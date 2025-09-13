English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viay: పవన్ రూట్లో విజయ్ టూర్.. సీఎం పీఠం లక్ష్యంగా యాత్ర..

Viay TVK Political Campaign: తమిళనాడులో  అప్పుడే అసెంబ్లీ ఎన్నికల హడావిడి మొదలయ్యింది. అక్కడున్న పార్టీలు ప్రజల్లోకి వెళుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికలే టార్గెట్‌గా తమిళ హీరో విజయ్‌ పర్యటనను ప్రారంభించారు.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 13, 2025, 03:34 PM IST

Viay TVK Political Campaign: విజయ్ ఈ రోజు తిరుచిరాల్లిలో నుంచి యాత్ర మొదలు పెట్టి ఎన్నికల శంఖారావం మోగించారు. ప్రతి శనివారం తమిళనాడులో ఈ యాత్ర ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకున్నాడు.  ఈ సందర్భంగా ఆయన పార్టీ తమిళ వెట్రి కళగం  కోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పర్యటించనున్నారు. అంతేకాదు తమిళ వెట్రి కళగం పార్టీకి సంబంధించిన మ్యానిఫెస్టో పాటు సిద్దాంతాలను ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్లనున్నాడు.  ఇందు కోసం ఆయనకు ప్రత్యేక బస్సును ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. విజయ్‌కు గ్రాండ్‌ వెల్కం చెప్పేందుకు అభిమానులు, కార్యకర్తలు భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు. కాగా పోలీసులు ఆయన టూర్‌పై  23 వరకు కఠిన నిబంధనలు విధించారు. ఈ  ప్రసంగం కేవలం అరగంటకు మించకుండా ఉండాలనేది ఓ షరతు. 

ఎటువంటి ప్రచారం కానీ.. వాహన యాత్రలు చేయకూడదు. రోడ్ షోలు నిర్వహించకూడదు. కేవలం తన వాహనంతో పాటు కేవలం ఐదు వెహికల్స్ కు మాత్రమే యాత్రలో పాల్గొనాలనే షరతు విధించారు. పాదయాత్ర చేయడానికి లేదు. తనతో పాటు పార్టీ వాళ్లు ఎవరు అతనితో కలిసి పాదయాత్ర చేయకూడదనేది ఈ నిబంధనల్లో ఒకటి. డ్రింకింగ్ వాటర్, ఫస్ట్ ఎయిడ్, ఫైరింజన్ వంటివి ఉండాలట. అటు గర్భిణిలు, ఫిజికల్ ఛాలెంజెడ్ పీపుల్ ఈ యాత్రలో పాల్గొనడానికి వీలు లేదని చెబుతున్నారు. 

మొత్తంగా ఈ షరతులకు విజయ్ ఎలా అంగీకరించాడనేది ఆయన అభిమానులు చెవులు కొరుక్కుంటున్నారు. ఇలాంటి పనుల వల్ల ప్రజల్లో విజయ్ కు సానుభూతి కలిగేలా ప్రభుత్వ నిబంధనలు వున్నాయి. ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరికైనా ప్రజలను కలుసుకునే హక్కు  ఉంది. వాటిని అక్కడ డీఎంకే ప్రభుత్వం అణగదొక్కాలని చూస్తోంది. 98 రోజుల్లో కేవలం శనివారాలు మాత్రమే యాత్ర నిర్వహిస్తున్నాడు. సెప్టెంబర్ 13 నుంచి డిసెంబర్ 20 వరకు ఒక్క అక్టోబర్ 5 తప్ప అన్ని శనివారాలు విజయ్ యాత్ర ఉండనుంది. సెప్టెంబర్ 13న తిరుచిరా పల్లి..సెప్టెంబర్ 20 నాగపట్నం, తిరువరూరు, మైలాదుత్తురై, .. సెప్టెంబర్ 27న - తిరువల్లూరు, నార్త్ చెన్నై.. అక్టోబర్ 4,5  కోయంబత్తూరు, నీలగిరి, తిరుప్పురు, ఈ రోడ్.. అక్టోబర్ 11 - కన్యాకుమారి, తిరునల్వేవి, తూత్తుకుడి.. అక్టోబర్ 18.. కాంచీపురం, వెల్లూరు, రాణీపేట.. అక్టోబర్ 25 - సౌత్ చెన్నై.. చెంగల్పట్టులో ఈయన యాత్ర ఉండబోతుంది. 

ఇక నవంబర్ డిసెంబర్ లో క్రిష్ణగిరి, ధర్మపురి, తిరుపత్తూర్, తిరువన్నమలై, కళ్లకురిచి, విల్లుపురం, టెంకసి, విరూథ్ నగర్, కడలూరు, శివగంగ రామనాథపురం, డిసెంబర్ 20న క్రిస్మస్ కు ముందు మధురై సభతో ఈ యాత్ర ముగియనుంది. 

Vijay YatraThalpathy Vijay StartTamilnadu star herothalapathy Vijay start his tvk political campaign tamilnadu

