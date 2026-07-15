Kannauj Female teacher romance video: సమాజంలో ఇటీవల కొన్ని షాకింగ్ ఘటనలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. వీటిని చూస్తుంటే అసలు విలువలు ఉన్నాయా..?.. జనాలు ఎటు పోతున్నారని తీవ్ర ఆందోళనలు కల్గుతుంది. తల్లిదండ్రులపై దాడులు చేస్తున్నారు. భార్యభర్తలు ఒకర్ని మరోకరు చంపుకుంటున్నారు. ఇక పిల్లల్ని మంచి దారిలో పెడతారని స్కూళ్లకు పంపిస్తే కొంత మంది టీచర్ల ప్రవర్తన వారి పవిత్రమైన వృత్తి కే చెడ్డపేరు తీసుకొచ్చేలా ఉంటుంది. తల్లిదండ్రుల తర్వాత గురువులకు ఆ స్థానం ఇచ్చారు. అలాంటి గొప్ప స్థానంలో ఉండి కొంత మంది మరీ నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.
Primary School Teacher and Female Teacher Suspended After Viral "Kiss Scandal" Video
Kannauj, Uttar Pradesh: A male teacher and a female teacher posted at a government primary school have been suspended after an objectionable video of them went viral on social media. Although… pic.twitter.com/W0MwoM0q24
— investmoneymag.com (@InvestMoneyMag) July 15, 2026
తప్పతాగి స్కూళ్ల కు రావడం, స్కూళ్లో అమ్మాయిల్ని వేధించడం, తోటి ఉపాధ్యాయినిలతో రొమాన్స్ చేస్తు కొంత మంది పవిత్రమైన వృత్తి కే మాయని మచ్చగా మారుతున్నారు. తాజాగా..ఈ కోవకు చెందిన ఒక ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని కన్నౌజ్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని కన్నౌజ్ లో క్లాస్ లోనే ఇద్దరు టీచర్లు కామంతో పెట్రెగిపోయారు. మరీ బ్రేక్ లోనే ఏంటో కానీ ఉపాధ్యాయుడు తన సహోద్యోగి వద్దకు వచ్చి ఆమెతో రొమాన్స్ కు దిగాడు. చుట్టుపక్కల ఎవరైన ఉన్నారా..?.. అని చూసుకొని ఆమెను హత్తుకుని గాఢంగా ముద్దులు పెట్టి కౌగిలించుకున్నాడు.
మరీ ఆమె కూడా ఏ మాత్రం నో చెప్పకుండా అతనికి ఫుల్ కోపరేట్ చేసింది. ఈ ఘటనను ఎవరో సీక్రెట్ గా వీడియో తీయడంతో వీరి బండారం కాస్త వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటన వైరల్ గా మారడంతో స్కూల్ యాజమాన్యం సీరియస్ అయ్యింది. వెంటనేవ దీనిపై ఉన్నాతాధికారులకు సమాచారం ఇచ్చి ఇద్దరికి షోకాజ్ నోటీసుల్ని జారీ చేశారు.
స్థానికుల ప్రకారం నాలుగేళ్లుగా వీరి మధ్య రొమాన్స్ జరుగుతుందని చెబుతున్నారు. మరోవైపు ఉపాధ్యాయుడి భార్య ఈ బంగారంను సీక్రెట్ కెమెరా పెట్టి బట్టబయలు చేసిందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం దీనిపై ఉన్నతాధికారులు విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర దుమారంగా మారింది. ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు సైతం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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