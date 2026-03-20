Telangana Budget 2026 Highlights: 2026-27 తెలంగాణ బడ్జెట్ హైలెట్స్ ఇవే.. కేటాయింపులు ఇవే..

Telangana Budget Highlights 2026-27 : తెలంగాణ బడ్జెట్ ను మల్లు భట్టిమార్క శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టే ముందు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన అసెంబ్లీ కమిటీ హాలులో కేబినెట్ సమావేశం జరిగింది. సమావేశంలో వార్షిక బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలు చేశారు. అందుకు మంత్రివర్గం ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం తెలిపింది. ఈ మేరకు బడ్జెట్ ప్రతులు ఉన్న బ్యాగ్ను డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి అందజేశారు. అసెంబ్లీలో మల్లు భట్టి విక్రమార్క బడ్జెట్ను ప్రవేశపెడితే.. శాసనమండలిలో మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి వార్షిక బడ్జెట్లోని ప్రవేశపెట్టారు. ఇక బడ్జెట్ ప్రతులను ప్రజాభవన్లోని నల్లపోచమ్మ ఆలయంలో భట్టి విక్రమార్క ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయంలో బడ్జెట్ ప్రతులకు అర్చకులు పూజలు చేసిన తర్వాత అసెంబ్లీకి చేరుకొని బడ్జెట్ ను చదవడం ప్రారంభించారు.
శాసనసభలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క బడ్జెట్ను ప్రవేశపెడుతున్నారు. తనకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన తెలంగాణ ప్రజానీకానికి, ప్రభుత్వానికి ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసారు. ఇందులో రెవెన్యూ వ్యయం: రూ.2,34,406 కోట్లు. మూలధన వ్యయం: రూ.47,267 కోట్లు కేటాయింపులు జరిపారు.
రంగాల వారీగా కేటాయింపులు..
జూన్ 2వ తేదీ నుంచి ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకం ప్రారంభించబోతున్నట్టు తెలిపారు. ఈ సందర్బంగా తాము పాలకులం కాదని.. ప్రజలకు సేవకులమని అన్నారు. ప్రజలు తమకు అప్పగించిన ఈ అధికారాన్ని ఒక బాధ్యతగా భావించి ప్రజాసంక్షేమ అభివృద్ధి ధ్యేయంగా రాష్ట్రాన్ని ప్రగతి పథంలో తీసుకుపోతున్నామన్నారు. వ్యవసాయం మరియు రైతు సంక్షేమం: ₹23,179 కోట్లు కేటాయింపులు జరిపారు. ఇక పౌర సరఫరాలు: ₹7,366 కోట్లు.. పశు సంవర్ధక, మత్స్య శాఖ: ₹1,529 కోట్లు కేటాయించారు.
పంచాయతీ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖకు రూ.33,688 కోట్లు..వడ్డీ లేని రుణాలు డ్వాక్రా మహిళలకు రూ.2500 కోట్లు..
దీనికి అదనంగా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ పెట్టే వారి రుణ వడ్డీ కోసం రూ.350 కోట్లు..పట్టణాభివృద్ధి శాఖకు రూ.17,907 కోట్లు..
హోంశాఖకు రూ.11,907 కోట్లు.. సివిల్ సప్లై శాఖకు రూ.7,366 కోట్లు.. ఐటీ శాఖకు రూ.875 కోట్లు కేటాయింపులు జరిపారు.
విద్యుత్ శాఖకు 21,285 కోట్లు కేటాయింపులు జరిపారు. రాష్ట్రంలోని 118 అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సెంటర్లో శిక్షణ పొందుతున్న ట్రైనీలకు ప్రతినెల 2 వేల స్కాలర్ షిప్ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.
విద్యా శాఖకు ₹26,674 కోట్లు...వైద్య, ఆరోగ్య శాఖకు ₹13,679 కోట్లు..కార్మిక శాఖకు ₹998 కోట్లు..మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖకు ₹3,143 కోట్లు..ఎస్సీ సంక్షేమానికి ₹11,784 కోట్లు.. ఎస్టీ సంక్షేమానికి ₹7,937 కోట్లు..బీసీ సంక్షేమానికి ₹3,769 కోట్లు..రాజీవ్ యువ వికాసానికి ₹6 వేల కోట్లు.. గృహా నిర్మాణ శాఖకు ₹ 7,430 కోట్లు కేటాయింపులు జరిపారు.
