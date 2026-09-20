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180 మంది ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులకు నోటీసులు.. అసలు ఏం జరిగింది?

Teachers Issued Notices: 180 మంది ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులకు కర్నాటక ప్రభుత్వం నోటీసులు ఇచ్చింది. చిక్కబళ్లాపూర్ జిల్లాలో 7వ తరగతి విద్యార్థుల ప్రాథమిక అభ్యసన స్థాయిపై నిర్వహించిన పరీక్షల్లో ఆందోళనకర అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

Written ByBhoomi
Published: Sep 20, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 06:15 PM IST
180 మంది ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులకు నోటీసులు.. అసలు ఏం జరిగింది?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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