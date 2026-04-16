Tamil Nadu Politics: రసవత్తరంగా తమిళనాడు ఎన్నికలు..తమిళ ఓటర్ల మనసులో ఏముందో..!

Tamil Nadu Assembly Elections 2026: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో స్టార్ పొలిటీషియన్లు అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతున్నారు. సీఎం స్టాలిన్ చెన్నై మహానగరంలోని కొళత్తూరు నియోజకవర్గంనుంచి పోటీ చేస్తున్నారు. కొళత్తూర్తోపాటు చుట్టుపక్కల నియోజకవర్గాల్ని వడ చెన్నై ప్రాజెక్టు పేరుతో స్టాలిన్ అభివృద్ధి చేశారు. అన్నాడీఎంకే నుంచి బరిలో ఉన్న సంతాన కృష్ణన్ ఇదివరకు గ్రేటర్ చెన్నై కార్పొరేటర్గా చేశారు. 2006లో డీఎంకే తరఫునే ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన వి.ఎస్.బాబు ఇప్పుడు టీవీకే తరఫున బరిలో ఉన్నారు. ఇదే నియోజకవర్గంనుంచి స్టాలిన్ మూడు సార్లు అద్భుత విజయాన్ని సాధించారు. ప్రజల్లో విశ్వాసం రెట్టింపైందని, ఈ ఎన్నికల్లో విజయానికి ఢోకాలేదనే ధీమాతో ఉన్నారు.
తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్ కుమారుడు ఉదయనిధి స్టాలిన్ డీఎంకే కంచుకోటగా ఉన్న చేపాక్ తిరువళ్లికేణి నుంచి పోటీచేస్తున్నాడు. అన్నాడీఎంకే నుంచి ఆది రాజారాం, టీవీకే నుంచి డి.సెల్వం పోటీలో నిలిచారు. ఇక్కడి ప్రజలు రాజకీయాల్లో డీఎంకే పట్ల ప్రత్యేక విశ్వాసంతో ఉంటున్నారు. ట్రిప్లికేన్ పరిసరాల్లో తెలుగు ప్రజలు ఎక్కువగా నివాసం ఉంటున్నారు. స్థానికంగా ఏళ్ల తరబడి ఉంటున్న షెడ్యూల్డు కులాలవారు, ముస్లింలు ఉన్నారు. వీరంతా డీఎంకేకు ప్రత్యేక అభిమానులు ఉంటున్నారు. చెన్నైలో సెటిలైన తెలుగువారంతా డీఎంకే వైపే మొగ్గుచూపుతున్నారు. దీంతో ఇక్కడ ఉదయనిధి విజయానికి పెద్దగా ఢోకాలేదని డీఎంకే వర్గాలు విశ్వాసంతో ఉన్నాయి.
తమిళ సూపర్ స్టార్, తమిళ వెట్రి కళగం అధినేత దళపతి విజయ్ రెండు స్థానాలనుంచి పోటీచేస్తున్నారు. పెరంబూరు, తిరుచ్చి ఈస్టు నియోజకవర్గాల్లో పోటీపడుతున్న విజయ్ ప్రజాభిమానాన్ని చూరగొని ఎన్నికల్లో సత్తా చాటాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. పెరంబూర్ పరిసరాల్లో డీఎంకే, కమ్యూనిస్టు పార్టీలకు ప్రత్యేక ఓటు బ్యాంకును కలిగిఉన్నాయి. చెన్నై మహానగరంలోనే అత్యధికంగా రెండు లక్షల 20వేల మంది ఓటర్లున్నారు. వివిధ పరిశ్రమల్లో పనిచేసే కార్మికులు పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబికుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటోంది. షెడ్యూల్డు కులాల వర్గానికి చెందిన ఓటర్లు ఎక్కువగా ఉంటున్నారు. ఇక్కడనుంచి 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో డీఎంకే తరపున పోటీచేసిన ఆర్.డి.శేఖర్ 54,976 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించారు. ఈ ఎన్నికల్లో దళపతి విజయ్ కు ఆర్డీ శేఖర్ గట్టిపోటీనిస్తున్నారు. ఎన్డీయే తరపున పీఎంకే పార్టీ తరఫున తిలకమాంబ అనే మహిళా అభ్యర్థి బరిలో ఉన్నారు. కొత్తగా విజయ్ పోటీతో ప్రజలు ఎటువైపు మొగ్గుచూపుతారోనని ఆసక్తికర ఫలితం వెలువడుతోందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.
