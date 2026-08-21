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Madhya Pradesh: మధ్య ప్రదేశ్ లో ఘోరం.. రొమాన్స్ కోసం క్లాసుల్ని తొందరగా ముగిస్తున్న టీచర్, ఉపాధ్యాయుడు.!. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?

Two mp school staff romance: ఛింద్వారా జిల్లాలో ఒక ప్రభుత్వ మాధ్యమిక పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడు,  మహిళా ఉపాధ్యాయురాలు క్లోజ్ గా ఉంటున్నారని స్టూడెంట్స్ ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో ఈ  ఘటన స్థానికంగా దుమారంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 21, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 01:22 PM IST
Madhya Pradesh: మధ్య ప్రదేశ్ లో ఘోరం.. రొమాన్స్ కోసం క్లాసుల్ని తొందరగా ముగిస్తున్న టీచర్, ఉపాధ్యాయుడు.!. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?
Image Credit: madhyapradeshnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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