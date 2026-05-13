/Tamil Nadu CM: సీఎంగా విజయ్ ముందున్న అతిపెద్ద సవాళ్లు ఇవే..!

TVK Vijay Targets: తమిళనాడు ఎన్నికల్లో మెజారిటీ స్థానాల్లో గెలుపు సాధించడం ఒక ఎత్తైతే... ప్రభుత్వ సారథిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసేందుకు ఎదురైన సవాళ్లను అధిగమించడం మరో సవాల్. మ్యాజిక్ ఫిగర్ ఎమ్మెల్యేల మద్ధతుకూడగట్టుకునేందుకు ఆపసోపాలుపడ్డారు. అంతకాదు అధికారం చేపట్టడానే ప్రజల సొమ్ముకు కాపలా ఉంటానని చెప్పారు. ముందుగా ప్రార్థన స్థలాలు, బస్ స్టాండ్స్, స్కూళ్లు, కాలేజీల దగ్గర లిక్కర్ షాపులకు ఉన్న అనుమతులను రద్దు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీంతో పాలనలో ఒక అడుగు ముందుకు వేసినట్టు అయింది.
ఇక విజయ్ విషయానికొస్తే..సినిమాల్లో నటించడం... రాజకీయాల్లోకి రావడం... ప్రజాధరణ పొందడం... ఎమ్మెల్యేల మద్ధతు కూడగట్టుకోవడం... అధికారం చేపట్టడం.. ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుకుంటూ వచ్చారు. రాజకీయాల్లోకి రాకముందు ప్రజలతో మమేకమయ్యే కార్యక్రమాలతో ప్రత్యేకతను చాటుకున్న విజయ్... ఆరేళ్ల క్రితమే తమిళనాడు గ్రామీణ ప్రాంతాలనుంచి పట్టణాలు, నగర ప్రాంతాల్లో అభిమాన సంఘాలు సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో భాగస్వామ్యమయ్యాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పేదలను ఆదుకోవడం, ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులను ప్రోత్సహించడంలో విజయ్ అభిమాన సంఘాలు కీలక పాత్ర పోషించాయి. అభిమాన సంఘాల పనితీరుతో విజయ్ సామాజిక స్పృహ ప్రజల్లోకి అత్యంత చేరువైంది. 2009నుంచి విజయ్ మక్కల్ ఇయక్కం సేవా కార్యక్రమాలో దళపతి విజయ్ ను ఓ రేంజిలో ఉన్నత స్థానంలో కూర్చోబెట్టిందని చెప్పవచ్చు.
అభిమాన సంఘాలు ఇచ్చిన ఫీడ్ బ్యాక్ తో రాజకీయాల్లోకి కాలుమోపేందుకు ఊతమిచ్చింది. అందుకే ఎన్నికల ప్రచార సభలు పెద్దగా నిర్వహించకపోయినా... క్షేత్రస్థాయిలో విజయ్ విజన్ ఏంటో ప్రజలకు అర్థమయ్యేలా వివరించడంలో అభిమాన సంఘాలు అహర్నిశలు శ్రమించాయి. సత్ఫలితాలను సాధించిపెట్టాయి. ఇప్పటిదాకా సినీ రంగంలో రాణించిన ప్రముఖులు స్టార్ డమ్ తో అభిమాన సంఘాలతో రాజకీయ జీవితాన్ని నిర్మించుకోవడం.. ఆ తర్వాత రాజకీయాలతో ప్రజలతో మమేకమైన వారిలో ఎంజీఆర్, జయలలిత, కరుణానిధి ముగ్గురూ సినీ నేపథ్యం ఉన్న వారే... ముగ్గురూ వేర్వేరు సందర్భాల్లో రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. విశేష ప్రజాధరణతో ఊహించని విజయాలను సొంతం చేసుకున్నారు. ముగ్గురూ వేర్వేరు సందర్భాల్లో తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రులుగా ప్రాతినిధ్యం వహించారు. సినిమా నటుల్లో ఆముగ్గురి తర్వాత నవతర రాజకీయాలతో తమిళ గడ్డపై దళపతి విజయ్ చరిత్రను తిరగరాశారు.
