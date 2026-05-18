/ Elephants attack on Tamil nadu Tourist Video: రెండు భారీ ఏనుగుల మధ్య భీకర ఫైటింగ్.. మధ్యలో నలిగిపోయిన మహిళ.. వీడియో వైరల్..

Tamil nadu Tourist died after two elephants crushed to death in kodagu dubare camp: సాధారణంగా నిపుణులు క్రూర జంతువులతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్తారు. ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్న అవి చుట్టుపక్కల ఉన్నవారిపై దాడులు చేస్తాయి. ముఖ్యంగా ఇటీవల కొంత మంది జంతువుల సఫారీలకు వెళ్లినప్పుడు , వన్యప్రాణి శిబిరాల వద్ద క్రూర జంతువుల దగ్గరకు వెళ్లి ఫోటోలు, వీడియోలకు ఫోజులిస్తున్నారు. దీంతో కొన్ని సందర్భాలలో అనుకొని ఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి. ప్రస్తుతం కర్ణాటకలోని వన్యప్రాణి శిబిరంలో సైతం ఈ విధంగానే ఒక విషాదం చోటు చేసుకుంది.
A 33-year-old woman tourist from Tamil Nadu died after getting trapped under an elephant during a sudden clash between two captive elephants at the famous Dubare elephant camp in Kodagu district on Monday. The deceased has been identified as Tulasi, who was reportedly standing… pic.twitter.com/MKh2sNMgN9
— The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) May 18, 2026
కర్ణాటకలోని కొడగులో దారుణం చోటు చేసుకుంది. దుబేర్ ఎలిఫెంట్ క్యాంపులో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.వన్యప్రాణి శిబిరంలో ఏనుగులకు స్నానాలు చేయిస్తుండగా అందులో రెండు ఏనుగులు పొట్లాటకు దిగాయి. రెండు కూడా పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నాయి. కింద పడేసి మరీ కుమ్ముకున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో ఆ ఏనుగుల కింద పడి ఒక మహిళ టూరిస్ట్ దుర్మరణం చెందింది. చనిపోయిన మహిళను తమిళనాడుకు చెందిన 33 ఏళ్ల జునేశ్ గా పోలీసులు గుర్తించారు. ఏనుగులకు స్నానాలు చేయిస్తున్న సమయంలో.. కంచన్, మార్తాండ అనే గజరాజులు ఫైటింగ్ చేశాయి. వెంటనే మావాటి వాళ్లు వాటిని కంట్రోల్ లోకి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నించిన అవి వెనక్కు తగ్గలేదు. దీంతో కింద పడిపోయిన ఏనుగు కింద మహిళ ఇరుక్కుని చనిపోయింది.
మార్తాండ అనే ఏనుగు పాదాల కింద పడి జునేష్ మృతిచెందింది.దీంతో ఆ ప్రాంతమంతా తీవ్ర విషాదంగా మారింది. మరోవైపు మహిళ మృతి పట్ల కర్ణాటక అటవీశాఖ మంత్రి ఈశ్వర్ బీ ఖాండ్రే తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. చనిపోయిన మహిళకు నివాళులు అర్పించారు. ఆమె కుటుంబంకు అండగా ఉంటామని తెలిపారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.