ఉద్యోగుల హెల్త్ స్కీమ్ రూ.1056 కోట్లు..ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి రూ.1000 కోట్లు.. ఆరు గ్యారంటీలు: రూ.50,713 కోట్లు..వ్యవసాయం, రైతు సంక్షేమం రూ.23,179 కోట్లు.. H-city పథకం కింద రూ.2,654 కోట్లు.. గోదావరి పుష్కరాల నిర్వహణ కోసం రూ.500 కోట్లు..ఫ్రీ బస్సు: రూ.4308 కోట్లు..మూసీ ప్రాజెక్ట్: రూ.1500 కోట్లు..నీటి పారుదల శాఖకు రూ.22,615 కోట్లు..పరిశ్రమల శాఖ: రూ.3,490 కోట్లు..చేనేత రంగం: రూ.258 కోట్లు..పర్యాటక రంగం: రూ.1,224 కోట్లు..మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ: రూ.3,143 కోట్లు.. రోడ్లు, భవనాల శాఖ: రూ.12,789 కోట్లు.. న్యాయ శాఖ: రూ.2,367 కోట్లు.. కార్మిక శాఖ రూ. 998 కోట్లు.. పెన్షన్లు.. రూ. 14,891 కోట్లు కేటాయింపులు జరిపారు.
అటు సన్న వడ్ల బోనస్కు రూ.3,500 కోట్లు.. గృహ జ్యోతి (200 యూనిట్లు ఉచిత విద్యుత్) రూ.2,080 కోట్లు..
రాజీవ్ ఆరోగ్య శ్రీ రూ.1,143 కోట్లు.. మహాలక్ష్మి పథకం కింద LPG సబ్సిడీ రూ.723 కోట్లు.. ఇందిరమ్మ ఆత్మీయ భరోసాకు రూ.600 కోట్లు..పవర్ సబ్సిడీకి రూ.14,000 కోట్లు.. బియ్యం సబ్సిడీ రూ.3,000 కోట్లు..కల్యాణ లక్ష్మి / షాది ముబారక్ రూ.3,683 కోట్లు.. విద్యార్థుల డైట్ ఛార్జీలు రూ.2,170 కోట్లు.. స్కాలర్షిప్లకు రూ.4,343 కోట్లు.. హ్యాంమ్ రోడ్లకు రూ.3053 కోట్లు కేటాయించారు.
యంగ్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్కు రూ.5000 కోట్లు.. ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమాకు రూ.4000 కోట్లు.. పంట బీమా పథకానికి రూ.1886 కోట్లు .. మూసి రివర్ ఫ్రంట్కు రూ.1500 కోట్లు.. CURE ఏరియా అభివృద్ధికి రూ.2654 కోట్లు.. ఎస్సీ కాలనీలో.. మౌలిక వసతుల కల్పనకు రూ.1500 కోట్లు కేటాయించారు.
మహేశ్వరం, చౌటుప్పల్ లో 1500MWh బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు అసెంబ్లీలో భట్టి విక్రమార్క ప్రకటించారు. తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సబ్మిట్ సందర్భంగా టీజీ జెన్కో ద్వారా 11,460 మెగావాట్ల పంపుడు స్టోరేజ్, ఇతర ప్రాజెక్టులకు 95,150 కోట్ల పెట్టుబడులు ఆకర్షించినట్టు తెలిపారు. .
రెడ్ కో ద్వారా 1,23,350 కోట్ల పెట్టుబడులతో 12 ఒప్పందాలు కుదుర్చుకొని రాష్ట్రాన్ని గ్రీన్ ఎనర్జీ కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నట్టు తెలిపారు. ప్రాథమిక విద్యను బలోపేతం చేయడానికి 33 జిల్లాల్లో 1362 ప్రీ ప్రైమరీ విభాగాలను పైలెట్ ప్రాజెక్టుగా ప్రారంభించామన్నారు.
రాబోయే విద్యా సంవత్సరంలో 2000 నుంచి 2500 ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు విస్తరించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశామన్నారు. ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్ అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థులకు ఈ బడ్జెట్ నుంచే నూతనంగా మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని విస్తరిస్తున్నట్టు తెలిపారు.
