/Half Price Cars: రూ.4 లక్షలకే టాటా ఆల్ట్రోజ్, రూ.7 లక్షలకే మారుతి ఫ్రాంక్స్.. బంపర్ ఆఫర్!

Second-hand Cars At Half Price: కొత్త కారు కొనాలని ఆలోచిస్తున్నారా! అయితే ఒక్క నిమిషం ఆగండి.. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో కొత్తకారుల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్న తరుణంలో.. మధ్యతరగతి ప్రజలతో పాటు లగ్జరీకారుల ప్రియుల కోసం ఢిల్లీలోని వికాస్ పూరిలో అందుబాటులో ఉన్న సెకండ్ హ్యాండ్ షోరూమ్స్ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తున్నాయి. మంచి షోరూం కండిషన్లో ఉన్న సరికొత్త సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లు దాదాపు సగం ధరలకే లభిస్తూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని బ్రాండ్లకు సంబంధించిన లగ్జరీ కార్లు సైతం ఇక్కడ అత్యంత తక్కువ ధరల్లో అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.. అయితే ఈ సెకండ్ హ్యాండ్ షోరూమ్స్లో ఏ కార్లు అత్యంత తక్కువ ధరలకు అందుబాటులో ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఇక్కడ సెకండ్ హ్యాండ్ షోరూమ్స్లో లభిస్తున్న కార్లు దాదాపు బంపర్ టు బంపర్ ఒరిజినల్ కండిషన్లో ఉండడం విశేషం. కేవలం 14 వేల నుంచి 30 వేల కిలోమీటర్లు మాత్రమే తిరిగిన కార్లు లభించడం విశేషం. ఎక్కడ రీ పెయింటింగ్ గాని.. యాక్సిడెంట్ కానీ జరగని నాన్ యాక్సిడెంట్ కార్లు మాత్రమే ఇక్కడ విక్రయిస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా మంచి కండిషన్ కలిగిన కార్లను ఇప్పటివరకు వందల సంఖ్యలో విక్రయించినట్లు వారు చెబుతున్నారు..
ముఖ్యంగా ఇక్కడ లభించే కొన్ని సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లకు సంబంధించిన ధరల వివరాల్లోకి వెళ్తే.. టాటా బ్రాండ్కు సంబంధించిన ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్ కలిగిన 2020 మోడల్ టాటా ఆల్ట్రోజ్ టాప్ వేరియంట్ కారు ఇక్కడి కేవలం నాలుగు లక్షల లోపే అందుబాటులో ఉంది.. అంతేకాకుండా హ్యూందాయ్ I20 ఆస్ట్రా సండ్రిఫ్ కలిగిన 2023 మోడల్ కారు కేవలం రూ.7 లక్షల లోపే అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. అదేవిధంగా మారుతి కంపెనీకి సంబంధించిన 2023 మోడల్ Maruti Fronx ఆటోమెటిక్ వేరియంట్ ఇక్కడ కేవలం రూ.7 లక్షల లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
అంతేకాకుండా హ్యుందాయ్ మోస్ట్ సేలింగ్ కార్ క్రెటా 2019 మోడల్ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ కేవలం రూ.7 లక్షల లోపే లభిస్తుంది. అదేవిధంగా ఇదే బ్రాండ్ కి సంబంధించిన 2023 టాప్ మోడల్ క్రెటా కార్లు ఏకంగా ఇక్కడ లక్ష రూపాయల తగ్గింపుతో రూ.11 లక్షల లోపే అందుబాటులో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ కంపెనీకి సంబంధించిన కొన్ని మోడల్ కార్లు దాదాపు సగం ధరల్లోనే లభిస్తూ వస్తున్నాయి.. ఇక 2021 మోడల్ ఎంజి బ్రాండ్ కు సంబంధించిన హెక్టార్ ప్లస్ సెవెన్ సీటర్ లగ్జరీ కారు ఏకంగా రూ.10 లక్షలకే లభిస్తోంది. దీంతోపాటు 2021 మోడల్కు సంబంధించిన ఇదే బ్రాండ్కు సంబంధించిన టాప్ మోడల్ కార్ కేవలం రూ.15 లక్షల లోపే లభించడం విశేషం.. అంతేకాకుండా గ్రాండ్ విటారా కేవలం కేవలం ఇక్కడ రూ.10 లక్షల లోపే లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా ఇతర బ్రాండ్లకు సంబంధించిన కార్లు కూడా అత్యంత తక్కువ ధరల్లోనే లభిస్తూ వస్తున్నాయి.
