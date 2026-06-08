Railway New Ticket Booking System 2026: భారతీయ రైల్వే ప్రయాణికులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ముఖ్యంగా ఎమర్జెన్సీ సమయాల్లో తత్కాల్ టికెట్ల కోసం ప్రతిరోజూ ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్, యాప్లతో యుద్ధం చేసే వారికి ఇకపై ఆ ఇబ్బందులు తప్పనున్నాయి. ఎన్నో ఏళ్లుగా వేధిస్తున్న సర్వర్ క్రాష్ లేదా సైట్ హాంగ్ అయ్యే సమస్యలకు శాశ్వతంగా స్వస్తి పలికేందుకు రైల్వే శాఖ రెడీ అయ్యింది. దాదాపు 4 దశాబ్దాల నాటి పాత రిజర్వేషన్ వ్యవస్థ స్థానంలో, అత్యంత వేగవంతమైన, ఆధునిక సాంకేతికతను ప్రవేశపెట్టబోతోంది. రాబోయే ఆగస్టు నెల నుంచే ఈ సరికొత్త హై-టెక్ బుకింగ్ విధానం దేశవ్యాప్తంగా విడతల వారీగా అందుబాటులోకి రానుంది.
రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ఇటీవల ఈ ప్రతిష్టాత్మక మెగా ప్రాజెక్ట్పై ఉన్నతాధికారులతో కలిసి సుదీర్ఘ సమీక్ష నిర్వహించారు. ఆగస్టు నుంచి రైళ్లను క్రమంగా కొత్త సాంకేతికతకు మార్చే ప్రక్రియలో, సామాన్య ప్రయాణికులు టికెట్ బుకింగ్ సమయంలో ఎలాంటి సాంకేతిక సమస్యలు లేదా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకూడదని ఆయన అధికారులను గట్టిగా ఆదేశించారు.
40 ఏళ్ల నాటి పాత రిజర్వేషన్ వ్యవస్థను మార్చాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది?
భారతీయ రైల్వేలో ప్రస్తుతం మనం వాడుతున్న ప్యాసింజర్ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ ను దాదాపు 40 ఏళ్ల క్రితం, అంటే 1986లో డిజైన్ చేశారు. గడిచిన 4 దశాబ్దాలలో సాంకేతిక ప్రపంచం ఎంతగానో మారిపోయింది. 2002వ సంవత్సరంలో మనదేశంలో ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఆన్లైన్ టికెట్ బుకింగ్ సేవలు మొదటిసారి ప్రారంభమైనప్పుడు, దానిని ఉపయోగించే వారి సంఖ్య చాలా స్వల్పంగా ఉండేది. కానీ, ప్రస్తుతం డిజిటల్ విప్లవం కారణంగా పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. ఈరోజు దేశంలో అమ్ముడవుతున్న మొత్తం రైల్వే టికెట్లలో దాదాపు 88 శాతం టికెట్లు ఆన్లైన్ విధానం ద్వారానే బుక్ అవుతున్నాయి.
దీనివల్ల పండుగ సీజన్లలో లేదా ప్రతిరోజూ ఉదయం తత్కాల్ బుకింగ్ విండో ఓపెన్ అయిన సమయంలో.. ఒకేసారి లక్షలాది మంది వినియోగదారులు సైట్లోకి లాగిన్ అవుతున్నారు. ఫలితంగా పాత టెక్నాలజీతో నడుస్తున్న సర్వర్లపై అకస్మాత్తుగా లోడ్ పెరిగి వెబ్సైట్, యాప్ తీవ్రంగా నెమ్మదించడం లేదా క్రాష్ అవ్వడం జరుగుతోంది. పెరుగుతున్న ఈ భారీ డిజిటల్ డిమాండ్ను తట్టుకుని, ప్రయాణికులకు నిరంతరాయంగా సేవలు అందించడానికే ఈ నూతన వ్యవస్థను రూపొందించారు.