తమిళనాడు గడ్డపై సరికొత్త రాజకీయం ఆవిష్కృతమైంది. 32 ఏళ్ల సినీ పరిశ్రమలో నటుడిగా ప్రజలను ఉత్తేజపరిచిన జోసెఫ్ విజయ చంద్రశేఖర్ ... ప్రజల హృదయాల్లో చెరగని ముద్ర వేశారు. అగ్రహీరోలతో సమానంగా చిరు ప్రాయంలోనే విజయ్ ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించారు. తమిళనాడు గ్రామీణ ప్రాంతాలనుంచి మహానగరాల్లోనూ విజయ్ ప్రతి ఇంటా అభిమానాన్ని పెంపొందించుకున్నారు. సినిమాల్లోకి వచ్చిన 30 యేళ్ల తర్వాత రాజకీయ పార్టీని స్థాపించి ప్రత్యామ్నాయశక్తిగా ఎదిగారు. ఇపుడు తమిళనాడు రాజకీయాలను శాసించిన సరికొత్త రాజకీయశక్తిగా విజయ్...ప్రజాశీర్వాదాన్ని చూరగొన్నారు.
తమిళనాడు గడ్డపై 1977లో ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తొలిసినీస్టార్ గా ఎంజీరామచంద్రన్ రికార్డ్ ను ఇపుడు హీరో దళపతి విజయ్ సరికొత్త రికార్డును క్రియేట్ చేశారు. పెద్దపార్టీగా అవతరించినప్పటికీ.. మ్యాజిక్ ఫిగర్ కు చేరువకాలేకపోయింది. మద్ధతు కూడగట్టుకుని ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు రాజ్యాంగ పరమైన సమీకరణలు సరిచేయడంలో జాప్యం చోటుచేసుకుంది. ఇపుడు ప్రభుత్వ సారథిగా ప్రజల్లో ఒక్కడి ఉండేందుకు దళపతి విజయ్ సంకల్పించారు. ప్రజలకు ఏంకావాలోనని ఆలోచించి సముచిత నిర్ణయం తీసుకునే విధంగా పాలన సాగించేందుకు సమాయాత్తమయ్యారు.
తమిళ గడ్డపై దళపతి విజయ్ విలక్షణ రాజకీయాలు పెనుసంచలనానికి దారితీశాయి. ఎంత కోపం తెప్పించే పరిస్థితులను విజయ్ అనుకూలంగా మార్చుకున్నారు. దళపతి విజయ్.. ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయశక్తిగా ఒంటరి పోరాటం చేశారు. ఒకవైపు 29 పార్టీల అధికారపార్టీ డీఎంకే కూటమితో పాటు.. మరోవైపు 11 రాజకీయ పార్టీలు కలిసిన ఎన్డీయేను ఎదుర్కొన్నారు. రాజకీయ నాయకులను గౌరవ ప్రదంగా సంబోదించి, సూటిగా ప్రశ్నించారు. ప్రజలు ఎదుర్కొనే ఇబ్బందుల్ని ప్రస్తావించి, ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. ఇపుడు మహిళలు, యువతరం రోడ్డెక్కి విజయ్ కు అండగా నిలిచారు. ఎన్నికల్లో నిలబడిన రాజకీయ నాయకుల్లో ఎవ్వరికీ లేని విధంగా మెజారిటీని కట్టబెట్టారు. ఇపుడు తమిళనాడు గడ్డపై తిరుగులేని రాజకీయశక్తిగా అవతరించారు. ఈ నెల 10న ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశాడు.
