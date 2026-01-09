TET: వారి వివరాలను TETలో అందించండి.. రాష్ట్రాలను కోరిన కేంద్రం..!!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
TET Teachers Before 2010: 2010కి ముందు నియమితులైన ఉపాధ్యాయులకు TET నుంచి ఉపశమనం లభించే అవకాశం ఉంది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాల నుంచి పూర్తి వివరాలు కోరింది. ఉపాధ్యాయ సంఘాలు దీన్ని పెద్ద విజయంగా భావిస్తున్నాయి. త్వరలో సానుకూల నిర్ణయం వచ్చే ఆశలు ఉన్నాయి.

Teacher Eligibility Test Supreme Court TET Ruling: ఉపాధ్యాయులకు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఒక ముఖ్యమైన పరిణామం ఇప్పుడు నిజమయ్యే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా 2010కి ముందు నియమించిన ఉపాధ్యాయుల విషయంలో టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ (TET) అంశంపై ఉపశమనం లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. సెప్టెంబర్ 1, 2025న వచ్చిన సుప్రీంకోర్టు కీలక నిర్ణయం తర్వాత ఈ అంశం దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద చర్చకు దారి తీసింది.

ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన పాఠశాల విద్య.. అక్షరాస్యత విభాగం ఒక కీలక చర్యకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌తో సహా అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి, TET అర్హత పొందని కానీ 2010కి ముందు నియమించిన ఉపాధ్యాయులపై పూర్తి స్థాయి సమాచారం ఇవ్వాలని కేంద్రం కోరింది. ముఖ్యంగా ఉత్తరప్రదేశ్‌లోనే దాదాపు 1.86 లక్షల మంది ఉపాధ్యాయులు TET ఉత్తీర్ణులు కాకుండానే సర్వీసులో కొనసాగుతున్నారని కేంద్రానికి సమాచారం అందింది.

సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వెలువడిన తర్వాత.. ఉపాధ్యాయులు, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు, అలాగే ప్రజాప్రతినిధుల నుంచి పెద్ద ఎత్తున ప్రాతినిధ్యాలు కేంద్రానికి చేరాయి. చాలా మంది ఉపాధ్యాయులు ఒకే మాట చెబుతున్నారు.. సర్వీస్ చివరి దశలో ఉన్న తమపై మరోసారి పరీక్ష రాయమని ఒత్తిడి చేయడం తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడికి గురిచేస్తోందని. వయస్సు, ఆరోగ్య సమస్యలు, కుటుంబ బాధ్యతల మధ్య TET వంటి పరీక్షలు రాయడం తమకు సాధ్యం కాదని వారు వాపోతున్నారు.

ఈ ఆందోళనలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్రాల నుంచి మూడు ముఖ్యమైన అంశాలపై వివరాలు కోరింది. మొదటిగా.. 2010కి ముందు నియమించిన ఉపాధ్యాయుల సంఖ్య ఎంత? రెండవది.. వారు ప్రస్తుతం ఎలాంటి సర్వీసులో ఉన్నారు? మూడవది.. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు అమలైతే ఉపాధ్యాయులపై దాని ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది? అనే అంశాలపై సమగ్ర నివేదిక ఇవ్వాలని సూచించింది.

అంతేకాదు.. ఈ ఉపాధ్యాయులకు ఉపశమనం కల్పించేందుకు చట్టపరమైన లేదా విధానపరమైన మార్గాలు ఏవైనా ఉన్నాయా అనే విషయంపై కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అభిప్రాయాన్ని కేంద్రం స్పష్టంగా అడిగింది. అయితే ఉపాధ్యాయ నియామకాలకు సంబంధించిన అన్ని నియమాలు జాతీయ ఉపాధ్యాయ విద్యా మండలి (NCTE) నిర్దేశించిన ప్రమాణాలకు అనుగుణంగానే ఉండాలని కేంద్రం మరోసారి స్పష్టం చేసింది. జనవరి 16లోపు ఈ సమాచారాన్ని పూర్తిగా సమర్పించాలని రాష్ట్రాలకు గడువు విధించింది.

ఈ పరిణామంపై అఖిల భారత ప్రాథమిక ఉపాధ్యాయ సంఘం హర్షం వ్యక్తం చేసింది. సంఘం జాతీయ అధ్యక్షుడు సుశీల్ కుమార్ పాండే మాట్లాడుతూ.. ఇది ఉపాధ్యాయులు సంవత్సరాలుగా చేసిన పోరాటానికి వచ్చిన పెద్ద విజయమని తెలిపారు. ఈ అంశంపై ఉపాధ్యాయ సంఘం మెమోరాండంలు సమర్పించడం, సంతకాల ఉద్యమం నిర్వహించడం, కేంద్ర విద్యా మంత్రితో నేరుగా సమావేశం కావడం, ఢిల్లీలో ధర్నా నిర్వహించడం వంటి అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టిందని ఆయన గుర్తు చేశారు.

ఇక సుప్రీంకోర్టులో రివ్యూ పిటిషన్ కూడా దాఖలు కావడంతో, కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ తాజా చర్య ఉపాధ్యాయుల పట్ల సానుకూల దృక్పథాన్ని సూచిస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో 2010కి ముందు నియమించిన ఉపాధ్యాయులకు TET విషయంలో స్పష్టమైన ఉపశమన నిర్ణయం వెలువడే అవకాశముందని ఉపాధ్యాయ వర్గాలు ఆశాభావంతో ఎదురుచూస్తున్నాయి.

