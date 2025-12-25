Tamilnadu Accident: తమిళనాడు తిరుచిరాపల్లిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం..

తమిళనాడు తిరుచారపల్లి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఆర్టీసీ బస్సు టైర్లు పేలి రహదారిపై అదుపు తప్పింది. అవతలి రోడ్డుపై వస్తున్న రెండు కార్లను బస్సు ఢీకొట్టింది. కడలూరు జిల్లా తిట్టకూరు సమీపంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో 9 మంది మృతి చెందారు. కార్లలో ప్రయాణిస్తున్న మరో ఎనిమిది మంది ప్రయాణికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రమాదంతో అప్రమత్తమైన స్థానికులు,పోలీసులు క్షతగాత్రుల్ని అత్యవసర చికిత్స నిమిత్తం స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. తిరుచ్చి నుండి చైన్నై వెళ్తుండగా ప్రమాదం జరిగినట్లు పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైందని సమాచారం. ఈ ఘటనపై తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎం.కే.స్టాలిన్ పరిస్థితిపై సమీక్షించారు.
అటు ప్రధాని మంత్రి కార్యాలయం కూడా జరిగిన ఘటనపై ఆరా తీసింది. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన చికిత్స అందించాలని సూచిస్తున్నారు. మరోవైపు ఈ రోజు ఉదయం ఓ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సును లారీ ఢీ కొట్టింది. ఈ ఘటనలో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనలో బస్సు పూర్తిగా కాలిపోయింది. అందులోని ప్రయాణికులంతా మరణించి ఉంటారని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ప్రయాణికులతో కూడిన బస్సు బెంగళూరు నుంచి శివమొగ్గ వెళుతోంది. హుబ్బులి హైవేపై హిరియూర్లోని గోర్లట్టు వద్ద ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. లారీ ఢీ కొట్టిన తర్వాత బస్సులో మంటలు చెలరేగి.. పూర్తిగా కాలిబూడిదైంది.
తెల్లవారు జామున 3గంటల ప్రాంతంలో ప్రమాదం జరిగిందని తెలుస్తోంది. ఘటనలో 20 మంది మరణించారని సమాచారం. మిగిలిన వారు గాయపడ్డారని తెలుస్తోంది. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 30 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మొత్తంగా కర్ణాటకతో పాటు తమిళనాడులో ఈ ఘటన గంటల వ్యవధిలో జరగడం విచారకరం.
