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Taxi Driver Lottery: రూ.500 లాటరీ టికెట్‌తో రూ.3 కోట్ల జాక్‌పాట్.. ఆ జర్నీ ట్యాక్సీ డ్రైవర్‌ను కోటీశ్వరుడ్ని చేసింది!

Taxi Driver 3 Crore Lottery: అదృష్టం ఎప్పుడు, ఏ రూపంలో వస్తుందో ఎవరూ ఊహించలేరు. రాత్రికి రాత్రే ఒక సామాన్యుడి జీవితాన్ని మార్చేసింది పంజాబ్ రాష్ట్ర సూపర్ లాటరీ. కేవలం 500 రూపాయల టికెట్‌తో ఓ సాధారణ ట్యాక్సీ డ్రైవర్ ఏకంగా రూ.3 కోట్ల జాక్‌పాట్ కొట్టేసి రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరుడయ్యాడు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 22, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:25 AM IST
Taxi Driver Lottery: రూ.500 లాటరీ టికెట్‌తో రూ.3 కోట్ల జాక్‌పాట్.. ఆ జర్నీ ట్యాక్సీ డ్రైవర్‌ను కోటీశ్వరుడ్ని చేసింది!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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రూ.500 లాటరీ టికెట్‌తో రూ.3 కోట్ల జాక్‌పాట్.. ఆ జర్నీతో డ్రైవర్‌ కోటీశ్వరుడయ్యాడు!
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