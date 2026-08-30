Teacher rapes class 10 student for 4 months in Gorakhpur: ఇటీవల కొంత మంది పవిత్రమైన టీచర్ జాబ్ లు చేస్తు పాడుపనులు చేస్తున్నాడు. సమాజంలో ఉపాధ్యాయులకుఎంతో విలువ ఇస్తారు. వీరు తరగతి గదిలో పాఠాలతో పాటు జీవిత పాఠాలు కూడా బోధిస్తారని భావిస్తారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం దీనికి భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. స్కూళ్లకు తాగి వస్తున్నారు. తోటి ఉద్యొగినులతో నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. విద్యార్థినుల పట్ల కూడా పాడు పనులు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని గోరఖ్ పూర్ లో దారుణమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
In #UttarPradesh #Gorakhpur, the son of a private school manager raped a 10th-grade student. Under the pretext of providing her tuition in the city, he sexually exploited her for 4 months. When the student refused to have physical relations with him, he abused her verbally. The… pic.twitter.com/LStYjZIQdp
— Siraj Noorani (@sirajnoorani) August 29, 2026
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని గోరఖ్ పూర్ లోని ఒక కాలేజీలో ఉపాధ్యాయుడు బాలికకు మాయ మాటలు చెప్పి ఆమెను లొంగ దీసుకున్నాడు. గోలా ప్రాంతంలోని ఒక ప్రైవేటు ఇంటర్ కాలేజీలో క్లాసు 10వ తరగతి చదువుతున్న 15 ఏళ్ల బాలిక నాలుగు నెలలుగా ప్రతీక్ త్రిపాఠి అనే ఉపాధ్యాయుడు మాయ మాటలు చెప్పి అత్యాచారంకు పాల్పడ్డాడు.
మార్కులతో పాటు, ఇతర అన్ని రకాలుగా ఆదుకుంటానని చెప్పి బాలికను మభ్యపెట్టాడు. ఇటీవల బాలిక అతనితో విసిగిపోయింది. ఉపాధ్యాయుడితో కలవడానికి నిరాకరించడంతో ఆమెపై కోపం పెంచుకున్నాడు. ఇద్దరు సన్నిహితంగా ఉన్న ఫోటోలు, వీడియోలను తీసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత దాన్నికాస్త నెట్టింట వైరల్ చేశాడు.
బాలిక కుటుంబ సభ్యులకు జరిగిన దారుణంపై చెప్పడంతో వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. బాలిక వ్యవహరంకు చెందిన ఘటన గోరఖ్ పూర్ లో సంచలనంగా మారింది.
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