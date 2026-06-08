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Tatkal Ticket: తత్కాల్ బుకింగ్‌లో సర్వర్ క్రాష్ కష్టాలకు ఎండ్ కార్డ్... 40 ఏళ్ల నాటి రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ అవుట్.. ఆగస్టు నుంచి సరికొత్త హైటెక్ సిస్టమ్..!!

Railway New Ticket Booking System 2026: భారతీయ రైల్వే ప్రయాణికులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ముఖ్యంగా ఎమర్జెన్సీ సమయాల్లో తత్కాల్ టికెట్ల కోసం ప్రతిరోజూ ఐఆర్‌సీటీసీ వెబ్‌సైట్, యాప్‌లతో యుద్ధం చేసే వారికి ఇకపై ఆ ఇబ్బందులు తప్పనున్నాయి. ఎన్నో ఏళ్లుగా వేధిస్తున్న సర్వర్ క్రాష్ లేదా సైట్ హాంగ్ అయ్యే సమస్యలకు శాశ్వతంగా స్వస్తి పలికేందుకు రైల్వే శాఖ రెడీ అయ్యింది.  దాదాపు 4 దశాబ్దాల నాటి పాత రిజర్వేషన్ వ్యవస్థ స్థానంలో, అత్యంత వేగవంతమైన, ఆధునిక సాంకేతికతను ప్రవేశపెట్టబోతోంది. రాబోయే ఆగస్టు నెల నుంచే ఈ సరికొత్త హై-టెక్ బుకింగ్ విధానం దేశవ్యాప్తంగా విడతల వారీగా అందుబాటులోకి రానుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 08, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:30 PM IST
Tatkal Ticket: తత్కాల్ బుకింగ్‌లో సర్వర్ క్రాష్ కష్టాలకు ఎండ్ కార్డ్... 40 ఏళ్ల నాటి రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ అవుట్.. ఆగస్టు నుంచి సరికొత్త హైటెక్ సిస్టమ్..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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