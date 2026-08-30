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Uttar Pradesh: ఉత్తర ప్రదేశ్‌లో ఘోరం.. బాలికను లొంగదీసుకుని నాలుగు నెలలుగా ఉపాధ్యాయుడి అఘాయిత్యం..!

Gorakhpur class 10 girl raped: ప్రత్యేకంగా క్లాసులు అని చెబుతూ గోరఖ్ పూర్ లో ఒక టీచర్ బాలికను లొంగ దీసుకున్నాడు. ఆమెను తరచుగా అత్యాచారంచేసేవాడు. ఈ ఘటన యూపీలో సంచలనంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 30, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 06:33 PM IST
Uttar Pradesh: ఉత్తర ప్రదేశ్‌లో ఘోరం.. బాలికను లొంగదీసుకుని నాలుగు నెలలుగా ఉపాధ్యాయుడి అఘాయిత్యం..!
Image Credit: gorakhpurgirlrapenews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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