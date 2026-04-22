Weather Alert: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భిన్నమైన వాతావరణం.. మరో మూడు రోజులు ఏపీ, తెలంగాణలో వర్షాలు!

Telangana and AP Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. పగటి పూట ఎండలు ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తుండగా.. సాయంత్రం వేళ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని చాలా ప్రాంతాల్లో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 44 డిగ్రీల వరకు నమోదవుతున్నాయి. దీంతో జనాలు బయటకు రావాలంటేనే జంకుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వాతావరణ శాఖ కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. ఎండల తీవ్రత పెరగడంతోపాటు.. వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.
భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) తాజా రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏప్రిల్ 22 నుంచి 25 వరకూ.. కోస్తాంధ్ర, యానాం, తెలంగాణలో ఉరుములు, మెరుపులు, పిడుగులతో, తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు అక్కడక్కడా కురుస్తాయి. అలాగే ఈదురు గాలుల వేగం గంటకు 30 నుంచి 50 కిలోమీటర్లుగా ఉంటుంది. రాయలసీమలో 22, 23 తేదీల్లో ఇదే తరహా వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం తెలంగాణపై క్యుములోనింబస్ మేఘాలు ఉన్నాయి. ఇవి చాలా శక్తివంతమైనవి. వీటి వల్ల పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడగలవు. ఇవి వాతావరణంలో విపరీతమైన మార్పులు వచ్చేలా చేస్తాయి. సడెన్గా ఎండ పోయి, వాన రాగలదు. ఈ కారణంగా తెలంగాణలో 3 రోజులు అక్కడక్కడా వడగళ్ల వానలు పడతాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ అధికారులు తెలిపారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన ఈ వర్షాలు పడతాయని.. ముఖ్యంగా దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటోందని అధికారులు తెలిపారు.
ఏపీలో ఇవాళ ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకూ ఎండలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే మధ్యాహ్నం 2 తర్వాత విశాఖపట్నం, ఉత్తరాంధ్రలో అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తూ... సాయంత్రం 6 గంటల వరకూ పడతాయి. ఆ తర్వాత ఎక్కడా మేఘాలు ఉండవు. ఇవాళ ప్రధానంగా రాయలసీమ భగ్గుమంటుంది. తీవ్రమైన ఎండలు అక్కడ ఉంటాయి. అలాగే తెలంగాణలో ఈదురు గాలులు గంటకు 20 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీస్తాయి. ఏపీలో 20 నుంచి 35 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయి. ఉత్తరాంధ్ర తీర ప్రాంతం దగ్గర గాలి వేగం గంటకు 45 కిలోమీటర్లుగా ఉంటుంది.
హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకారం.. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బుధవారం, గురువారం కొన్ని జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తారు వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉంది. రానున్న రెండు రోజులలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలలో పెద్ద మార్పు ఏమి లేదు. ఈరోజు, రేపు రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులు, గంటకు 30- 40 కి మీ వేగం కలిగిన ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉంది. ఒకటి రెండు పశ్చిమ, తూర్పు జిల్లాలలో ఉరుములు మెరుపులు ఈదురుగాలులు, వడగళ్ళతో కూడిన వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉంది.
