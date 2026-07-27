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Varanasi Play School Teacher Row: వారణాసిలో ఘోరం.. ఐదేళ్ల బాలుడి ప్రైవేటు పార్టుపై కత్తితో వాతలు పెట్టిన లేడీ టీచర్.. కారణం తెలిస్తే షాక్..!

Teacher burns five year old child private part: ఐదేళ్ల బాలుడి పట్ల టీచర్ అత్యంత ఘోరంగా ప్రవర్తించింది. అతని ప్రైవేటు పార్ట్ ల మీద వేడి కత్తితో టీచర్ వాతలు పెట్టింది. యూపీలోని వారణాసిలో చోటు చేసుకున్న ఘటన ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 27, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:18 PM IST
Varanasi Play School Teacher Row: వారణాసిలో ఘోరం.. ఐదేళ్ల బాలుడి ప్రైవేటు పార్టుపై కత్తితో వాతలు పెట్టిన లేడీ టీచర్.. కారణం తెలిస్తే షాక్..!
Image Credit: Varanasiteacherharassment(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Varanasi Teacher: వారణాసిలో ఘోరం.. ఐదేళ్ల బాలుడి ప్రైవేటు పార్టుపై వేడి కత్తితో వాతలు పెట్టిన లేడీ టీచర్.. కారణం తెలిస్తే షాక్..
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