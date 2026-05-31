Telangana Liquor: మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం అని తెలిసినా భారతీయులు మద్యపానం తగ్గించకుండా మరింత తాగేస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా తాగుబోతుల సంఖ్య పెరిగిపోతుండగా.. మద్యపానంలో తెలంగాణ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. దేశంలో అత్యధికంగా తెలంగాణలో మద్యం సేవిస్తున్నారని జాతీయ సర్వేలో వెల్లడైంది. ఇక పొరుగున ఉన్న రాష్ట్రం ఏపీలో తాగుబోతుల సంఖ్య తక్కువగా ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా మద్యం సేవించే వారిపై జాతీయ సర్వేలో సంచలన విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. ఆ సర్వే సమగ్ర కథనం ఇలా ఉంది.
జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే-6 ప్రకారం భారతదేశంలో మద్యపానంపై కీలక వివరాలు వెల్లడయ్యాయి. మద్యం సేవించేవారిలో పురుషులు కేవలం 18.9 శాతం మంది మంది మాత్రమే ఉన్నారు. మహిళలు, పురుషులు మద్యం సేవించడంలో తెలంగాణ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. తెలంగాణలో దాదాపు సగం మంది పురుషులు మద్యం సేవిస్తుండగా.. దేశంలోని పెద్ద రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ మహిళలే అత్యధికంగా మద్యం సేవిస్తున్నట్లు జాతీయ సర్వే వెల్లడించింది.
జాతీయ సగటు: దేశంలో 15 సంవత్సరాలు పైబడిన పురుషులలో 18.9 శాతం మంది మద్యం సేవిస్తున్నారు. మహిళలు 1.1 శాతంగా ఉంది.
తెలంగాణ రికార్డు: జాతీయ సగటుతో పోలిస్తే తెలంగాణలో పురుషుల మద్యం వినియోగం రెట్టింపు కంటే ఎక్కువగా 43.9 శాతం ఉంది. ఇక మహిళల వినియోగం ఆరు రెట్లకు పైగా అంటే 7.1 శాతం ఎక్కువగా ఉంది.
ప్రాంతీయ వ్యత్యాసాలు: దేశవ్యాప్తంగా మద్యం అలవాటు అన్నీ రాష్ట్రాల్లో సమానంగా లేదు. కొన్ని ప్రాంతాలలోనే ఎక్కువగా మద్యం సేవిస్తున్నారు.
తెలంగాణ గణాంకాలు
మద్యం వినియోగం విషంలో తెలంగాణలో అత్యధికంగా పురుషులు తాగుతున్నారు. మద్యపానం అలవాటు పట్టణాల కంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుందని సర్వే తెలిపింది.
విభాగం గ్రామీణ ప్రాంతం పట్టణ ప్రాంతం మొత్తం రాష్ట్ర సగటు
పురుషులు 46.6% 36.3% 43.9%
మహిళలు 8.6% 2.8% 7.1%
తెలంగాణ గ్రామీణ మహిళలు పట్టణ మహిళలతో పోలిస్తే మూడు రెట్లు ఎక్కువగా మద్యం సేవిస్తున్నారని సర్వేలోని లెక్కలు చెబుతున్నారు. గత సర్వే (5)తో పోలిస్తే తెలంగాణలో మద్యం వినియోగం స్వల్పంగా పెరిగింది.
అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అగ్రస్థానం
మద్యపానం సేవించడంలో చిన్న రాష్ట్రాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే.. ఆ జాబితాలో దేశంలోనే అరుణాచల్ప్రదేశ్ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో 50.5 శాతం పురుషులు, 23.2 శాతం మహిళలు మద్యం సేవించే అలవాటు ఉంది. ఆ తర్వాత సిక్కిం రెండో స్థానంలో నిలవగా.. అక్కడ 42.2 శాతం పురుషులు, 19.9 శాతం మహిళలు మద్యం సేవిస్తారు. ఈశాన్య భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మహిళల్లో మద్యం సేవించే అలవాటు జాతీయ సగటు కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంది.
తెలంగాణ తర్వాత ఛత్తీస్గఢ్ మద్యపానం సేవించడంలో రెండో స్థానంలో ఉంది. ఇక్క 38.3 శాతం పురుషులు మద్యం సేవిస్తుండగా.. తర్వాతి స్థానంలో జార్ఖండ్ ఉంది. జార్ఖండ్లో 33.6 శాతం మంది పురుషులు మద్యం సేవిస్తారు.
ఇతర రాష్ట్రాల్లో మద్యపానం లెక్కలు
హిమాచల్ ప్రదేశ్: 30.2 శాతం
త్రిపుర: 29.5 శాతం
మేఘాలయ: 28.3 శాతం
ఉత్తరాఖండ్: 27.2 శాతం
మహిళల మద్యపానం
7.1 శాతంతో తెలంగాణ మొదటి స్థానం
అరుణాచల్ ప్రదేశ్ : 23.2 శాతం
సిక్కిం : 19.9 శాతం
త్రిపుర : 6.0 శాతం
అస్సాం: 5.8 శాతం
ఛత్తీస్గఢ్: 5.7 శాతం
జార్ఖండ్: 5.5 శాతం
దక్షిణ భారతదేశంలో మద్యపానం
దేశంలోని ప్రధాన ప్రాంతమైన దక్షిణ భారతదేశంలో మద్యం వినియోగంలో భారీ తేడాలు ఉన్నాయి.
పురుషుల వినియోగం
తెలంగాణలో అత్యధికంగా 43.9 శాతం
తమిళనాడుల: 23.5 శాతం
ఆంధ్రప్రదేశ్: 23.3 శాతం
కేరళ: 22.7 శాతం
కర్ణాటక: 15.6 శాతం
మహిళల వినియోగం
తెలంగాణలో 7.1 శాతం
ఆంధ్రప్రదేశ్: 0.6 శాతం
కర్ణాటక: 0.5 శాతం
కేరళ, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర: 0.3 శాతం