కొత్త హై-టెక్ వ్యవస్థలోని 3 ప్రధాన అద్భుత ఫీచర్లు ఇవే:
1. సూపర్ ఫాస్ట్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ .. సర్వర్ క్రాష్ ఇబ్బందులకు శాశ్వత చెక్:
తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్ సమయంలో సర్వర్లు మొరాయించడం వల్ల కలిగే తలనొప్పికి ఈ కొత్త వ్యవస్థతో శాశ్వత పరిష్కారం లభించనుంది. ఈ నూతన రిజర్వేషన్ వ్యవస్థ కోసం అత్యంత అధునాతన క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. అధిక సామర్థ్యం గల డేటా ప్రాసెసింగ్ సాంకేతికతను ఉపయోగించారు. దీని డేటా ప్రాసెస్ చేసే వేగం పాత సిస్టమ్ కంటే చాలా రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల పండుగల రద్దీ సమయంలో లేదా తత్కాల్ ఓపెన్ అయిన నిమిషాల్లో ఎంతమంది ఒకేసారి లాగిన్ అయినా సర్వర్పై ఎలాంటి భారం పడదు. ఫలితంగా సామాన్య ప్రయాణికులు కూడా చాలా సులభంగా, వేగంగా టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు.
2. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మ్యాజిక్ :
ఈ సరికొత్త వ్యవస్థలో ప్రవేశపెట్టిన అత్యంత విప్లవాత్మకమైన ఫీచర్ ఏదైనా ఉందంటే, అది ఏఐ ఆధారిత వెయిటింగ్ ప్రిడిక్షన్ . ఒకవేళ మీరు టికెట్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడు వెయిటింగ్ లిస్ట్ వస్తే.. ఆ టికెట్ భవిష్యత్తులో కన్ఫర్మ్ అయ్యే అవకాశం ఎంత శాతం ఉందో ఈ సిస్టమ్ ముందే లెక్కిస్తుంది. గతంలో ఐఆర్సీటీసీలో ఉన్న పాత ఫీచర్ కేవలం 53 శాతం ఖచ్చితత్వంతో మాత్రమే అంచనా వేసేది. కానీ, ఇప్పుడు ఆధునిక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సహాయంతో ఈ ఖచ్చితత్వాన్ని ఏకంగా 94 శాతానికి పెంచారు. దీనివల్ల ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణానికి సంబంధించి ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలా వద్దా అనేది ముందే ఖచ్చితంగా ప్లాన్ చేసుకోగలుగుతారు.
3. రైల్ వన్ యాప్ సక్సెస్ :
రైల్వే శాఖ తీసుకువచ్చిన ఈ కొత్త వ్యవస్థ.. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ రైల్ వన్ యాప్తో పూర్తిగా అనుసంధానించి ఉంటుంది. జూలై 2025లో ప్రారంభించిన ఈ సూపర్ యాప్, కేవలం ఒకే ఒక్క ఏడాదిలోనే ప్రయాణికుల నుండి అద్భుతమైన ఆదరణ పొందింది. కేవలం 12 నెలల కాలంలోనే ఈ యాప్ 3.5 కోట్లకు పైగా డౌన్లోడ్లను సొంతం చేసుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ యాప్ ద్వారా ప్రతిరోజూ సగటున 9.29 లక్షల టికెట్లు బుక్ అవుతున్నాయి.
ఈ ఒక్క యాప్ ద్వారా ప్రయాణికులు కేవలం రైలు టికెట్లు రిజర్వేషన్ చేసుకోవడమే కాకుండా.. లైవ్ ట్రైన్ స్టేటస్ , కోచ్ పొజిషన్, రైల్వే సేవలపై ఫిర్యాదులు చేయడం వంటి అన్ని రకాల సేవలను ఒకే చోట పొందవచ్చు. ఆగస్టు నుంచి అమలు కాబోయే ఈ కొత్త సంస్కరణలతో భారతీయ రైలు ప్రయాణం మరింత సులభతరం, వేగవంతం కానుంది.
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