  • Tamil Nadu Suspects Attack: దేశంలో తప్పిన భారీ ముప్పు?! తమిళనాడులో ఉగ్రవాదులు కుట్ర భగ్నం..ఆరుగురు అరెస్టు!

Tamil Nadu Terrorism: తమిళనాడులో పెను ముప్పు తప్పింది. పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాద సంస్థలతో సంబంధాలు కలిగి ఉన్న ఆరుగురు వ్యక్తులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడంతో భారీ ఉగ్ర కుట్ర భగ్నమైంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 22, 2026, 01:02 PM IST

Tamil Nadu Terrorism: తమిళనాడులో పెను ముప్పు తప్పింది. పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాద సంస్థలతో సంబంధాలు కలిగి ఉన్న ఆరుగురు వ్యక్తులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడంతో భారీ ఉగ్ర కుట్ర భగ్నమైంది. 

ఆపరేషన్ వివరాలు
తమిళనాడులోని తిరుప్పూర్ సహా ఐదు ప్రాంతాల్లో నిఘా వర్గాల పక్కా సమాచారంతో 'Q' బ్రాంచ్ స్పెషల్ పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారు. ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన ప్రత్యేక బృందం ఈ ఆరుగురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుంది. వీరంతా నకిలీ ఆధార్ కార్డులను సృష్టించి, తిరుప్పూర్‌లోని గార్మెంట్ (దుస్తుల) పరిశ్రమలో కార్మికులుగా చలామణి అవుతున్నారు.

పాకిస్థాన్‌కు చెందిన ఉగ్రవాద సంస్థల కోసం వీరు సోషల్ మీడియాలో కంటెంట్ పోస్ట్ చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. కేవలం ప్రచారమే కాకుండా, పేలుళ్లకు కూడా కుట్ర పన్నినట్లు వీరిపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. నిందితుల వద్ద నుంచి 8 మొబైల్ ఫోన్లు, 16 సిమ్ కార్డులను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

పట్టుబడిన ఆరుగురిని తదుపరి విచారణ నిమిత్తం పోలీసులు ఢిల్లీకి తరలించారు. నకిలీ గుర్తింపు కార్డులతో అతి సామాన్యుల్లా కలిసిపోయి దేశద్రోహ చర్యలకు పాల్పడుతున్న ఈ ముఠా అరెస్ట్ కావడంతో భద్రతా దళాలు ఊపిరి పీల్చుకున్నాయి.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Tamil Nadu TerrorismTamil Nadu terror plotterrorism in tamil naduDelhi police operation Tamil Naducounter terrorism security in tamil nadu

