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సీనియర్ టీచర్లకు టెట్ నుంచి మినహాయింపు...అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసిన సర్కార్..!!

Teacher Eligibility Test: సీనియర్ ఉపాధ్యాయులకు ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (TET) నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని కోరుతూ తమిళనాడు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 2010కి ముందు సర్వీసులో చేరిన ఉపాధ్యాయులను టెట్ నుంచి మినహాయించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసింది.తమిళనాడు పాఠశాల విద్యాశాఖ మంత్రి రాజ్ మోహన్ ఈ తీర్మానాన్ని అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 25, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 03:09 PM IST
సీనియర్ టీచర్లకు టెట్ నుంచి మినహాయింపు...అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసిన సర్కార్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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