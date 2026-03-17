English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Students Flight: విద్యార్ధులను విమానంలో తీసుకెళ్లిన టీచర్.. ఎందుకో తెలుసా..!

Students Flight: విద్యార్ధులను విమానంలో తీసుకెళ్లిన టీచర్.. ఎందుకో తెలుసా..!

Students Flight Experience: సమాజంలో ఉపాధ్యాయ వృత్తి విశిష్టమైంది. ఉపాధ్యాయులు పిల్లలకు విజ్ఞానాన్ని పంచడం... అక్షరజ్ఞానంతో ప్రయోజకులుగా తీర్చి దిద్దుతారు. ఓ ఉపాధ్యాయుడు పాఠశాలలో విద్యార్థులకు చదువుపట్ల ఆసక్తి పెంపొందించి... ఉన్నత స్థానాలకు ఎదగాలనే ఆకాంక్షను కల్పించారు. చదువుతోనే అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేసుకోవచ్చని విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించారు. ఆ ఉపాధ్యాయుడు సొంత డబ్బులతో విద్యార్థుల కలను నెరవేర్చారు. ఇపుడు ఊరంతా ఆ ఉపాధ్యాయుడిని అభినందనలతో ముంచెత్తున్నారు. ఇంతకీ ఆ టీచర్ ఏం చేశారు. విద్యార్థులకు మంచి ఇన్‌స్పిరేషన్ ఎలా కల్పించారు? 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 17, 2026, 12:00 AM IST

Students Flight: విద్యార్ధులను విమానంలో తీసుకెళ్లిన టీచర్.. ఎందుకో తెలుసా..!

Tamil Nadu Students Flight Experience: తమిళనాడులోని మారుమూల ప్రాంత గ్రామానికి చెందిన పిల్లలను వాళ్ల టీచర్ ఫ్లైట్ ఎక్స్ పీరియన్స్ ఇచ్చారు.  వీళ్లంతా జీవితంలో చదువుతోనే పైకి ఎదగగలమనే విశ్వాసంతో చదువుపై ఆసక్తిని పెంచుకున్నారు. దీనికి ఆ పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు పాఠ్యాంశాలతోపాటు... సమాజంపై అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నంలో విద్యార్థులను ఆకట్టుకున్నారు. వారి తల్లి దండ్రులనుంచి అభినందనలు అందుకున్నారు.ఇది తమిళనాడులోని తెన్ కాశి జిల్లా పావూర్ చత్రం సమీపంలో ఉన్న  కొండలూర్ అనే ఒక సాధారణ గ్రామం. ఇక్కడి ప్రజలంతా అల్పాదాయవర్గ కుటుంబీకులు. ఇక్కడ మహిళలు ఎక్కువగా బీడీలు చుట్టడం ద్వారా జీవనం సాగిస్తారు. పురుషులు సంచులు కుట్టడం, నిర్మాణ పనులు, దినసరి కూలి పనులు చేస్తూ జీవనం కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ కుటుంబాలకు చెందిన పిల్లలను గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివిస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

కొండలూరు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో వంద మంది పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు. పేదరికంలో పుట్టినప్పటికీ... చదువుతో ఉన్నతంగా ఎదగవచ్చని ఉపాధ్యాయుడు మైఖేల్ రాజ్ విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పారు. ఆకాశంలో ఎగిరే విమానాన్ని రైట్ సోదరులు కనిపెట్టారు. మనిషి ఆలోచనలు ఎంత ఉన్నతంగా ఉంటాయోనని పిల్లలకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పారు. రైట్ సోదరుల తరహాలోనే బడిలో చదుకునే పిల్లలు ఉన్నతమైన ఆలోచనలతో... సమాజానికి ఉపయోగపడే విధంగా ఎదగాలని, చదువుతోనే అది సాధ్యమని పిల్లలకు తెలిపారు.

బడిలో పిల్లలు చదువుపట్ల శ్రద్ధ, ఆసక్తి కలిగి ఉండాలన్నారు. పాఠం విన్న పిల్లలు... భవిష్యత్తులో ప్రయోజకులు కావాలనే భావన కల్పించారు. అదే సమయంలో బడి పిల్లల ఆశలు, ఆకాంక్షలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఎక్కువమంది పిల్లలు విమానంలో ప్రయాణించాలనే ఆకాంక్షను వెల్లడించారు. 

బడి పిల్లలకు ఆకాంక్షలను నెరవేర్చేందుకు... ఉపాధ్యాయుడు మైఖేల్ రాజ్ ఓ పోటీ నిర్వహించారు. ఆ పోటీలో విజయం సాధించిన విద్యార్థులకు తన సొంత ఖర్చుతో విమానంలో ప్రయాణం చేసే కలను సాకారం చేస్తామన్నాడు. పోటీలో పాల్గొనాలనుకునే విద్యార్థులు   16 గుణకార పట్టికలను తప్పుల్లేకుండా చెప్పాలని నిబంధన విధించారు. పోటీలో విజేతలను ఎంపిక చేసిన తరువాత, ప్రధానోపాధ్యాయుడు తన సొంత డబ్బుతో పాటు తన స్నేహితులు, సహ ఉపాధ్యాయుల సహాయంతో వారిని విమానంలో తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించారు.

పోటీలో పాల్గొన్న 5వ తరగతి  పిల్లల్లో 21 మందిని విజేతలుగా ఎంపిక చేశారు. ఎంపికైన 21 మంది విద్యార్థులను, కొంతమంది ఉపాధ్యాయులను, మధ్యాహ్నభోజన నిర్వాహకుడికి ఉపాధ్యాయుడు మైఖేల్ రాజ్ తన సొంత ఖర్చుతో విమాన టిక్కెట్లను బుక్ చేసి చెన్నైకి విద్యా విహారయాత్రకు తీసుకెళ్లారు. తూత్తుకుడి విమానాశ్రయం నుండి చెన్నైకి ఇండిగో విమానంలో ప్రయాణించారు. విమానంలో ఎక్కిన విద్యార్థులు ఎంతో ఉత్సాహంగా, ఆనంద భరితులయ్యారు. చెన్నై చేరుకుని  అక్కడ బంగాళాఖాతంలో భాగమైన సముద్రతీరం మెరినా బీచ్, బిర్లా ప్లానిటోరియం, లైట్ హౌస్ వంటి ప్రదేశాలను చూపించి ఆనందింప జేశారు. విద్యార్థులు ఉన్నతమైన ఆలోచనలు, అవధుల్లేని ఆనందాన్ని మూటగట్టుకుని తిరిగి గమ్యస్థానం చేరుకున్నారు. 

పేదకుటుంబాలకు చెందిన విద్యార్థుల కలను నెరవేర్చిన ఉపాధ్యాయుడు మైఖేల్ రాజ్ ను గ్రామంలోని పిల్లల తల్లిదండ్రులు అభినందనలతో ముంచెత్తారు. పిల్లల విమాన ప్రయాణానికి సుమారు ఒక లక్ష, 90వేల రూపాయల మేర ఖర్చును ఆ ఉపాధ్యాయుడే భరించారు. మారుమూల గ్రామాల్లో పిల్లలకు చదువుపట్ల ఆసక్తిని పెంపొందించడం, వారి కలను సాకారం చేసేందుకు ఉపాధ్యాయుడి చొరవ ఇపుడు తమిళనాడులోనే కాదు... యావత్తు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. ఆదర్శ ప్రాయమైంది. చాలా మంది ఉపాధ్యాయుల్లో స్ఫూర్తి నింపింది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Students Flight ExperienceStudents flightTamil NaduThoothukudi teacherStudents First Flight Experience

Trending News