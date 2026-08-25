/సీనియర్ టీచర్లకు టెట్ నుంచి మినహాయింపు...అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసిన సర్కార్..!!

Teacher Eligibility Test: సీనియర్ ఉపాధ్యాయులకు ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (TET) నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని కోరుతూ తమిళనాడు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 2010కి ముందు సర్వీసులో చేరిన ఉపాధ్యాయులను టెట్ నుంచి మినహాయించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసింది.తమిళనాడు పాఠశాల విద్యాశాఖ మంత్రి రాజ్ మోహన్ ఈ తీర్మానాన్ని అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టారు. సీనియర్ ఉపాధ్యాయులకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
2010కి ముందు సర్వీసులో చేరిన ఉపాధ్యాయులకు టెట్ను తప్పనిసరి చేయడంపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయని మంత్రి తెలిపారు. ఇప్పటికే సుదీర్ఘకాలంగా ఉపాధ్యాయులుగా సేవలందిస్తున్న వారికి ఇప్పుడు టెట్ అర్హతను తప్పనిసరి చేయడం ఇబ్బందికరంగా మారుతోందని ప్రభుత్వం అభిప్రాయపడింది.ఈ నేపథ్యంలో సీనియర్ ఉపాధ్యాయులను టెట్ నుంచి మినహాయించేలా విద్యా హక్కు చట్టంలో తగిన సవరణలు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని తమిళనాడు అసెంబ్లీ తీర్మానం ద్వారా కోరింది. రాష్ట్రంలోని పాత ఉపాధ్యాయుల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని కేంద్రం సానుకూల నిర్ణయం తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేసింది. తాజా నిర్ణయంతో 2010కి ముందు ఉద్యోగాల్లో చేరిన ఉపాధ్యాయులకు ఊరట లభించే అవకాశం ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం దీనిపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.
గతంలో సుప్రీం కోర్టు తీర్పు ఇలా ఉంది:
ఇదిలా ఉంటే రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ చట్టం 2009 అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత, NCTE 2010 ఆగస్టు 23న 1 నుంచి 8వ తరగతి వరకు బోధించే ఉపాధ్యాయులకు కనీస అర్హతల్లో TETను చేర్చింది. ఆ తర్వాత 2011లో దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్లో మరింత స్పష్టత వచ్చింది.2025 సెప్టెంబర్ 1న సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన కీలకమైన తీర్పులో అంజుమన్ ఇషాత్ ఈ తాలిం వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర కేసులో సుప్రీంకోర్టు TET కేవలం కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరేవారికి మాత్రమే కాదు. ఇప్పటికే సర్వీసులో ఉన్న ఉపాధ్యాయులకు కూడా వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేసింది.అంటే RTE చట్టం అమల్లోకి రాకముందే ఉద్యోగంలో చేరిన టీచర్లు కూడా నిర్దిష్ట పరిస్థితుల్లో TET పాస్ కావాల్సిందేనని తీర్పు చెప్పింది. సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్నంత మాత్రాన TET నుంచి పూర్తిగా మినహాయింపు ఉండదని కోర్టు పేర్కొంది.
2026 మే 29న సుప్రీంకోర్టు మరోసారి స్పష్టత ఇచ్చింది. ఈ తీర్పుపై దేశవ్యాప్తంగా ఉపాధ్యాయ సంఘాలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, వ్యక్తిగత టీచర్లు రివ్యూ పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. సుప్రీంకోర్టు వాటిని కొట్టివేసింది. అయితే ఉపాధ్యాయులు TET పూర్తి చేసుకునేందుకు ఇచ్చిన గడువును 2027 ఆగస్టు 31 నుంచి 2028 ఆగస్టు 31 వరకు పొడిగించింది. అలాగే TET పరీక్షను వీలైనంతవరకు సంవత్సరానికి రెండుసార్లు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వాలకు సూచించింది.కేంద్ర విద్యాశాఖ కూడా 2026 ఆగస్టులో సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం TETను తప్పనిసరి అర్హతగా పేర్కొంది.
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