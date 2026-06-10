Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /Chandrababu: ఎన్డీయే సమావేశంలో కీలక ప్రసంగం.. ప్రధాని మోదీపై చంద్రబాబు ప్రశంసల వర్షం

Chandrababu: ఎన్డీయే సమావేశంలో కీలక ప్రసంగం.. ప్రధాని మోదీపై చంద్రబాబు ప్రశంసల వర్షం

TDP Chief Chandrababu Priases On PM Modi In NDA Conclave: ప్రపంచంలోనే నంబర్ వన్ ఆర్థిక వ్యవస్థగా మోదీ నాయకత్వంలో భారత్ ఎదుగుతుందని టీడీపీ అధినేత, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. దేశం మరిన్ని విజయాలు సాధిస్తుందని.. 2047 నాటికి వికసిత్ భారత్ నిర్మాణం సాధించాలన్న అందరి సంకల్పం నెరవేరుతుందని తెలిపారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 10, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:40 PM IST
Chandrababu: ఎన్డీయే సమావేశంలో కీలక ప్రసంగం.. ప్రధాని మోదీపై చంద్రబాబు ప్రశంసల వర్షం
Image Credit: Chandrababu Speech In NDA Conclave

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Chandrababu: ఎన్డీయే సమావేశంలో కీలక ప్రసంగం.. ప్రధాని మోదీపై చంద్రబాబు ప్రశంసల వర్షం
pm Modi1 hr ago
2
Police Complaint Movie2 hrs ago
3
Mamata Banerjee2 hrs ago
4
Balakrishna birthday12:55 PM IST
5
YS Jagan Mohan Reddy11:08 AM IST