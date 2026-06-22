Taxi Driver 3 Crore Lottery: జీవితంలో అదృష్టం ఎప్పుడు, ఏ రూపంలో మన తలుపు తడుతుందో ఎవరూ ఊహించలేరు. కొందరి జీవితాలు రాత్రికి రాత్రే ఊహించని మలుపు తిరుగుతుంటాయి. సరిగ్గా ఇలాంటి సంఘటనే ఒక సామాన్య ట్యాక్సీ డ్రైవర్ జీవితంలో జరిగింది. పంజాబ్ రాష్ట్ర సూపర్ లాటరీ రూపంలో వచ్చిన అదృష్టం, కేవలం రూ.500 పెట్టుబడితో అతడిని ఏకంగా కోటీశ్వరుడిని చేసింది. రోజువారీ సంపాదన కోసం కష్టపడే ఒక సాధారణ డ్రైవర్, ఇప్పుడు రూ.3 కోట్ల భారీ జాక్పాట్ గెలుచుకుని దేశవ్యాప్తంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాడు.
ఆ జర్నీ జీవితాన్నే మార్చేసింది!
హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని కాంగ్రా జిల్లా, ఫతేపూర్ ప్రాంతానికి చెందిన కల్యాణ్చంద్ వృత్తిరీత్యా ట్యాక్సీ డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నారు. ప్రతిరోజూ లాగే ఆయన సాధారణంగానే తన విధులను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల ఒక ప్రయాణికుడిని లాంగ్ రూట్లో దింపేందుకు ఆయన పంజాబ్లోని బఠిండా నగరానికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. ఆ ప్రయాణమే ఆయన జీవితాన్ని ఇంత పెద్ద మలుపు తిప్పుతుందని ఆయన కలలో కూడా ఊహించి ఉండరు.
బఠిండాలో ప్రయాణికుడిని దించిన తర్వాత, కల్యాణ్చంద్ అక్కడ స్థానికంగా ఉన్న 'రతన్ లాటరీ స్టాల్' అనే దుకాణాన్ని గమనించారు. పంజాబ్ స్టేట్ లాటరీలకు ఉన్న క్రేజ్ గురించి తెలిసి, సరదాగా ఒక చేయి వేద్దామని భావించారు. తన జేబులో ఉన్న డబ్బులతో రూ.500 విలువైన రెండు లాటరీ టికెట్లను కొనుగోలు చేశారు. ఆ తర్వాత ఎప్పటిలాగే తన ట్యాక్సీని తీసుకుని తిరిగి సొంత ఊరికి చేరుకున్నారు.
ఊహించని విజయం..
లాటరీ ఫలితాలు వెల్లడైన రోజు కల్యాణ్చంద్ నమ్మలేని నిజం తెలిసింది. ఆయన కొనుగోలు చేసిన టికెట్లలో ఒకదానికి పంజాబ్ సూపర్ లాటరీలో మొదటి బహుమతి లభించింది. ఆ మొదటి బహుమతి నగదు విలువ అక్షరాలా రూ.3 కోట్లు. కేవలం రూ.500 రూపాయలతో కొన్న చిన్న కాగితం ముక్క, ఆయన కుటుంబ రాతను మార్చేసింది. రూ.3 కోట్ల భారీ నగదు బహుమతి గెలుచుకున్నారనే వార్త వినగానే కల్యాణ్చంద్ కుటుంబ సభ్యులు ఆనంద డోలికల్లో మునిగిపోయారు.
ఎప్పుడూ ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సాగే ట్యాక్సీ డ్రైవర్ జీవితంలో ఈ లాటరీ విజయం ఊహించని వెలుగులను నింపింది. ఈ భారీ జాక్పాట్ గురించి సమాచారం అందడంతో కల్యాణ్చంద్ స్వగ్రామంలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ఆయన స్నేహితులు, బంధువులు, స్థానికులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆయన ఇంటికి చేరుకుని అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.
కష్టపడి పనిచేసే ఒక సామాన్యుడిని అదృష్టం వరిస్తే ఎలా ఉంటుందో చెప్పడానికి కల్యాణ్చంద్ జీవితమే ఒక ఉదాహరణగా నిలిచింది. ఈ డబ్బుతో తన కుటుంబ భవిష్యత్తును మరింత మెరుగ్గా తీర్చిదిద్దుకుంటానని కల్యాణ్చంద్ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే పొందుపరిచినది. దీన్ని కేవలం ఓ వార్తగానే పాఠకులు గమనిస్తారని ఆశిస్తున్నాము. జీ తెలుగు న్యూస్ లాటరీలపై ఎలాంటి ప్రోత్సహాన్ని చేయడం లేదు.)
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