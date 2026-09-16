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తెలంగాణ విమోచనంలో సర్ధార్ పటేల్ పాత్ర .. ‘ఆపరేషన్ పోలో’ ప్రాముఖ్యత..

Sardar Patel Role in Telangana Vimochana Dinothsavam: భారత్ దేశాన్ని భారత్, పాక్‌గా  రెండు ముక్కలు చేస్తూ  1947 ఆగష్టు 15న మన దేశానికి స్వాతంత్య్రం ఇవ్వడంతో పాటు 550కి పైగా సంస్థనాలను వారు అభీష్టం మేరకు ఏ దేశంలోనైనా కలవొచ్చని చెప్పి మనకు స్వాతంత్య్రం ఇచ్చి వెళ్లిపోయారు. కానీ హైదరాబాద్ సంస్థానంలోని ప్రజలకు మాత్రం నిజాం సర్కార్ మాత్రం స్వాతంత్య్రం ఇవ్వలేదు. ఆ తర్వాత ఇక్కడి ప్రజలు నిజాం ప్రైవేటు సైన్యం రజాకార్లపై తిరుగుబాటు చేసారు. ఫైనల్‌గా సర్ధార్ పటేల్ ఎంట్రీతో ‘ఆపరేషన్ పోలో’ తో ఇక్కడి ప్రజలకు స్వాతంత్య్రం లభించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 16, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 11:46 AM IST
తెలంగాణ విమోచనంలో సర్ధార్ పటేల్ పాత్ర .. ‘ఆపరేషన్ పోలో’ ప్రాముఖ్యత..
Image Credit: Telangana Vimochana Dinothsavam (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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తెలంగాణ విమోచనంలో సర్ధార్ పటేల్ పాత్ర .. ‘ఆపరేషన్ పోలో’ ప్రాముఖ్యత..
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