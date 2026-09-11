/ ఉపాధ్యాయుడి లైంగిక వేధింపులు 10 తరగతి విద్యార్థిని ఆత్మహత్య..!!

Sexually Harassed By Teacher: విద్యావ్యవస్థను.. సమాజాన్ని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసే అత్యంత దారుణ ఉదంతం వెలుగులోకి వచ్చింది. అక్షరాలు నేర్పించే చేతులు.. భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దాల్సిన ఉపాధ్యాయుడే కాలకూట విషమై మారడంతో.. ఆ రాక్షస వేధింపులు తట్టుకోలేక ఒక అమాయక 10వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థిని తన ఇంట్లో ఉరివేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకుంది. ఈ ఘటన తమిళనాడులో కలకలం రేపింది.
అసలేం జరిగిందో తెలుసుకుందాం:
తమిళనాడులోని కల్లకురిచి జిల్లాకు చెందిన బాధిత విద్యార్థిని స్థానిక స్కూల్లో పదవ తరగతి చదువుతోంది. గత కొంత కాలంగా ఆ విద్యార్థిని అదే స్కూల్ కు చెందిన ఉపాధ్యాయుడు జగదేసన్ లైంగికంగా.. మానసికంగా తీవ్ర వేధింపులకు గురిచేస్తున్నాడు. తాకరాని చోట తాకుతూ నరకం చూపించాడు. స్కూల్ కు వెళ్లాలంటేనే భయపడిపోయే పరిస్థితిని ఆ టీచర్ కల్పించాడు. ఉపాధ్యాయుడి నుంచి వస్తున్న ఆ వేధింపుల నరకాన్ని ఎవరికీ చెప్పుకోలేక.. ఆ విద్యార్థి తీవ్ర మనోవేదనకు గురైంది. చివరకు ఆ మానసిక క్షోభను భరించలేక.. ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఉరేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకుంది. ఘటనా స్థలంలో లభ్యమైన వివరాల ప్రకారం.. బాలిక కుటుంబ సభ్యల వాంగ్మూలం ఆధారంగా పోలీసులు ఉపాధ్యాయుడిపై ఫోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి విచారణ వేగవంతం చేశారు. పోలీసుల విచారణలోనూ ఉపాధ్యాయుడు జగదేసన్ బాలికను లైంగికంగా వేధించినట్లు రుజువైంది.
ఈ ఘటన తమిళనాడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కలకలం రేపింది. రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు పూర్తిగా క్షీణించాయని.. మహిళలు, పిల్లలపై నేరాలు నిత్య క్రుత్యంగా మారాయంటూ ప్రతిపక్షాలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నాయి. పాఠశాల్లలో భద్రత లేకపోవడం, బాధ్యతాయుతమైన ఉపాధ్యాయుడే కామాంధుడిగా మారడం తల్లిదండ్రులను తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. నిందితుడికి కఠిన శిక్ష పడేలా చూడాలని ప్రజాసంఘాలు, విద్యావేత్తలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. తమిళనాడులో హత్యలు, కస్టడీ మరణాలు, పరువు హత్యలు పెరుగుతున్నాయని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపిస్తున్న తరుణంలో ప్రతి నేరాన్ని.. శాంతిభద్రతల సమస్యగా పరిగణించకూడదని సీఎం విజయ్ అసెంబ్లీలో బదులిచ్చారు.
(గమనిక: మీకు లేదా మీకు తెలిసిన వారికి మానసిక ఒత్తిడి, ఆత్మహత్య ఆలోచనలు ఉంటే మాసినక వైద్యుల సహాయం తీసుకోవడం మంచిది. ఆత్మహత్య అన్నింటికి పరిష్కారం కాదు. )
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