Vice Presindent of India: ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి నేడు సీపీ రాధాకృష్ణన్ నామినేషన్..

Vice Presindent of India: ఉప రాష్ట్రపతికి జగదీప్ జన్ ధడ్ రాజీనామాతో జరగుతున్న ఎన్నికల్లో అధికార ఎన్డీయే తరుపున సీపీ రాధాకృష్ణన్ ఉప రాష్ట్రపతిగా  నామినేషన్ వేయున్నారు. ఈ రోజు  ఉదయం 11 గంటలకు ఎన్డీయే పార్టీలకు చెందిన నేతలతో కలిసి నామినేషన్ పత్రాలను దాఖలు చేయనున్నారు. 

Vice Presindent of India:  జగ్ దీప్ ధన్ కడ్ రాజీనామాతో ఉప రాష్ట్రపతి పదవి ఖాళీగా ఉంది. ఇప్పటికే ఎన్నికల కమిషన్ ఈ పోస్ట్ కు సంబంధించి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీతో పాటు NDA పాలిత ముఖ్యమంత్రులు, కేబినెట్‌ మంత్రులు తదితరులు హాజరుకానున్నారని తెలుస్తోంది. మొదటి నామినేషన్‌ పత్రంలో ప్రధాని రాధాకృష్ణన్ ను  ప్రతిపాదించనున్నారని తెలుస్తోంది. ఆయనతో పాటు, నామినేషన్ పత్రాల ద్వారా ఎన్డీఏ కు చెందిన ఇతర ముఖ్యవ్యక్తులు, కేంద్ర మంత్రుల సంతాకాలు ఉంటాయని సమాచారం.ప్రతి నామినేషన్ పత్రంలో 20 మంది సంతకాలు ఉండనున్నాయి.   కాగా సెప్టెంబర్‌  9 న ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక జరుగనుంది. 

అటు ప్రతిపక్షాల తరుపున జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్ధిగా నామినేషన్ దాఖలు చేయనున్నారు. బీసీ మంత్రం జపిస్తున్న కాంగ్రెస్ అగ్ర నేత.. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి.. బీసీ కానీ మైనారిటీకి ఛాన్స్ ఇస్తుందనుకొంటే.. మరోైసారి అగ్రకులానికి చెందిన వ్యక్తికే ఉప రాష్ట్రపతి పదవికి పోటీ పెడుతుంది. ఈ ఎన్నికల్లో ఎన్డీయే పార్లమెంటు ఉభయ సభల్లో విస్పస్టమైన మెజారిటీ ఉంది. దీంతో ఎన్డీయే తరుపున నామినేషన్ వేయనున్న రాధాకృష్ణన్ ఎన్నిక లాంఛనమే అని చెబుతున్నారు. 

వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాను  పార్లమెంట్ కు చెందిన లోక్ సభ, రాజ్యసభ   సభ్యులు ఎన్నుకుంటారు. ప్రస్తుతం ఉభ సభల్లో  బీజేపీ నేతృత్వంలోని  ఎన్డీయేకు క్లియర్ మెజారిటీ ఉంది. ఈ ఎన్నికలో లోక్ సభతో పాటు రాష్ట్రపతి నామినేట్ చేసిన రాజ్యసభ సభ్యులకు ఓటు హక్కు ఉండనుంది. ప్రస్తుతం లోక్ సభలో 543 సభ్యులకు గాను 542 సభ్యులున్నారు. పశ్చిమ బంగల్ లోని బసీర్ హాట్ లోక్ సభసీటు కు బైపోల్ పెండింగ్ లో ఉంది.  

రాజ్యసభలో 245 మందికి గాను 240 మంది మెంబర్స్ ఉన్నారు. ప్రెజెంట్ 5 ఖాళీగా ఉన్నాయి. కొత్తగా ఎన్నికైన నలుగురు నామినేటెడ్ సభ్యులతో కలిపి 786 మంది ఉభయ సభ సభ్యులున్నారు.  ఇందులో ఉప రాష్ట్రపతి ఎలక్షన్స్ కు  394 మంది మెజారిటీ అవసరం. దిగువ సభలో  ప్రస్తుతం బీజేపీకి చెందిన ఎన్డీయే కు 293 మంది మెంబర్స్  మద్దతు ఉంది.  రాజ్యసభలో 129 మంది సంఖ్యా బలం ఉంది.  మొత్తంగా 422 మంది సభ్యులు ఎన్టీయేకు మద్దతుగా ఉన్నారు. ఉప రాష్ట్రపతికి ఎన్నికైన వారు..మిగిలిన కాలానికి కాకుండా.. మొత్తంగా 5 యేళ్లు ఆ పదవిలో కొనసాగుతారు. 

దేశంలో ఇప్పటి వరకు 16 సార్లు ఉప రాష్ట్రపతికి ఎన్నికకు సంబంధించిన ఎలక్షన్స్ జరిగాయి. ఇపుడు జరగబోయేది 17వ సారి. అందులో నాలుగు సార్లు ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నిక ఏకగ్రీవం అయింది. ఈ సారి సెప్టెంబర్ 9న ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నిక జరగనుంది. 

