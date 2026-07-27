/Varanasi Play School Teacher Row: వారణాసిలో ఘోరం.. ఐదేళ్ల బాలుడి ప్రైవేటు పార్టుపై కత్తితో వాతలు పెట్టిన లేడీ టీచర్.. కారణం తెలిస్తే షాక్..!

Teacher burns five year old child private part in Varanasi: అనాదీగా సమాజంలో తల్లిదండ్రుల తర్వాత గురువులకు ఎంతో ఉన్నతమైన స్థానం ఉంది. కానీ కొంత మంది అలాంటి పవిత్రమైన స్థానంలో ఉండి వారు చేస్తున్న ఛెండాలపు పనులతో ఆ వృత్తికే మాయని మచ్చగా మారుతున్నారు. ఎంతో మంది తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు చక్కగా చదువుకొవాలని ఎన్నో కలలు కంటారు. దీని కోసం ఫీజుల గురించి ఆలోచించకుండా కొంత మంది ప్రైవేటు స్కూళ్లలో తమపిల్లల్ని చేర్పిస్తున్నారు. మరికొంత మందితమకున్న దాంట్లో ప్రభుత్వ పాఠశాల్లో తమ పిల్లల్ని జాయిన్ చేస్తున్నారు. కానీ ఇటీవల కొంత మంది ఉపాధ్యాయులు తమ పవిత్రమైన వృత్తికి కళంకం తెచ్చే పనులు చేస్తున్నారు.
An FIR has been registered against a teacher, the principal and the management of a private school in Varanasi after a five-year-old student was allegedly branded with a heated knife on his private parts, police said on Monday.
Kesari Jaiswal alleged that his son, a nursery… pic.twitter.com/2jDebeASrI
— The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) July 27, 2026
స్కూళ్లకు తాగి రావడం, విద్యార్థులతో సేవలు చేయించుకొవడం, లేడీ టీచర్లతో రొమాన్స్ లు చేయడం వంటివి చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా లక్షల రూపాయలు శాలరీలు తీసుకుని స్టూడెంట్స్ కు సరైన విధంగా చదువుచెప్పడంతో మాత్రం పూర్తిగా నెగ్లీజెన్సీ చూపిస్తున్నారు. మరికొంత మంది స్టూడెంట్స్ పై తమ పైశాచీకం చూపిస్తున్నారు. బాలికపై కన్నేసి నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా మనం వార్తలలో చూస్తున్నాం. అయితే.. యూపీలోని వారణాసి స్కూల్ లో ఒక టీచర్ సభ్య సమాజం తలదించుకునే విధంగా ప్రవర్తించింది.
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని వారణాసిలో చోటు చేసుకున్న ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. స్థానికంగా వారణాసిలోని సెరీన్ సోనీ ప్లే స్కూల్లో 5 ఏళ్ల బాలుడు చదువుతున్నాడు. ఈ నెల 24న క్లాసులో బాలుడు వాష్ రూమ్ కు వెళ్లాలని టీచర్ కు పర్మిషన్ అడిగాడు. కానీ ఆమె మాత్రం అనుమతించలేదు. అంతే కాకుండా ఆవేశంలో ఊగిపోయింది. ఆమె మాటలకు భయపడిపోయిన బాలుడు పాపం.. ప్యాంటులోనే మూత్రం పోసేశాడు. దీంతో మరింత ఆగ్రహానికి గురైన టీచర్, ఆ బాలుడిని మరో గదిలోకి లాక్కెళ్లింది.
అక్కడ వంట చేసే స్టవ్ ఆన్ చేసి పదునైన కత్తిని తీసుకుంది. దాన్ని ఎర్రగా మారే వరకు వేడి చేసి బాలుడి ప్రైవేటు పార్ట్ భాగాలపై పలు చోట్ల వాతాలు పెట్టింది. అంతటితో ఆగకుండా దారుణంగా కొట్టి తన పైశాచీకం చూపించింది. ఎవరికైన చెబితే తీవ్ర పరిణామాలుంటాయని ధమ్కీ కూడా ఇచ్చింది. దీంతో ఆ బాలుడు ఇంటికి వెళ్లి భయం భయంగా జరిగిన ఘటనను ఏడుస్తు తన తల్లిదండ్రులకు చెప్పాడు.
వెంటనే బాలుడి తల్లిదండ్రులు స్కూల్ కు చేరుకుని పాఠశాల యాజమాన్యంను దీనిపై ప్రశ్నించారు. స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ ను అడిగితే.. రివర్స్ లో బాలుడి తల్లిదండ్రుల్ని బెదిరింపులకు గురిచేసింది.
దీంతో ఇక బాలుడి తల్లిదండ్రులు స్థానికంగా ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ లో ఘటనపై ఫిర్యాదు చేశారు. బాలుడి శరీరంపై ఉన్న గాయాలు, అతని వాంగ్మూలం ఆధారంగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. దీనిపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేపట్టనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ ఘటన వారణాసిలో తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.
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