/ 180 మంది ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులకు నోటీసులు.. అసలు ఏం జరిగింది?

Teachers Issued Notices: 180 మంది ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులకు కర్నాటక ప్రభుత్వం నోటీసులు ఇచ్చింది. చిక్కబళ్లాపూర్ జిల్లాలో 7వ తరగతి విద్యార్థుల ప్రాథమిక అభ్యసన స్థాయిపై నిర్వహించిన పరీక్షల్లో ఆందోళనకర అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. కొంతమంది విద్యార్థులకు సాధారణ కన్నడ అక్షరాలు రాయడం రాలేదు. కూడికలు, తీసివేతలు చేయడానికి చాలా కష్టపడినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. దీంతో 180 మంది ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయులకు వివరణ కోరుతూ విద్యాశాఖ నోటీసులు జారీ చేసింది.
అసలు ఏం జరిగిందంటే.. చిక్కబళ్లాపూర్ నియోజకవర్గంలోని పలు ప్రభుత్వ ప్రాథమిక స్కూళ్లను ఎమ్మెల్యే ప్రదీప్ ఈశ్వర్ ఆకస్మికంగా తనిఖీలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా కొంతమంది 7వ తరగతి విద్యార్థులు సాధారణ గణిత సమస్యలను పరిష్కరించలేదు. కన్నడ అక్షరాలను రాయడం రాకపోవడం ఆయన ద్రుష్టికి వచ్చింది. దీనిపై సెప్టెంబర్ 4వ తేదీన విద్యాశాఖ అధికారులకు లేఖ రాసి వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
ఆ తర్వాత చిక్కబళ్లాపూపర్ తాలూకాలోని ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ స్కూళ్లలో 7వ తరగతి విద్యార్థుల సామర్థ్యాన్ని విద్యా సమన్వయకర్తలు, బ్లాక్ రిసోర్స్ పర్సన్స్, క్లస్టర్ రిసోర్స్ పర్సన్స్ పరీక్షించారు. ఆశించిన మేర కనీస అభ్యసన స్థాయికి చాలా వెనకబడిన విద్యార్థులను గుర్తించి.. వారి పేర్లతోపాటు గత తరగతుల్లో వారికి బోధించిన ఉపాధ్యాయుల వివరాలను కూడా విద్యాశాఖకు అందించారు.
సెప్టెంబర్ 15వ తేదీన చిక్కబళ్లాపూర్ బ్లాక్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ కార్యాలయం నుంచి ఉపాధ్యాయులకు నోటీసులు జారీ చేశారు. విద్యార్థులు ఆశించిన ప్రాథమిక స్థాయిని వారు ఎందుకు చేరుకోలేకపోయారో వివరణ ఇవ్వాలని నోటీసుల్లో కోరారు. నోటీసు అందుకున్న 3రోజుల్లోనే ఆధారాలతో కూడిన లిఖితపూర్వక సమాధానం ఇవ్వాలని విద్యాశాఖ ఆదేశించింది. సమాధానాలు పరిశీలించిన తర్వాత నిబంధనల ప్రకారం.. తర్వాత క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
ప్రభుత్వం విద్యార్థుల అభ్యసన ఫలితాలను మెరుగుపరిచేందుకు పలుస్కీములను అమలు చేస్తున్నప్పటికీ.. నిర్ణీత సమయంలో అవసరమైన విద్యను అందించడంలో విఫలమైతే.. ఆ కార్యక్రమాల లక్ష్యాలు దెబ్బతింటాయని విద్యాశాఖ తన నోటీసులో పేర్కొంది. ఉపాధ్యాయుల వివరణలను పరిశీలించిన తర్వాత తదుపరి చర్యలపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
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