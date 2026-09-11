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ఉపాధ్యాయుడి లైంగిక వేధింపులు 10 తరగతి విద్యార్థిని ఆత్మహత్య..!!

Sexually Harassed By Teacher: విద్యావ్యవస్థను.. సమాజాన్ని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసే అత్యంత దారుణ ఉదంతం వెలుగులోకి వచ్చింది. అక్షరాలు నేర్పించే చేతులు.. భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దాల్సిన ఉపాధ్యాయుడే కాలకూట విషమై మారడంతో.. ఆ రాక్షస వేధింపులు తట్టుకోలేక ఒక అమాయక 10వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థిని తన ఇంట్లో ఉరివేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకుంది. ఈ ఘటన తమిళనాడులో కలకలం రేపింది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 11, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 01:56 PM IST
ఉపాధ్యాయుడి లైంగిక వేధింపులు 10 తరగతి విద్యార్థిని ఆత్మహత్య..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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