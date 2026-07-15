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Kannauj Teacher kiss Video: స్కూల్‌లో ఇద్దరు టీచర్ల రాసలీలలు.. గాఢంగా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ.. వీడియో వైరల్..

Kannauj school kiss scandal: ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఇద్దరు టీచర్లు కామంతో రగిలిపోయారు.  సీక్రెట్ గా ముద్దులాటలో మునిగిపోయారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 15, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:49 PM IST
Kannauj Teacher kiss Video: స్కూల్‌లో ఇద్దరు టీచర్ల రాసలీలలు.. గాఢంగా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: Kannaujkissscandal

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Kannauj Teacher kiss Video: స్కూల్‌లో ఇద్దరు టీచర్ల రాసలీలలు.. గాఢంగా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ.. వీడియో వైరల్..
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