దళపతి విజయ్ పోటీ చేస్తున్న రెండో నియోజకవర్గం తిరుచ్చి తూర్పు ప్రాంతం. ఇక్కడ ముత్తరైయార్ ముదలియార్, నాయుడు, పిళ్లై వర్గాల ప్రభావం తిరుచ్చి తూర్పులో ఎక్కువ. ఎస్సీ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్ ఓట్లూ భారీగానే ఉన్నాయి. తిరుచ్చిలో విజయ్ కు డీఎంకే, అన్నా డీఎంకే అభ్యర్థులనుంచి గట్టి పోటీ ఎదురవుతోంది. గత ఎన్నికల్లో డీఎంకే నుంచి హృదయరాజ్ 53వేల797 ఓట్ల మెజారిటీతో అన్నాడీఎంకేపై విజయం సాధించారు. ఈ ఎన్నికల్లో విజయ్ కొత్తగా పోటీ చేయడంతో ప్రజాదరణలో ఎలాంటి మార్పు ఉంటుందోనని ప్రజలు చర్చించుకుంటున్నారు.
తెలంగాణ మాజీ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందర రాజన్ తమిళనాడు ఎన్నికల బరిలో ఉన్నారు. ఈమె చెన్నై మహానగరం మైలాపూర్ నియోజకవర్గంనుంచి పోటీ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ డీఎంకే, అన్నా డీఎంకేలకు మంచి పట్టున్న ప్రాంతం. గత రెండు ఎన్నికల్లో డీఎంకే పదివేల ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించింది. అంతకు ముందు 2001, 2006 ఎన్నికల్లో అన్నా డీఎంకే అభ్యర్థి రెండు వేల ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపొందారు. హోరాహోరీగా జరుగుతున్న ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతాపార్టీ తరఫున బరిలో నిలిచిన తమిళసై ను మైలాపూర్ ప్రజలు ఆదరిస్తారా? రాజకీయంగా డీఎంకేకు అండగా నిలుస్తారా? అనే చర్చసాగుతోంది.
తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, అన్నా డీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి పళనిసామి సేలం జిల్లా ఎడప్పాడి నియోజకవర్గంనుంచి పోటీచేస్తున్నారు. పళణిస్వామికి ఎడప్పాడి కంచుకోటగా మారిపోయింది. మూడుసార్లు వరుసగా పళణిస్వామి గెలిపించారు. ఇక్కడ పట్టుసాధించేందుకు డీఎంకే అభ్యర్థులను మారుస్తూ వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తోంది. నామినేషన్ తిరస్కరణతో తమిళ వెట్రికళగం పార్టీ తరఫున పోటీలేకపోయింది. డీఎంకే తరఫున కాశీని బరిలోకి దింపింది. జయలలిత సన్నిహితురాలు శశికళ తన పార్టీ ఏఐపీటీఎంఎంకే తరఫున సురేష్ను పోటీకి దించారు. ముక్కోణపోటీలో పళణిస్వామి ప్రజాదరణతో విజయం సాధిస్తారని ఆపార్టీ నేతలు ధీమాగా ఉన్నారు.
