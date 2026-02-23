Teen girl slapping her boy friend at public place in gurugram: ఇటీవల కాలంలో కొంత మంది యువత మరీ డెంజర్ గా ప్రవరిస్తున్నారు. అసలు స్కూళ్లు, కాలేజీ రోజుల్లోనే లవర్స్ మెంటైన్ చేస్తున్నారు. అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు దీనిలో ఏమాత్రం తీసిపొకుండా ఉంటున్నారు. కొంత మంది అయితే ఒకర్ని మించి మరోకరు అన్నట్లుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. తమ అవసరాలు కొసం ఎదుటివారితో ప్రేమగా ఉన్నట్లు నటిస్తున్నారు. అడ్డమైన తిరుగుళ్లు తిరుగుతున్నారు. డేటింగ్ లు, లివ్ ఇన్ రిలేషన్ లలో కూడా ఉంటున్నారు. తీరా అవసరాలు తీరిపోయాకముఖం చాటేస్తున్నారు. కొంత మంది ఇలాంటి సిట్యువేషన్ లలో ఆత్మహత్యలు, హత్యలకు కూడా వెనుకాడటంలేదు. కొన్నిచోట్ల యువతీ, యువకులు ఒకరిపై మరోకరు దాడులు కూడా చేసుకుంటున్నారు. ఈ కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
She knows she is a woman & will get away with this behaviour by blaming him instead
But my @gurgaonpolice has taken action against such elements before & I am sure they'll do it this time too
Please don't disappoint pic.twitter.com/p7OQnDw7Pr
— Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) February 23, 2026
హర్యానాలోని గురుగ్రామ్ లో ఈ ఘటన సంభవించింది. ఇక్కడ ఒక యువతి బైక్ మీద కూర్చుని బాయ్ ఫ్రెండ్ ను ఇష్టమున్నట్లు కొడుతుంది. అయిన అతను కనీసం ఆపే ధైర్యం కూడా చేయడంలేదు. ఆమె కోపంతో ఊగిపోతు.. రెండు చెంపల మీద అదేపనిగా కొడుతూ అతనికి చుక్కలు చూపిస్తుంది. చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు వీరిని చాలా వింతగా చూస్తున్నారు.
కొంత మంది అసలు నువ్వెం మగాడివి అంటూ అతడ్ని గెలిచేస్తున్నారు. పోలీసుల్ని పిలుస్తామంటూ ఆమెను బెదిరించగా.. ఆమె పిలవండి.. ఇతగాడి బండారం బైటపెడ్తానంటూ రివర్స్ లో రెచ్చిపోయింది. మరీ అతగాడు అంతగా ఆమెకు లొంగిపొవడంకు కారణమేంటో కానీ మొత్తంగా ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
Read more: Monkey Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.!.. పంచ్ తర్వాత వార్తల్లో నిలిచిన మరో వానరం.. ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..
ఆమె కొడుతున్న కనీసం అడ్డు కూడా చెప్పడంలేదంటే అతనేదో పెద్ద తప్పే చేసుంటాడని కొంతమంది భావిస్తున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం మరీ ఆ అమ్మాయి పబ్లిక్ గా అలా కొట్టడం ఏంటని మండిపడుతున్నారు. ఆమెపై వెంటనే చర్యలు తీసుకొవాలని గురుగ్రామ్ పోలీసులకు ఈ వీడియోను ట్యాగ్ చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.