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Uttar Pradesh: ఓర్నాయనో.. పాఠాలు చెప్పమంటే .. క్లాసులో గుర్రుగా పడుకున్న ఉపాధ్యాయుడు.. వీడియో వైరల్..

UP Teacher sleeps in class room: విద్యార్థులు పాఠాలు చెప్పకుండా ఉపాధ్యాయుడు క్లాస్ లోనే ఏంచక్కా పడుకుంది. యూపీలో జరిగిన ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై అధికారులు సైతం సీరియస్ అయ్యారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 04, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:31 PM IST
Uttar Pradesh: ఓర్నాయనో.. పాఠాలు చెప్పమంటే .. క్లాసులో గుర్రుగా పడుకున్న ఉపాధ్యాయుడు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: upmaleteachersleepsinclassroomnews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Uttar Pradesh: ఓర్నాయనో.. పాఠాలు చెప్పమంటే .. క్లాసులో గుర్రుగా పడుకున్న ఉపాధ్యాయుడు.. వీడియో వైరల్..
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