/Tamil Nadu Politics: తమిళనాడులో జాతీయ పార్టీలకు నో ఎంట్రీ..? కారణాలు ఏంటి...? కాంగ్రెస్, బీజేపీలు గుర్తించని పొరపాట్లు ఇవే..!!

Tamil Nadu Politics: తమిళనాడులో స్వాతంత్రం రాకముందే జస్టిస్ పార్టీ రూపంలో బ్రాహ్మణ ఆధిపత్య రాజకీయాలకు బీజం పడింది. అప్పటి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎక్కువగా బ్రాహ్మణులు, వైశ్యులు, క్షత్రియులు వంటి అగ్రకులాలకు మాత్రమే అధిపత్యంలో ఉండేవి. 1916లో బ్రిటిష్ భారతదేశంలోని మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో జస్టిస్ పార్టీ ఏర్పడింది. 1920 ఎన్నికల్లో మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. ఇది భారతదేశంలో ఎన్నికల ద్వారా అధికారంలోకి వచ్చిన తొలి ప్రాంతీయ రాజకీయ పార్టీల్లో ఒకటి.
ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ పుంజుకోవడంతో 1937లో జస్టిస్ పార్టీ బలహీనపడి కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపడింది. అప్పుడే పెరియార్ ఈ.వి. రామస్వామి నాయకర్ జస్టిస్ పార్టీని ద్రవిడ ఉద్యమం వైపు నడిపించారు. 1944లో జస్టిస్ పార్టీ పేరును ద్రవిడ కళగంగా మార్చారు. జస్టిస్ పార్టీ దేశంలో తొలిసారిగా రిజర్వేషన్ వ్యవస్థకు పునాది వేసింది. స్వాతంత్ర్యానికి పూర్వమే మద్రాస్ రాష్ట్రంలో జస్టిస్ పార్టీ ప్రభుత్వం కమ్యూనల్ జీ.ఓ అనే విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. దీంతో వివిధ కులాలకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో వాటా ఇచ్చే విధానం ప్రారంభమైంది. ఇది తరువాత దేశంలో రిజర్వేషన్ వ్యవస్థకు బలమైన పునాది వేసింది.
జస్టిస్ పార్టీ చేసిన కృషితోనే బ్రాహ్మణేతర విద్యార్థులకు అవకాశాలు వచ్చాయి. ఆ తరువాత స్వాతంత్ర్యం అనంతరం మళ్లీ 1967లో తొలిసారిగా ద్రవిడ మున్నేట్ర కళగం పేరిట డీఎంకే అధికారంలోకి వచ్చింది. అప్పటినుంచి 2026 వరకు ద్రావిడ ఉద్యమ పార్టీలే తమిళనాడులో అధికారంలో ఉన్నాయి.డీఎంకే నుంచి విడిపోయిన అన్నాడీఎంకే సైతం ద్రావిడ ఉద్యమంతో సంబంధం ఉన్న పార్టీనే. ఇలా రెండు పార్టీలు బలమైన ప్రాంతీయ శక్తులుగా ఎదిగిపోవడంతో తమిళనాడులో మూడో పార్టీకి స్థానం లేకుండా పోయింది.
కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకప్పుడు ఎంత బలంగా ఉన్నా కూడా తమిళనాడులో మాత్రం తేలిపోయింది. ఇక తర్వాత జాతీయస్థాయిలో ప్రభావం చూపిన కమ్యూనిస్టు పార్టీలు కూడా తమిళనాడులో తమ ప్రభావం చూపలేకపోయాయి. అలాగే 80వ దశకంలో భారత రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టిన బీజేపీ సైతం తమిళనాడులో ఇప్పటికీ కూడా బుడిబుడి అడుగులు వేస్తోంది.తమిళనాడులో ద్రావిడ ఉద్యమం మూలాలు బలంగా నాటుకుపోవడంతో అధికార మార్పిడి అనేది కేవలం డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే మధ్యలోనే సాగింది. దీనికి తోడు అన్నాడీఎంకే తరఫున జయలలిత, డీఎంకే తరఫున కరుణానిధి బలమైన నేతలుగా ఉండటంతో ఆ మధ్యలో ఎదిగేందుకు ఏ పార్టీకి కూడా అవకాశం లేకుండా పోయింది.
ఇక జాతీయ పార్టీల విషయానికి వస్తే, మన దేశంలో జాతీయ పార్టీలు ఎక్కువగా ఉత్తర భారతదేశంలోని నేతలపైనే ఆధారపడి ఉన్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఎక్కువగా ఢిల్లీ కేంద్రంగానే రాజకీయాలు నడిపించింది. ఇక ఆ తర్వాత జాతీయ పార్టీగా ఎదిగిన బీజేపీ కూడా ఎక్కువగా ఉత్తర భారతదేశానికి చెందిన నేతల ప్రభావంలోనే ఉండటంతో తమిళనాడులో ఆ జాతీయ పార్టీలకు ఉనికి లేకుండా పోయింది.ద్రావిడ పార్టీలు తమిళనాడులో ఎక్కువగా భాషా ఉద్యమాలను బలోపేతం చేయడంతో పాటు హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమాలను ప్రోత్సహించాయి. అటు ప్రజల్లో కూడా హిందీ భాష పట్ల ఉన్న వ్యతిరేకత కారణంగా జాతీయ పార్టీలేవీ కూడా తమిళనాడులో అడుగుపెట్టలేకపోయాయి.
కాంగ్రెస్ పార్టీ 1967 నుంచి ఇప్పటివరకు మళ్లీ కోలుకోలేకపోయింది. అడపాదడపా డీఎంకే లేదా ఏఐడీఎంకేతో పొత్తుల్లో భాగంగా పోటీ చేయడమే తప్ప స్వతంత్రంగా ఒక సీటు కూడా సాధించలేని పరిస్థితి ఉంది. దాదాపు అదే పరిస్థితి బీజేపీకి కూడా వర్తిస్తుంది అని చెప్పవచ్చు.ఇదిలా ఉంటే ప్రస్తుతం 50 ఏళ్ల తర్వాత హీరో విజయ్ ఆధ్వర్యంలో తొలిసారిగా ద్రవిడయేతర పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. కానీ ద్రవిడయేతర పార్టీ అయినప్పటికీ కూడా టీవీకే పార్టీ ఒక ప్రాంతీయ పార్టీగానే ముందుకు వచ్చింది. అంటే ఇప్పటికీ కూడా తమిళనాడులో జాతీయ పార్టీలకు ఏమాత్రం స్థానం లేదు అని చెప్పవచ్చు.
ఈ పరిస్థితి తలెత్తడానికి ప్రధాన కారణం తమిళనాడులో జాతీయ పార్టీలు ప్రాంతీయ పార్టీలతో దశాబ్దాల పాటు కూటమి రాజకీయాలు చేస్తూ తమను తాము బలహీనపరచుకోవడం కూడా ఒక కారణంగా చెప్పవచ్చు. కాంగ్రెస్, బీజేపీలు డీఎంకే లేదా అన్నాడీఎంకే రెండు పార్టీల్లో ఏదో ఒక పార్టీతో కూటమిలో ఉండి తమను తాము బలహీనపరుచుకున్నాయి. డీఎంకే పార్టీ సిద్ధాంతపరంగా బీజేపీతో విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ గతంలో ఎన్డీఏలో భాగస్వామ్యమైన సంగతి గుర్తుంచుకోవాలి. ఇలా ద్రావిడ పార్టీలు తమ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం కేంద్రంలో ఎవరు అధికారంలో ఉంటే వారితో కూటమి కట్టడం చూడవచ్చు.
ఈ కారణాలతోనే తమిళనాడులో జాతీయ పార్టీలకు స్థానం లేకుండా పోతోంది అని చెప్పవచ్చు. బీజేపీ స్వతంత్రంగా ఎదగాలని ప్రయత్నించినా, రాజకీయ శూన్యత లేకపోవడంతో ప్రాంతీయ పార్టీల హోరులో తమిళనాడులో తన అడుగులను పరిమితం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. మరి భవిష్యత్తులో అయినా జాతీయ పార్టీలు తమిళనాడులో తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటాయా లేదా అనేది కాలమే నిర్ణయించాలి.