విజయ్ 1974 జూన్ 22 లో చెన్నైలో జన్మించారు. తల్లి శోభ, తండ్రి చంద్రశేఖరన్. విజయ్ తండ్రి సినిమా డైరెక్టర్ కావడం... చిన్నప్పటి నుంచే యాక్టింగ్ పట్ల ఇష్టం ఉండటంతో పసి వయసునుంచే సినిమాల్లో నటించడం అలవాటు చేసుకున్నాడు. తండ్రి చంద్రశేఖర్ సినిమా డైరెక్టర్ కావడంతో కొడుకు విజయ్ ను హీరోగా వెండితెరకు పరిచయం చేశారు. 1994లో ‘రసిగన్’ సినిమాతో హీరోగా విజయ్ బ్లాక్ బస్ట్ హిట్ సినిమాతో తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించాడు. తమిళం, తెలుగు ప్రేక్షకుల మొప్పుపొందిన విజయ్ ఎక్కడా వెనుదిరిగి చూడలేదు. ప్రేమ, కుటుంబ సంబంధ బాంధవ్యాలు, యాక్షన్ సినిమాల్లో నటించిన విజయ్ విశేష ప్రేక్షక ఆదరణపొందారు. తమిళనాడులు అగ్రహీరోలను తట్టుకుని సూపర్ స్టార్లను అధిగమించిన అగ్ర కథానాయకుళ్లలో ఒక్కడిగా నిలిచారు.
బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలతో సినిమా బాక్సాఫీస్ ను బద్దలు కొట్టారు. విజయ్ నటించిన సినిమాలు గిల్లి, తుపాకీ, మెర్సల్, మాస్టర్ వంటి 70 సినిమాలకు బాక్సాఫీస్ వద్ద వందల కోట్ల వర్షాన్ని కురిపించి హీరోగా అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టాయి. సినిమాల్లో నటిస్తూ... సమాజం పట్ల ప్రత్యేక ఆకాంక్షతో ప్రజా సేవ చేయాలని ఉందని నిర్మించిన ‘జన నాయగన్’ సినిమా విడుదలకు ముందే సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. రాజకీయ కారణాలతో ‘జన నాయగన్’ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయి. దీంతో సినిమా విడుదల కాలేకపోయింది.
సినిమాల్లో నటిస్తే కోట్లు సంపాదించవచ్చు... రాజకీయాల్లో రాణిస్తే.. ప్రజల బాగోగులు స్వయంగా చూడొచ్చని విజయ్ భావించారు. సంస్కరణలతో ప్రజలకు ప్రయోజనాలు చేకూర్చాలని విజయ్ సంకల్పంతో ఉన్నారు. 2024 ఫిబ్రవరి 2వ తేదీన తమిళ వెట్రి కళగంపేరుతో రాజకీయ పార్టీని స్థాపించారు. 2024 విల్లుపురంలో నిర్వహించిన టీవీకే పార్టీ తరఫున నిర్వహించిన తొలి సభ విజయవంతమైంది. 2025 ఆగస్టులో మధురైలో నిర్వహించిన పార్టీ సభతో తమిళనాడు రాజకీయల్లో ప్రకంపనలు సృష్టించింది. కరూర్ లో నిర్వహించిన సభ తొక్కిసలాటతో విషాదాంతంగా మారింది. ఆ ఘటనతో దళపతి విజయ్ మానసికంగా కుంగిపోయారు.
తమిళనాడులో రజినీకాంత్ తర్వాత ఆ రేంజ్ లో దళపతి విజయ్ కి ప్రతి ఇంటా అభిమానులున్నారు. అభిమాన బలగమే విజయ్ ఆశలను, ఆకాంక్షలను ఎన్నికల ముందు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లింది. విజయ్ పట్ల ప్రజల్లో పాజిటివిటీని పెంపొందించేందుకు సహకరించింది. విజయ్ లో పట్టుదల, ప్రజలకు, సమాజానికి ఏదైనా చేయాలనే సంకల్పం దృఢంగా ఉంది. దీంతో సినిమాల్లో హీరోగా నటించిన సినిమాల్లోనూ రాజకీయ నేపథ్యం, సామాజిక బాధ్యతలను గుర్తుచేశాయి. నిజాయితీతో నిండైన వ్యక్తిత్వం, సందర్భోతచితంగా ఆవేశం, ఆగ్రహంతో విజయ్ నటనను ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. సినిమా నటనలోనే కాదు... నిజజీవితంలోనూ విజయ్ సామాజిక బాధ్యతతో నిజాయితీ పాలన అందిస్తాని ప్రజలు ఆకాంక్షిస్తున్నారు.
