English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Teachers Day Quotes 2025: డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ ఆయన ప్రేరణాత్మకమైన కోట్స్..

Teachers Day Quotes 2025:డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ ఒక తత్వవేత్త, రచయిత,  రాజనీతిజ్ఞుడు. 20వ శతాబ్దపు అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రభావవంతమైన ఆలోచనాపరులలో ఒకరిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆయన భారతదేశపు మొదటి ఉపరాష్ట్రపతిగా పనిచేశారు.  దేశానికి రెండవ అధ్యక్షుడుగా పనిచేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 5, 2025, 12:35 AM IST

Trending Photos

Old Rs. 2 Notes: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
7
Old 2 Rs Note
Old Rs. 2 Notes: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
Gold Rate: మహిళలకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన నిర్మలమ్మ.. గోల్డ్ రేట్స్ ఢమాల్.. జీఎస్టీ కౌన్సిల్ కీలక నిర్ణయం..!!
7
GST council decisions 2025
Gold Rate: మహిళలకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన నిర్మలమ్మ.. గోల్డ్ రేట్స్ ఢమాల్.. జీఎస్టీ కౌన్సిల్ కీలక నిర్ణయం..!!
iQOO Z10 5Gపై అమెజాన్‌లో ఊహించిన ఆఫర్స్‌.. ఇప్పుడే ఇలా కేవలం రూ. 1,399కే కొనండి..
5
Iqoo Z10 5G
iQOO Z10 5Gపై అమెజాన్‌లో ఊహించిన ఆఫర్స్‌.. ఇప్పుడే ఇలా కేవలం రూ. 1,399కే కొనండి..
Prabhas: ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా ప్రభాస్‌తో నటించను.. తెగేసి చెప్పిన స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరంటే..?
5
Prabhas
Prabhas: ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా ప్రభాస్‌తో నటించను.. తెగేసి చెప్పిన స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరంటే..?
Teachers Day Quotes 2025: డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ ఆయన ప్రేరణాత్మకమైన కోట్స్..

1.ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 5న, డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జయంతిని పురస్కరించుకుని మనం ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటాము.దేవుడు మనలో ప్రతి ఒక్కరిలో ఉన్నాడు. కాలక్రమేణా, ఆయన లక్షణాలు, జ్ఞానం, అందం, ప్రేమ మనలో ప్రతి ఒక్కరిలో వెల్లడి చేయబడతాయని చెప్పారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

2. నిజమైన మతం ఒక విప్లవాత్మక శక్తి: ఇది అణచివేత, ప్రత్యేక హక్కు, అన్యాయానికి శాశ్వత శత్రువు.

3. గొప్ప సాధువుకు గతం ఉన్నట్లుగానే, ఓ పాపికి కూడా భవిష్యత్తు ఉంటుంది. ఎవరూ అతను ఊహించినంత మంచివారు కాదు.. చెడ్డవారు కాదని చెప్పేవారు. 

4. మనిషి ఒక విరుద్ధమైన జీవి - ఈ ప్రపంచం యొక్క స్థిరమైన కీర్తి చుట్టే తిరుగుతుందని చెప్పుకొచ్చారు. 

5. కొత్త చరిత్ర సృష్టించడానికి శతాబ్దాలు పడుతుంది. ఒక సంప్రదాయాన్ని సృష్టించడానికి శతాబ్దాల చరిత్ర పడుతుంది.

7. పుస్తకాలు సంస్కృతుల మధ్య వారధులని అభివర్ణించారు. మనం తెలుసుకున్నామని అనుకున్నప్పుడు, మనం నేర్చుకోవడం మానేస్తాము. కాబట్టి మనం ఎల్లపుడు నిత్య విద్యార్దులమే. 

8. జ్ఞానం యొక్క ఫలం, విద్య యొక్క ఫలం అనుభవ పూర్వకంగానే తెలుసుకుంటారు.విద్య అనేది సమాజ  ప్రగతికి ఉపయోగపడాలని చెప్పారు.  

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొదటి భార్య ఎవరు..! ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Teachers Day Speechhappy teachers daysarvepally radhakrishnanSarvepally Radha Krishnan birth AnnversaryTeachers Day Speech In Telugu

Trending News