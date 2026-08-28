Teachers Suspended: కర్నాటకలో ఇద్దరు ప్రభుత్వ పాఠశాల టీచర్లపై సస్పెన్షన్ వేటు పడింది. ఆర్ఎస్ఎస్ పథసంచలనంలో పాల్గొన్నందుకు యాద్గిర్ జిల్లాకు చెందిన ఇద్దరు ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులను సస్పెండ్ చేశారు. ఈ వ్యవహారంపై శాఖాపరమైన విచారణకు ఆదేశించింది విద్యాశాఖ.
యాద్గిర్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ చెన్నబసప్ప ముథోల్ ఆగస్టు 20న ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు. హునసగి ప్రభుత్వ బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో అసిస్టెంట్ టీచర్ గా పనిచేస్తున్న గురురాజ్ జోషి, సుర్ పూర్ తాలుకా కుప్పి ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు అన్నా సాహెబ్ దేశ్ ముఖ్ పై ఈ చర్యలు తీసుకున్నారు. కర్ణాటక సివిల్ సర్వీసెస్నియమావళి, 2021లోని పలు నిబంధనలను ఆయన ఉల్లంఘించారని విద్యాశాఖ పేర్కొంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు రాజకీయ కార్యకలాపాలలో పాల్గొనకూడదని ఈ నియమాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే, ఉపాధ్యాయులు సమాజానికి ఆదర్శంగా ఉండాలని కూడా అవి పేర్కొంటున్నాయి.
2025 అక్టోబర్ 12న విజయపుర జిల్లాలోని తాలికోటలో జరిగిన ఆర్ఎస్ఎస్ పాఠశాల కార్యక్రమంలో గురురాజ్ జోషి పాల్గొన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఒక ఫోటో విజయ కర్ణాటక పత్రికలో ప్రచురితమైంది. దీని తర్వాత, అంబేద్కర్ స్వాభిమాని సేన జిల్లా అధ్యక్షుడు జుమన్న గుడి ఫిర్యాదు చేశారు. 2026 మార్చి 13న, జోషికి షో-కాజ్ నోటీసు జారీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమం ఆదివారం జరిగిందని, తాను డ్యూటీ తర్వాత హాజరయ్యానని ఆయన వివరించారు. అది రాజకీయ కార్యక్రమం కాదని, సాంస్కృతిక కార్యక్రమమని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే, విద్యాశాఖ ఈ వివరణను తిరస్కరించింది.
దేశ్ముఖ్ విషయంలో కూడా ఇదే పరిస్థితి వర్తిస్తుంది. అతను 2025 అక్టోబర్ 10న హునసాగీలో జరిగిన ఆర్ఎస్ఎస్ పారాయణంలో పాల్గొన్నాడని విద్యాశాఖ పేర్కొంది. ఆ కార్యక్రమం విధి నిర్వహణ సమయంలో జరగలేదని, అది ఒక సాంస్కృతిక కార్యక్రమమని కూడా అతను పేర్కొన్నాడు. అయితే ఈ ఇద్దరు ఉపాధ్యాయుల వివరణను అధికారులు అంగీకరించలేదు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి