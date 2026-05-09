TamilNadu Politics: తమిళ రాజకీయాల్లో తొలిసారిగా హంగ్ పరిస్థితి ఏర్పడింది అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే గడచిన దశాబ్దాలుగా గమనించినట్లయితే తమిళనాడులో 1967 నుంచి డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే మధ్యనే అధికారం మార్పిడి జరిగింది. మధ్యలో జాతీయ పార్టీలు కాంగ్రెస్, బీజేపీ వంటివి తమిళనాడులో ఎంత ప్రయత్నించినా సింగిల్ డిజిట్కే పరిమితం అయ్యాయి. ప్రాంతీయ పార్టీల చుట్టే తమిళనాడు రాజకీయం నడిచింది.
సినీ నటుడు ఎంజీఆర్ అన్నాడీఎంకే స్థాపించిన తర్వాత ఆయన స్ఫూర్తితో తమిళనాడులో చాలామంది నటులు తమ అదృష్టాన్ని రాజకీయ రంగంలో పరీక్షించుకున్నారు. వారిలో కొంతమంది రాజకీయ పార్టీలు పెట్టి విఫలమయ్యారు. విజయకాంత్, కమలహాసన్, శరత్ కుమార్, శివాజీ గణేషన్ ఇటువంటి వారు రాజకీయాల్లో రాణించలేకపోయారు. ఇక రజనీకాంత్ వస్తాను వస్తాను అని ఊరించి చివరకు అభిమానులను నిరాశలోకి నెట్టేశారు.
కానీ అనూహ్యంగా విజయ్ మాత్రం పార్టీ స్థాపించి కేవలం రెండేళ్ల వ్యవధిలోనే చరిత్రను తిరగరాసేలా 108 స్థానాలతో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించారు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సినీ ఫక్కీలోనే విజయ్ ప్రయాణం అంతా సాగింది. సినిమాల్లో ఎలాగైతే కథ సుఖాంతం అవుతుందో అలా నిజజీవితంలో జరగదు అని ప్రస్తుత పరిస్థితి తెలుస్తోంది.
రాజకీయాలనేవి అవకాశవాదులకు పుట్టినిల్లు. రాజకీయాల్లో రాణించడం అనేది అంత పూలబాట కాదు. జయలలిత, ఎన్టీఆర్ వంటి వారు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటికీ అనేక ఇబ్బందుల పాలయ్యారు. ఎన్టీఆర్ 1983లో ప్రభంజనంలా అధికారం చేపట్టినప్పటికీ సొంతగూటిలోని నాదెండ్ల భాస్కరరావు చేతిలో మోసపోయారు. ఇక 1996లో వైస్రాయ్ ఘటనతో రెండోసారి కూడా ఎన్టీఆర్కు రాజకీయాల్లో చేదు అనుభవమే దక్కింది.
“రాజకీయం అన్నదమ్ముల్ని విడదీస్తుంది…
భార్యాభర్తల్ని దూరం చేస్తుంది…
తండ్రి కొడుకుల్ని శత్రువుల్ని చేస్తుంది…
కానీ చివరికి గెలిచేది మనిషి కాదు… అధికారం!”
అనే ఫేమస్ తెలుగు సినిమా డైలాగ్ నిజమే అనిపిస్తుంది. హీరో విజయ్ కష్టపడి నిర్మించుకున్న రాజకీయ మార్గం హంగ్ ఏర్పడటంతో ఇప్పుడు ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్తు త్రిశంకు స్వర్గంలో వేలాడుతోంది అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే అధికారానికి ఇంకా 10 సీట్ల దూరంలో ఆయన నిలబడ్డాడు.
ఓవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ, వామపక్షాలు మద్దతు ఇస్తున్నప్పటికీ మరో రెండు సీట్లు ఆయనకు తక్కువ పడుతున్నాయి. టీసీకే పార్టీ తన ఇద్దరు శాసనసభ్యుల మద్దతు కోసం విజయ్ను ముప్పుతిప్పలు పెడుతోంది అని చెప్పవచ్చు. ఈ పార్టీ డీఎంకేతో జతకట్టి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి రెండు సీట్లు పొందింది. ఇప్పుడు తన రెండు సీట్లతో కింగ్మేకర్ అవ్వాలని ప్రయత్నిస్తోంది.
