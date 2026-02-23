English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Video Viral: ఓర్నాయనో.. పబ్లిక్‌లో రెచ్చిపోయిన యువతి.. ప్రియుడ్ని ఇష్టమున్నట్లు కొడుతూ.. వీడియో వైరల్..

Girl assaults her boy friend in gurugram:  గురుగ్రామ్ లో యువతి తన బాయ్ ఫ్రెండ్  ను ఇష్టమున్నట్లు కొడుతూ రెచ్చిపోయింది. అంతే కాకుండా దమ్ముంటే పోలీసుల్ని పిలవాలని కూడా ధమ్కీ ఇచ్చింది.ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 23, 2026, 06:42 PM IST
  బాయ్ ఫ్రెండ్ ను ఇష్టమున్నట్లు కొట్టిన యువతి..
  వీడియో వైరల్..

Video Viral: ఓర్నాయనో.. పబ్లిక్‌లో రెచ్చిపోయిన యువతి.. ప్రియుడ్ని ఇష్టమున్నట్లు కొడుతూ.. వీడియో వైరల్..

Teen girl slapping her boy friend at public place in gurugram: ఇటీవల కాలంలో కొంత మంది యువత మరీ డెంజర్ గా ప్రవరిస్తున్నారు. అసలు స్కూళ్లు, కాలేజీ  రోజుల్లోనే లవర్స్ మెంటైన్ చేస్తున్నారు. అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు దీనిలో ఏమాత్రం తీసిపొకుండా ఉంటున్నారు. కొంత మంది అయితే ఒకర్ని మించి మరోకరు అన్నట్లుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. తమ  అవసరాలు కొసం ఎదుటివారితో ప్రేమగా ఉన్నట్లు నటిస్తున్నారు. అడ్డమైన తిరుగుళ్లు తిరుగుతున్నారు. డేటింగ్ లు, లివ్ ఇన్ రిలేషన్ లలో కూడా ఉంటున్నారు. తీరా అవసరాలు తీరిపోయాకముఖం చాటేస్తున్నారు. కొంత మంది ఇలాంటి సిట్యువేషన్ లలో ఆత్మహత్యలు, హత్యలకు కూడా వెనుకాడటంలేదు. కొన్నిచోట్ల యువతీ, యువకులు ఒకరిపై మరోకరు దాడులు కూడా చేసుకుంటున్నారు. ఈ కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

హర్యానాలోని గురుగ్రామ్ లో ఈ ఘటన సంభవించింది. ఇక్కడ ఒక యువతి బైక్ మీద కూర్చుని బాయ్ ఫ్రెండ్ ను ఇష్టమున్నట్లు కొడుతుంది. అయిన అతను కనీసం ఆపే ధైర్యం కూడా చేయడంలేదు. ఆమె కోపంతో ఊగిపోతు.. రెండు చెంపల మీద అదేపనిగా కొడుతూ అతనికి  చుక్కలు చూపిస్తుంది. చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు వీరిని చాలా వింతగా చూస్తున్నారు.

కొంత మంది అసలు నువ్వెం మగాడివి అంటూ అతడ్ని గెలిచేస్తున్నారు. పోలీసుల్ని పిలుస్తామంటూ ఆమెను బెదిరించగా.. ఆమె పిలవండి.. ఇతగాడి బండారం బైటపెడ్తానంటూ రివర్స్ లో రెచ్చిపోయింది. మరీ అతగాడు అంతగా ఆమెకు లొంగిపొవడంకు కారణమేంటో కానీ మొత్తంగా ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Read more: Monkey Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.!.. పంచ్ తర్వాత వార్తల్లో నిలిచిన మరో వానరం.. ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

ఆమె కొడుతున్న కనీసం అడ్డు కూడా చెప్పడంలేదంటే అతనేదో పెద్ద తప్పే చేసుంటాడని కొంతమంది భావిస్తున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం మరీ ఆ అమ్మాయి పబ్లిక్ గా అలా కొట్టడం ఏంటని మండిపడుతున్నారు. ఆమెపై వెంటనే చర్యలు తీసుకొవాలని గురుగ్రామ్ పోలీసులకు ఈ వీడియోను ట్యాగ్ చేస్తున్నారు.

 

