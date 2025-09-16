Teen Girl gang raped infront of boyfriend near puri beach: ఒడిశాలోని పూరీ బీచ్ లో దారుణం చోటు చేసుకుంది. తన బాయ్ ఫ్రెండ్ తో కలిసి బీచ్ కు వచ్చిన యువతిపై కామాంధులు దాడులు చేసి అత్యాచారం చేశారు. ఈ ఘటన ఒడిశా వ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది.
గంజామ్ జిల్లాలోని గోపాల్పుర ఏరియా బీచ్లో ఈ ఘటన జరిగింది. 20 ఏళ్ల యువతి స్థానికంగా ఓ ప్రైవేటు కాలేజీలో చదువుతోంది. ఈ క్రమంలో తన బాయ్ ఫ్రెండ్ తో కలిసి బీచ్ కు వెళ్లింది. అక్కడ కొంత మంది ఆకతాయిలు వచ్చి వీరికదలికల్ని ఫోన్ లలో రికార్డు చేశారు. ఆ తర్వాత వీరి వద్దకు వచ్చి డబ్బుల్ని డిమాండ్ చేశారు. ఇంతలో వారితో వాగ్వాదం జరిగింది.
అప్పుడు ఆకతాయిలు.. ఆమె బాయ్ ఫ్రెండ్ ను అక్కడే కట్టేసి, యువతిపై సాముహిక అత్యాచారంకు పాల్పడ్డారు. ఆదివారం రాత్రి ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ తర్వాత యువకుడు, యువతి ధైర్యం చేసుకుని తమ వాళ్లకు చెప్పి, స్థానకంగా ఉన్న పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు రంగంలోకి ముగ్గురు నిందితుల్ని అరెస్ట్ చేశారు.
Read more: Uttar Pradesh: మరీ ఇలా తయారయ్యారెంట్రా.!. భర్తతో ఫుల్గా మద్యంతాగి మత్తులో ఉన్న మొగుడ్ని లేపేసిన భార్య.. ఎందుకో తెలుసా..?
మరోవైపు.. బీచ్కు వచ్చినవాళ్లు స్థానికులు కాదని, రాజా ఫెస్టివల్ సందర్భంగా ఇతరులు వాళ్లు అక్కడకు వచ్చినట్లు సీనియర్ పోలీసు అధికారి తెలిపారు. బాధితురాలు, నిందితులకు మెడికల్ టెస్ట్ నిర్వహించనున్నారు. ఈ ఘటన పెనుదుమారంగా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook