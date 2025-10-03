English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tamilnadu Bomb Treats: తమిళనాడులో ప్రముఖుల ఇళ్లకు బాంబ్ బెదిరింపులు..

Tamilnadu Bomb Treats: తమిళనాడులోని చెన్నైలో ప్రముఖుల ఇళ్లకు బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. దీంతో కలకలం రేగింది. నగర పోలీసులను పరుగులు పెట్టించింది.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 3, 2025, 02:25 PM IST

Tamilnadu Bomb Treats: తమిళనాడులో బాంబ్ బెదిరంపులు కలకలం రేపాయి. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్, ప్రముఖ నటి  త్రిష, గవర్నర్ భవనం, భారతీయ జనతా పార్టీ తమిలనాడు రాష్ట్ర కార్యాలయం, నటుడు ఎస్వీ శేఖర్ ఇంటికి బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. దీంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. దీంతో తెల్లవారుజామున పోలీసులు  ప్రముఖుల ఇళ్ళకు చేరుకొని క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. డాగ్ స్క్వాడ్ సహాయంతో విస్తృతంగా సోదాలు చేపట్టారు. 

ఇక ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ నివాసం, గవర్నర్ భవనం వద్ద భద్రతను పెంచారు. అయితే అన్ని ప్రదేశాల్లోనూ ఎలాంటి పేలుడు పదార్థాలు దొరకకపోవడంతో పోలీసులు వాటిని ఫేక్ కాల్స్ అని తేల్చారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి, బెదిరింపు కాల్ చేసిన వ్యక్తిని ఫోన్ నెంబర్ ఆధారంగా గుర్తించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనతో చెన్నైలో కొద్ది గంటల పాటు భయం, ఆందోళన నెల కొన్నప్పటికీ చివరికి ఎటువంటి ప్రమాదం జరగకపోవడంతో ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.  గతంలో కూడా తమిళనాడులో ప్రముఖుల ఇళ్లకు ఇలాంటి బెదిరింపు కాల్స్ వచ్చాయి. 

ఎంత బెదిరింపు కాల్స్ అయినా.. పోలీసులు సీరియస్ గానే తీసుకుంటారు. ముందుగా రెండు మూడు సార్లు బెదిరింపు కాల్స్ చేసిన ఆ తర్వాత నిజంగా బాంబ్ పెట్టిన దాఖలాలు పలు చోట్ల ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇలాంటి గాలి వార్తలను కొట్టిపారేయడానికి వీలు లేదు. అయితే ఈ బెదిరింపు కాల్స్ ఎవరు చేశారు.. ? ఎందుకు చేశారు.. ? ఎక్కడ నుంచి చేశారనేది తెలియాల్సి ఉంది. పోలీసులు, ఇంటలిజెన్స్ డిపార్ట్ మెంట్ ఆరా తీస్తున్నారు. ఈ బాంబ్ బెదరింపులు ఎక్కువగా బీజేపీ చెందిన నేతలతో పాటు గవర్నర్, ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్ష భవవాన్ని పేల్చేస్తామని రావడంతో కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు ఈ విషయమై తమ వంతు దర్యాప్తు చేపట్టినట్టు తెలుస్తుంది. 

Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..

Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

tamilnadu bomb threatTamilnadubomb threat hoaxhoax bomb threatbomb threat case

