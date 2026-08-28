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ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ మార్చ్‌లో పాల్గొన్న ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులపై వేటు..!!

Teachers Suspended: కర్నాటకలో ఇద్దరు ప్రభుత్వ పాఠశాల టీచర్లపై సస్పెన్షన్ వేటు పడింది. ఆర్ఎస్ఎస్ పథసంచలనంలో పాల్గొన్నందుకు యాద్గిర్ జిల్లాకు చెందిన ఇద్దరు ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులను సస్పెండ్ చేశారు. ఈ వ్యవహారంపై శాఖాపరమైన విచారణకు ఆదేశించింది విద్యాశాఖ.

Written ByBhoomi
Published: Aug 28, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 11:01 AM IST
ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ మార్చ్‌లో పాల్గొన్న ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులపై వేటు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ మార్చ్‌లో పాల్గొన్న ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులపై వేటు..!!
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