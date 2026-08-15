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Odisha: జెండా వేడుకలో పెను విషాదం.. టీచర్ మృతి, ముగ్గురు విద్యార్థులకు తీవ్రగాయాలు.. ఏంజరిగిందంటే..?.

Electric shock incident in odisha: బాలాసోర్ జిల్లాలోని సిములియా బ్లాక్‌లో శుక్రవారం స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాల కోసం జాతీయ జెండాను ఎగరవేసే పోల్ ను  క్లిన్ చేస్తున్నారు. ఇంతలో అది కాస్త కరెంట్ తీగల మీద పడటంతో అక్కడున్న టీచర్ కరెంట్ కు గురైయ్యాడు. మరో ముగ్గురు విద్యార్థులకు సైతం షాక్ కు గురయ్యారు. ఈ ఘటన స్థానికంతో తీవ్ర విషాదంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 15, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 04:37 PM IST
Odisha: జెండా వేడుకలో పెను విషాదం.. టీచర్ మృతి, ముగ్గురు విద్యార్థులకు తీవ్రగాయాలు.. ఏంజరిగిందంటే..?.
Image Credit: odishateacherelectricshocknews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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