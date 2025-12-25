English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Tamilnadu Accident: తమిళనాడు తిరుచిరాపల్లిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం..

Tamilnadu Accident: తమిళనాడు తిరుచిరాపల్లిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం..

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 25, 2025, 08:49 AM IST

Trending Photos

Bank Holidays: వినియోగదారులకు అలర్ట్.. రేపు బ్యాంకులు క్లోజ్.. ఎందుకంటే..?
5
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holidays: వినియోగదారులకు అలర్ట్.. రేపు బ్యాంకులు క్లోజ్.. ఎందుకంటే..?
Mercury Transit 2025: పూర్వాషాడ నక్షత్రంలోకి బుధుడు.. ఈ రాశులవారు జనవరి నెలలో అపార సంపన్నులు కాబోతున్నారు!
6
Mars transit
Mercury Transit 2025: పూర్వాషాడ నక్షత్రంలోకి బుధుడు.. ఈ రాశులవారు జనవరి నెలలో అపార సంపన్నులు కాబోతున్నారు!
Top 5 Silver Reserves: వెండి జిగేల్.. ఈ 5 దేశాలు టాప్‌.. ఇండియా స్థానమెంతో తెలుసా..?
6
Silver Countries
Top 5 Silver Reserves: వెండి జిగేల్.. ఈ 5 దేశాలు టాప్‌.. ఇండియా స్థానమెంతో తెలుసా..?
Bottle Gourd Juice: ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో సొరకాయ జ్యూస్ తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా..?
5
Bottle Gourd Juice Benefits
Bottle Gourd Juice: ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో సొరకాయ జ్యూస్ తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా..?
Tamilnadu Accident: తమిళనాడు తిరుచిరాపల్లిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం..

తమిళనాడు తిరుచారపల్లి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఆర్టీసీ బస్సు  టైర్లు పేలి రహదారిపై అదుపు తప్పింది. అవతలి రోడ్డుపై వస్తున్న రెండు కార్లను బస్సు ఢీకొట్టింది. కడలూరు జిల్లా తిట్టకూరు సమీపంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో 9 మంది మృతి చెందారు. కార్లలో ప్రయాణిస్తున్న మరో ఎనిమిది మంది ప్రయాణికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రమాదంతో అప్రమత్తమైన స్థానికులు,పోలీసులు క్షతగాత్రుల్ని అత్యవసర చికిత్స నిమిత్తం స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. తిరుచ్చి నుండి చైన్నై వెళ్తుండగా ప్రమాదం జరిగినట్లు పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైందని సమాచారం. ఈ ఘటనపై తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎం.కే.స్టాలిన్ పరిస్థితిపై సమీక్షించారు. 

అటు ప్రధాని మంత్రి కార్యాలయం కూడా జరిగిన ఘటనపై ఆరా తీసింది. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన చికిత్స అందించాలని సూచిస్తున్నారు. మరోవైపు ఈ రోజు ఉదయం ఓ ప్రైవేట్‌ ట్రావెల్స్‌ బస్సును లారీ ఢీ కొట్టింది. ఈ ఘటనలో  మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనలో బస్సు పూర్తిగా కాలిపోయింది. అందులోని ప్రయాణికులంతా మరణించి ఉంటారని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ప్రయాణికులతో కూడిన బస్సు బెంగళూరు నుంచి శివమొగ్గ వెళుతోంది. హుబ్బులి హైవేపై హిరియూర్‌లోని గోర్లట్టు వద్ద ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. లారీ ఢీ కొట్టిన తర్వాత బస్సులో మంటలు చెలరేగి.. పూర్తిగా కాలిబూడిదైంది.  

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

తెల్లవారు జామున 3గంటల ప్రాంతంలో ప్రమాదం జరిగిందని తెలుస్తోంది. ఘటనలో 20 మంది మరణించారని సమాచారం.  మిగిలిన వారు గాయపడ్డారని తెలుస్తోంది. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 30 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మొత్తంగా కర్ణాటకతో పాటు తమిళనాడులో ఈ ఘటన గంటల వ్యవధిలో జరగడం విచారకరం. 

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Tamilnadu AccidentTamilNadu Road AccidentTiruchirappalliMassive Road accident in Tiruchirappalli districtTamilnadu news

Trending News