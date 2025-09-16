English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Puri Beach Gang Rape: బీచ్‌లో ఘోరం.. ప్రియుడ్ని కట్టేసి.. యువతిపై కళ్లముందే సాముహిక అత్యాచారం..

Odisha Teen girl gang rape: ఒడిశా బీచ్‌లో 20 ఏళ్ల యువ‌తిపై నలుగురు యువకులు దారుణానికి పాల్పడ్డారు.ఈ ఘటన ఒడిశాలో సంచలనంగా మారింది.  దీనిపై పోలీసులు రంగంలోకి ముగ్గుర్ని అరెస్ట్ చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 16, 2025, 02:43 PM IST
  • పూరీ బీచ్ లో గ్యాంగ్ రేప్..
  • రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు..

Puri Beach Gang Rape: బీచ్‌లో ఘోరం.. ప్రియుడ్ని కట్టేసి.. యువతిపై కళ్లముందే సాముహిక అత్యాచారం..

Teen Girl gang raped infront of boyfriend near puri beach: ఒడిశాలోని పూరీ బీచ్ లో దారుణం  చోటు చేసుకుంది. తన బాయ్ ఫ్రెండ్ తో కలిసి బీచ్ కు వచ్చిన యువతిపై కామాంధులు దాడులు చేసి అత్యాచారం చేశారు. ఈ ఘటన ఒడిశా వ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది.  

గంజామ్ జిల్లాలోని గోపాల్‌పుర ఏరియా బీచ్‌లో ఈ ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. 20 ఏళ్ల యువ‌తి స్థానికంగా ఓ ప్రైవేటు కాలేజీలో చ‌దువుతోంది. ఈ క్రమంలో తన బాయ్ ఫ్రెండ్ తో కలిసి బీచ్ కు వెళ్లింది. అక్కడ కొంత మంది ఆకతాయిలు వచ్చి వీరికదలికల్ని ఫోన్ లలో రికార్డు చేశారు. ఆ తర్వాత వీరి వద్దకు వచ్చి డబ్బుల్ని డిమాండ్ చేశారు. ఇంతలో వారితో వాగ్వాదం జరిగింది.

అప్పుడు ఆకతాయిలు.. ఆమె బాయ్ ఫ్రెండ్ ను అక్కడే కట్టేసి, యువతిపై సాముహిక అత్యాచారంకు పాల్పడ్డారు.   ఆదివారం రాత్రి ఈ ఘ‌ట‌న ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.  ఆ తర్వాత యువకుడు, యువతి ధైర్యం చేసుకుని తమ వాళ్లకు చెప్పి, స్థానకంగా ఉన్న పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు రంగంలోకి ముగ్గురు నిందితుల్ని అరెస్ట్ చేశారు.

మరోవైపు.. బీచ్‌కు వ‌చ్చిన‌వాళ్లు స్థానికులు కాద‌ని, రాజా ఫెస్టివ‌ల్ సంద‌ర్భంగా ఇతరులు వాళ్లు అక్క‌డ‌కు వ‌చ్చిన‌ట్లు సీనియ‌ర్ పోలీసు అధికారి తెలిపారు. బాధితురాలు, నిందితుల‌కు మెడిక‌ల్ టెస్ట్ నిర్వ‌హించ‌నున్నారు. ఈ  ఘటన పెనుదుమారంగా మారింది.

 