అన్నా డీఎంకే కు తిరుగులేని కోటగా నిలిచిన తిరుప్పూర్ జిల్లా అవినాశి ఈ ఎన్నికల్లో ఆసక్తికరపోటీ నెలకొంది. ఇది ఎస్సీ రిజర్వుడు నియోజకవర్గం. ఇక్కడ ఎన్డీయే కూటమి అభ్యర్థి భారతీయ జనతాపార్టీ తరఫున కేంద్ర సహాయ మంత్రి మురుగన్ పోటీలో ఉన్నారు. 2001 నుంచి అవినాశి నియోజకవర్గంలో అన్నాడీఎంకేకు ఓటమనేది లేదు. ఇక్కడినుంచి డీఎంకే వినూత్నంగా 28ఏళ్ల యువ మహిళా డాక్టర్ వి.కోకిలమణిని పోటీకి నిలిపింది. కరుణానిధి సీఎంగా ఉన్నప్పుడు అరుంధతియార్లకు 3శాతం రిజర్వేషన్లు ఇవ్వడంతో ఆ కోటాలో ఉచిత వైద్య సీటు పొందిన కోకిల మణి చదువుకుని డాక్టర్ అయ్యారు. ప్రభుత్వ వైద్యురాలిగా రాజీనామా చేసి డీఎంకేలో చేరారు. వీళ్లకు పోటీగా తమిళ వెట్రి కళగం తరఫున 28ఏళ్ల ఎస్.కమలిని పోటీకి దింపారు. ఆసక్తికర పోటీలో ప్రజలు ఏపార్టీకి పట్టంకడుతారోనని రాజకీయ పరిశీలకులకు అంతుచిక్కడంలేదు.
తమిళనాడులో పుణ్యక్షేత్ర స్థావరం మధురై సెంట్రల్ నియోజకవర్గాన్ని కైవసం చేసుకోవాలని రాజకీయ పార్టీలు పోటీపడుతున్నాయి. ఇక్కడ బీజేపీ ఉపాధ్యక్షురాలు, సినీనటి కుష్బూ భర్త సుందర్ అన్నాడీఎంకే తరఫున పోటీలో ఉన్నారు. ఇక్కడి స్థానం నుంచి రెండు సార్లు గెలిచిన ఐటీ మంత్రి పళనివేల్ త్యాగరాజన్ హ్యాట్రిక్ కోసం తహతహలాడుతున్నారు. మంత్రితో పోటీ పడుతున్న సుందర్ సత్తా చాటాలని విశ్వప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
తేని జిల్లా బోడినాయకనూర్ స్థానంనుంచి తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి పన్నీరుసెల్వం సత్తా చాటబోతున్నారు. ఇన్నాళ్లు అన్నాడీఎంకే తరఫున పోటీచేసిన పన్నీరు సెల్వం...మారిన రాజకీయ పరిణామాలతో డీఎంకే పార్టీలో చేరారు. ఇక్కడినుంచి అన్నాడీఎంకే తరఫున మూడు సార్లు ఎన్నికైన పన్నీరుసెల్వం... ప్రజలతో సన్నిహితంగా ఉంటూ అభివృద్ధిపనుల్లోనూ ప్రత్యేక చొరవతీసుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రి, ఉపముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో ప్రజాశీర్వాదంతో గెలుపు సాధిస్తామనే ధీమాతో ఉన్నారు. అన్నాడీఎంకే నుంచి నారాయణసామి పోటీ చేస్తున్నారు. శశికళ పార్టీ ఏఐపీటీటీఎంఎంకే నుంచి పద్మనాభన్ బరిలో ఉన్నారు. తమిళనాడు రాజకీయాల్లో స్టార్ డమ్ సంపాధించుకున్న నాయకులు ఈఎన్నికల్లో కీలక నియోజకవర్గాల్లో పోటీచేసి సత్తా చాటాలని, విజయంసాధించి పరువు ప్రతిష్టలను నిలుపుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇంతకీ ప్రజలు ఎలాంటి తీర్పునిస్తారోనని రాజకీయ పరిశీలకులు అంచనా వేయలేకపోతున్నారు. ఈ నెల 23న తమిళనాడు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఇక నాలుగు రాష్ట్రాల పాటు కేంద్రపాలిత ప్రాంతం పుదుచ్చేరి ఎన్నికల ఫలితాలు మే 4న వెలుబడనున్నాయి.