ఓవైపు ఏఐడీఎంకే, డీఎంకే కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారనే వార్తలు కూడా వచ్చాయి. కానీ ఎట్టకేలకు స్టాలిన్ ఆ ప్రయత్నాలు మొత్తం పుకార్లు మాత్రమే అని కొట్టివేయడంతో విజయ్కు పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది అని చెప్పవచ్చు.
ఇక తమిళనాడులో మిగిలిన చిన్నాచితక ఒకటి రెండు సీట్లు ఉన్న పార్టీల మద్దతు కోసం విజయ్ పడరాని పాట్లు పడాల్సి వస్తోంది అని చెప్పవచ్చు. తమిళనాడులో మరో చిన్న పార్టీ అయిన పీఎంకే సిద్ధాంతపరంగా టీవీకేతో కలవలేదు. ఎందుకంటే ఆ పార్టీ టీసీకేతో బద్ధ శత్రుత్వం కలిగి ఉంది. అదే సమయంలో ఐయూఎంఎల్ ముస్లిం లీగ్ పార్టీ కూడా విజయ్తో కలిసి ఎందుకు ముందుకు రావడం లేదు. ఆ పార్టీ పూర్తిగా స్టాలిన్ కనుసన్నల్లో నడుస్తోంది. ఇప్పటికీ కూడా డీఎంకే కూటమిలోని పార్టీలు మాత్రమే విజయ్తో కలిసి నడిచేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి.
మరోవైపు టీటీవీ దినకరన్ లాంటివారు తమకు ఉన్న ఒక ఎమ్మెల్యేను కూడా విజయ్ పంచన చేర్చేందుకు సిద్ధంగా లేరు. వాళ్లు కూడా కాళ్లబేరానికి తెచ్చుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇక విజయకాంత్ పార్టీ అయిన డీడీఎంకే ఒక ఎమ్మెల్యే సీటు కలిగి ఉండగా, సాక్షాత్తు విజయకాంత్ సతీమణి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. ఆమె కూడా ఓ నిమిషం విజయ్కు మద్దతు ఇస్తానని, మరో నిమిషం తమను ఎవరు సంప్రదించలేదని మాట మారుస్తూ తమ రాజకీయం తాము పండిస్తున్నారు.
ఇలా ఎవరికి వారే అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలని చిన్నాచితక పార్టీలన్నీ ప్రయత్నిస్తున్నాయి. మరోవైపు అన్నాడీఎంకే సైతం అధికారానికి దూరమై పదేళ్లు ఉన్నట్లయితే తమ పార్టీ ఉనికికే ప్రమాదమని గ్రహించి మరో కొత్త రాజకీయానికి తెర లేపుతున్నట్లు కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి.
మొత్తానికి హీరో విజయ్ సినిమాల్లో చేసినంత ఈజీగా మ్యాజిక్ రాజకీయాల్లో చేయలేకపోతున్నారని చెప్పవచ్చు. అధికారానికి 10 సీట్ల దూరంలో నిలిచిన విజయ్ వారం రోజుల్లోనే రాజకీయాల రుచిని తెలుసుకున్నారు. భవిష్యత్తులో రాజకీయాలు ఎంత దయలేనివిగా ఉంటాయో ఆయన రుచి చూడబోతున్నారు.
ఓవైపు ఎన్నికల హామీలు, మరోవైపు ఎన్డీఏ కూటమిలో లేని కారణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంతో ఆయన ఘర్షణ పడాల్సిన అవకాశం కూడా ఉంటుంది. మొత్తానికి రాజకీయాల్లో విజయ్ ప్రస్థానం సవాళ్లతో ప్రారంభమై ఎటువైపు వెళుతుందో వేచి చూడాల్సిందే.
