/Uttar Pradesh: ఓర్నాయనో.. పాఠాలు చెప్పమంటే .. క్లాసులో గుర్రుగా పడుకున్న ఉపాధ్యాయుడు.. వీడియో వైరల్..

Uttar Pradesh Teacher sleeping in class room video: ఇటీవల కొంత మంది ఉపాధ్యాయులు తమ పవిత్రమైన వృత్తికి మాయని మచ్చలా మారుతున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పాఠాశాలల్లో లక్షల జీతాలు తీసుకుంటూ పాఠాలు చెప్పడంలో కొంత మంది టీచర్లు నెగ్లీజెన్సీ చూపిస్తున్నారు. స్కూల్ కు ఆలస్యంగా రావడం, టైమ్ పాస్ చేయడం వంటివి చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా.. క్లాసులో కొంత మంది మరీ నీచంగా తోటి టీచర్లను, విద్యార్థినులను వేధిస్తున్నారు. తమ ఫిమెల్ కోలిగ్స్ తో రాసలీలల్లో సైతం కొంత మంది మునిగి తెలుతున్నారు.
పాఠాలు చెప్పకుండా.. తరగతి గదిలో నిద్రపోయిన టీచర్
ఉత్తరప్రదేశ్ కన్నూజ్ జిల్లాలోని కంపోజిట్ స్కూల్ సిక్రోరిలో ఘటన
డ్యూటీ టైంలో పాఠాలు చెప్పకుండా.. ఎంచక్కా బెంచ్పై నిద్రపోయిన ఓ ఉపాధ్యాయుడు
ఓవైపు టీచర్ నిద్రపోతుంటే.. మరోవైపు విద్యార్థులు సెల్ఫోన్స్ వాడుతూ కనిపించారు
సోషల్… pic.twitter.com/Axsp7rSM6L
— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) August 4, 2026
మరికొంత మంది తప్పతాగి స్కూళ్లకు వస్తున్నారు. ఇంకా.. స్కూళ్లలో పాఠాలు చెప్పకుండా విద్యార్థులతో సపర్యలు చేసు కుంటున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. యూపీలోని కన్నూజ్ జిల్లాలో ఒక ఉపాధ్యాయుడి యవ్వారం ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
ఉత్తరప్రదేశ్ కన్నూజ్ జిల్లాలో ఒకషాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. సిక్రోరిలో ఉన్న కంపోజిట్ స్కూల్ ఒక ఉపాధ్యాయుడు క్లాసులో పాఠాలు చెప్పకుండా ఏంచక్కా బెంచ్ మీద నిద్రపోయింది. మరోవైపు స్టూడెంట్స్ అక్కడే ఫోన్ లను చూస్తు అక్కడ టైమ్ పాస్ చేస్తున్నారు. కనీసం చుట్టుపక్కల వారు ఏమనుకుంటారు..?.. డ్యూటీ టైమ్ లో ఏంటని కూడా అతగాడు ఆలోచించలేదు.
చుట్టుదా విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఈ ఘటనను అక్కడున్న వారిలో కొంత మంది సీక్రెట్ గా వీడియో తీశారు.ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై స్థానికులు సీరియస్ అవుతున్నారు. ఉపాధ్యాయుడి పై చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీనిపై అధికారులు విచారణకు ఆదేశించారు.
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