ఎన్నికల్లో నిలబడి ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ శక్తిగా ఎదగాలనుకున్న విజయ్... ఓటర్లను ఆకర్షించేందుకు శక్తికి మించిన హామీలిచ్చారు. పొరుగున ఉన్న కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో అమలవుతున్నట్లే మహిళలకు ఉచితంగా బస్సు ప్రయాణం కల్పిస్తామన్న హామీని అమలు చేస్తామన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ తరహాలోనే సూపర్ సిక్స్ పథకాలను అమల్లోకి తెస్తామన్నారు. తమిళనాడులో ఎక్కువగా ఉన్న మహిళా ఓటర్లు, యువ ఓటర్లను ఆకట్టుకోడానికి ఇచ్చిన ఎన్నికల హామీలను నెరవేర్చేందుకు తమిళనాడు ఖజానాకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు తప్పవనే సంకేతాలున్నాయని ఆర్థిక నిపుణులు అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు. మహిళల భద్రత కోసం ప్రత్యేక మహిళా పోలీస్ విభాగం ఏర్పాటు కానున్నట్లు సమాచారం.
అభివృద్ధి పనులు, ప్రజాసంక్షేమానిని నిధులకోసం అప్పులు చేయకతప్పదనే సంకేతాలు విజయ్ సర్కారుకు ముందున్న సవాళ్లని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వం కంటే రెట్టింపు, స్థాయిలోకాదు..అంతకు మించిన హామీలు.. మహిళలచేత ఓట్లు వేయించేందుకు ఉపకరించిందని పరిశీలకుల భావన. ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన విజయ్.. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని అంచనా వేసుకుని, సంక్షేమ పథకాలు, ఉచిత హామీలను అమలు చేయాలని ఆర్థిక నిపుణులు కొత్త సర్కారుకు సూచిస్తున్నారు. ప్రతి మహిళకు నెలకు 2,500రూపాయలు, బాలికలకు ఏటా 15వేలరూపాయల ఆర్థిక సాయం, పెళ్లి కానుకగా 8 గ్రాముల బంగారం, పిల్లలు పుడితే బంగారం ఉంగరం, పేద కుటుంబాలకు ఏడాదికి 6 గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉచితంగా ఇవ్వడం వంటి హామీలు విజయ్ కు కత్తిమీద సామేనని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఓట్లకోసం.. అధికారంలోకి రావడానికి ఇష్టారాజ్యంగా ఉచిత హామీలు ఇవ్వడం... తమిళనాడు భవిష్యత్తుకే కాదు.. దేశ భవిష్యత్తుకు మంచిది కాదనే అభిప్రాయం మెజారిటీ వర్గాల్లో వ్యక్తమవుతోంది. మహిళా ఓటర్లే లక్ష్యంగా చేసిన ఉచిత హామీలు... ప్రభుత్వ సారథిగా విజయ్ అమలు చేసేదాకా ప్రతిపక్షాలు నిద్రపోనిచ్చే పరిస్థితి ఉండబోదనే సంకేతాలు కన్పిస్తున్నాయి. సినిమాల్లో నటించడం వేరు.., రాజకీయాల్లో విమర్శలు చేయడం వేరు... తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేసిన విజయ్ ఇపుడు ప్రభుత్వ సారథిగా ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పాలన సాగిస్తారని, నవశక రాజకీయాలతో పాలనలో పాదర్శకతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
