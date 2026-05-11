Tamilnadu cm Vijay thalapathy meets with mk stalin: తమిళనాడులో సీఎంగా విజయ్ దళపతి ఇటీవల ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఆయన తన తొలి ప్రసంగంతోనే కాంట్రవర్సీ రాజేశారు. తమిళనాడును గత పాలకులు అప్పుల ఊబిలో నెట్టివేశారని అన్నారు. అంతే కాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 10 లక్షల కోట్ల అప్పుల్లో ఉందన్నారు. దీనిపైన శ్వేతపత్రం విడుదల చేస్తామన్నారు. దీనికి ఎంకే స్టాలీన్ సైతం కౌంటర్ ఇచ్చారు. సీఎంగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడటం సబబు కాదన్నారు. ఐదేళ్లుగా, కోవిడ్, వరదలు, బీజేపీ ప్రభుత్వతో పొరాటాలు చేస్తున్నామని గుర్తు చేశారు. గత ఫిబ్రవరి బడ్జెట్లో మేము తమిళనాడు ప్రభుత్వ ఆర్థిక పరిస్థితిని వెల్లడించామన్న విషయంను గుర్తు చేశారు.
అంతే కాకుండా ఎంకే స్టాలీన్ కూటమిలో భాగస్వాములైన వీసీకే పార్టీ, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీల మద్దతుతో టీవీకే పార్టీ ప్రభుత్వంను ఏర్పాటు చేసింది. దీనిలో స్టాలీన్ సైతం కీలకంగా వ్యవహరించారని టాక్ నడుస్తొంది. ఈ క్రమంలో సీఎంగా ప్రమాణస్వీకారం తర్వాత మాజీ సీఎం నివాసంకు వెళ్లి మరీ భేటీ అయ్యారు. కాసేపు తమిళనాడు రాజకీయాలపై చర్చలు జరిపారు. అంతే కాకుండా.. అన్బుమణి రామదాస్, సీమాన్లను మర్యాదపూర్వకంగా వారి ఇళ్లకు వెళ్లి కలిసారు.
సీఎం బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత విజయ్ అన్ని పార్టీల నేతలను కలిసి సమన్వయంతో ముందుకెళ్లాలనే సంకేతాలు ఇస్తున్నారని రాజకీయ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. మరోవైపు సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమంలో తమిళ రాష్ట్ర గీతం మూడో స్థానంలో పాడటంపై వీసీకే పార్టీ, కమ్యునిస్ట్ పార్టీలు మండిపడ్డాయి. దీనిపై టీవీకే పార్టీ కూడా అధికారులకు వివరణ కోరింది. మొత్తంగా సీఎం కుర్చీ మీద ఉన్న ఇతర పార్టీలను తెర వెనుక స్టాలీన్ నడిపిస్తున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి.
మొత్తంగా కీలక బిల్లులు, రాష్ట్రంలో ఇంకా అనేక పనులపై ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అసెంబ్లీలో అవసరం . ఈ పార్టీలు ఎంకే స్టాలీన్ చెప్పుచెతల్లో ఉన్నాయి. అందుకే స్టాలీన్ ను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు సీఎం విజయ్ మాజీ సీఎం ఇంటికి వెళ్లారని కూడా రాజకీయాల్లో కొత్త టాక్ తెర మీదకు వచ్చింది. మొత్తంగా రానున్న కాలంలో సంకీర్ణ ప్రభుత్వంను ఏ మేరకు విజయ దళపతి నెట్టుకుని వస్తారన్నది మాత్రం ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో సర్వాత్ర ఆసక్తికరంగా మారింది.
