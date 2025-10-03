Tamilnadu Bomb Treats: తమిళనాడులో ప్రముఖుల ఇళ్లకు బాంబ్ బెదిరింపులు..

Tamilnadu Bomb Treats: తమిళనాడులో బాంబ్ బెదిరంపులు కలకలం రేపాయి. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్, ప్రముఖ నటి త్రిష, గవర్నర్ భవనం, భారతీయ జనతా పార్టీ తమిలనాడు రాష్ట్ర కార్యాలయం, నటుడు ఎస్వీ శేఖర్ ఇంటికి బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. దీంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. దీంతో తెల్లవారుజామున పోలీసులు ప్రముఖుల ఇళ్ళకు చేరుకొని క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. డాగ్ స్క్వాడ్ సహాయంతో విస్తృతంగా సోదాలు చేపట్టారు.
ఇక ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ నివాసం, గవర్నర్ భవనం వద్ద భద్రతను పెంచారు. అయితే అన్ని ప్రదేశాల్లోనూ ఎలాంటి పేలుడు పదార్థాలు దొరకకపోవడంతో పోలీసులు వాటిని ఫేక్ కాల్స్ అని తేల్చారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి, బెదిరింపు కాల్ చేసిన వ్యక్తిని ఫోన్ నెంబర్ ఆధారంగా గుర్తించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనతో చెన్నైలో కొద్ది గంటల పాటు భయం, ఆందోళన నెల కొన్నప్పటికీ చివరికి ఎటువంటి ప్రమాదం జరగకపోవడంతో ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. గతంలో కూడా తమిళనాడులో ప్రముఖుల ఇళ్లకు ఇలాంటి బెదిరింపు కాల్స్ వచ్చాయి.
ఎంత బెదిరింపు కాల్స్ అయినా.. పోలీసులు సీరియస్ గానే తీసుకుంటారు. ముందుగా రెండు మూడు సార్లు బెదిరింపు కాల్స్ చేసిన ఆ తర్వాత నిజంగా బాంబ్ పెట్టిన దాఖలాలు పలు చోట్ల ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇలాంటి గాలి వార్తలను కొట్టిపారేయడానికి వీలు లేదు. అయితే ఈ బెదిరింపు కాల్స్ ఎవరు చేశారు.. ? ఎందుకు చేశారు.. ? ఎక్కడ నుంచి చేశారనేది తెలియాల్సి ఉంది. పోలీసులు, ఇంటలిజెన్స్ డిపార్ట్ మెంట్ ఆరా తీస్తున్నారు. ఈ బాంబ్ బెదరింపులు ఎక్కువగా బీజేపీ చెందిన నేతలతో పాటు గవర్నర్, ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్ష భవవాన్ని పేల్చేస్తామని రావడంతో కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు ఈ విషయమై తమ వంతు దర్యాప్తు చేపట్టినట్టు తెలుస్తుంది.
