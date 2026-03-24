Supreme Court: క్రైస్తవంలోకి మారితే ఎస్సీ హోదా రద్దు.!. సుప్రీంకోర్టు తీర్పుపై తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ ఏమన్నారంటే..?

Telangana bjp chief reacts on supreme verdict: సుప్రీంకోర్టు షెడ్యూల్డ్ కులాలు (ఎస్సీ) లేదా షెడ్యూల్డ్ తెగలకు (ఎస్టీ) చెందిన వారు క్రైస్తవం, ఇస్లాం వంటి ఇతర మతాల్లోకి మారితే వారికి ఎస్సీ హోదా, రిజర్వేషన్ ప్రయోగజనాలు వర్తించవని అత్యున్నత ధర్మాసనం సుప్రీంకోర్టు కీలక ప్రకటన చేసింది. మతం మార్పిడి తర్వాత పాత కులం హోదాను కొనసాగించడం రాజ్యంగ విరుద్దమని ధర్మాసనం తెల్చి చెప్పింది. రాజ్యాంగం ప్రకారం ఎస్సీ హోదా అనేది కేవలం హిందూ, సిక్కు లేదా బౌద్ధ మతాలకు చెందిన వారికే వర్తిస్తుందని ధర్మాసనం తెల్చి చెప్పింది. ఇక మీదట మత మార్పిడి చేసుకున్న ఎస్సీ, ఎస్టీలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, విద్యా సంస్థల్లో జనరల్ కేటగిరీ కిందనే పరిగణించబడతారని చెప్పింది. వీరికి ప్రత్యేక రిజర్వేషన్ ప్రయోజనాలు లభించవని చెప్పింది.
ఈ తీర్పు రిజర్వేషన్ల అమలుపై ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీనిపై తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ రామ చందర్ రావు స్పందించారు. సుప్రీంకోర్టు తీర్పును స్వాగతిస్తు.. మతం మారిన వ్యక్తులు ఎస్సీ రిజర్వేషన్లు, ఇతర రాజ్యాంగబద్ధమైన హక్కులను పొందలేరంటూ గౌరవ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన చారిత్రాత్మక తీర్పును భారతీయ జనతా పార్టీ పక్షాన స్వాగతిస్తున్నట్లు చెప్పారు. గతంలో ఏపీ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును అత్యున్నత న్యాయస్థానం సమర్థించడం ద్వారా రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి గట్టి రక్షణ లభించినట్లైందన్నారు.
బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగంలో కల్పించిన ఎస్సీ రిజర్వేషన్లు హిందూ సమాజంలోని అణగారిన వర్గాల సామాజిక అభివృద్ధి కోసమే ఉద్దేశించినవని అన్నారు. ఒకసారి మతం మారిన తర్వాత, అదే సామాజిక హోదాతో హక్కులను క్లెయిమ్ చేయడం రాజ్యాంగ విరుద్ధమని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేయడం హర్షణీయమన్నారు.
కొంతకాలంగా కొందరు వ్యక్తులు మత మార్పిడిలకు పాల్పడుతూనే, మరోవైపు అక్రమంగా ఎస్సీ సర్టిఫికేట్లతో రిజర్వేషన్ల వాటాను పొందుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీనివల్ల నిజమైన దళిత బిడ్డలకు తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతోందన్నారు. ఈ తీర్పుతో అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట పడి, నిజమైన అర్హులైన ఎస్సీలకు న్యాయం జరుగుతుందని నేను బలంగా నమ్ముతున్నామన్నారు.
కేవలం ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల కోసం కొన్ని పార్టీలు మత మార్పిడిలను ప్రోత్సహిస్తూ, రిజర్వేషన్ల అంశంలో గందరగోళం సృష్టిస్తున్నాయని, అటువంటి శక్తులకు ఈ తీర్పు ఒక గట్టి చెంపపెట్టు అంటూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Read more: PM Modi: భారత్ వ్యూహత్మకంగా ముందుకు వెళ్తుంది.!.. యుధ్దంపై మోదీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా మతం మారిన వారు ఎస్సీ సర్టిఫికేట్లను అడ్డుపెట్టుకుని ప్రభుత్వ ఫలాలను అక్రమంగా పొందుతున్న ఘటనలు అనేకం ఉన్నాయన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరిచి, ఈ వ్యవహారంపై కఠినంగా వ్యవహరించాలని రామ చందర్ రావు కోరారు. సుప్రీంకోర్టు తీర్పును తక్షణమే క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేసి, అర్హులైన ఎస్సీల హక్కులను కాపాడాలని డిమాండ్ చేస్తున్నామన్నారు.
