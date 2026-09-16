/తెలంగాణ విమోచనంలో సర్ధార్ పటేల్ పాత్ర .. ‘ఆపరేషన్ పోలో’ ప్రాముఖ్యత..

Telangana Vimochana Dinothsavam: హైదరాబాద్ సంస్థానంలోని ప్రజలకు స్వతంత్య్రం లభించలేదు. దీంతో ఇక్కడ ప్రజలు ఉద్యమించడంతో అప్పటి ఏడవ నిజాం అప్పటి భారత ప్రభుత్వానికి తలవంచి హైదరాబాద్ సంస్థాన్ని భారత దేశంలో విలీనం చేసారు. దీన్ని తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవంగా ప్రజలు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. దీని వెనక పెద్ద చరిత్రే ఉంది. అప్పట్లో తెలంగాణను హైదరాబాద్ సంస్థానంగా పిలిచే వారు. ఈ ప్రాంతంలో తెలంగాణతో పాటు మరాఠ్వాడ (మహారాష్ట్ర), కర్ణాటకలోని పలు ప్రాంతాలు ఉండేవి. అప్పట్లో హైదరాబాద్ సంస్తానంలో మొత్తం 16 జిల్లాల్లో 8 జిల్లాలు తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందినవిగా ఉన్నాయి.
భారత దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన నిజాం సంస్థానంలోని ప్రజలకు మాత్రం స్వాతంత్య్రం లభించలేదు. దీనిపై ప్రజలు తిరుగుబాటు చేశారు. అప్పటికే నిజాం ప్రైవేటు సైన్యం రజాకార్లు ఊర్లపై పడి ప్రజల మాన, ప్రాణాలను దోచుకునే పనిలో పడ్డారు. హిందువులను క్రూరంగా హింసించి చంపిన సంఘటనలు ఎన్నో ఉన్నాయి.
ఏడవ నిజాం ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ పాలన..
ఏడవ నిజాం ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ పాలన నుంచి విముక్తి కోసం ప్రజలు స్వాతంత్య్రం రాక ముందే 1947 నుంచి 1948 మధ్య వీరోచిత పోరాటం చేశారు. వివిధ సంఘాలు పార్టీల ప్రతినిధులు, ప్రజాస్వామిక వాదుల, రచయతలు, ఆర్య సమాజ్, రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సహా అన్ని వర్గాల ప్రజల సంఘటిత పోరాటంతో హైదరాబాద్ సంస్థానానికి స్వాతంత్య్రం సిద్ధించింది.
‘ఆపరేషన్ పోలో’..
నిజాం సంస్థానంలో జరగుతున్న అరాచకాలను ఇక్కడ ప్రభుత్వ రాజ్ ప్రముఖ్ కే.ఎం.మున్షీ ద్వారా తెలుసుకొని అప్పటి కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి సర్ధార్ వల్లభ భాయ్ పటేల్.. జనరల్ జే.ఎన్. చౌదరి నేతృత్వంలో 1948 సెప్టెంబర్ 13న సైనిక చర్యకు చేపట్టారు. దీనికి ‘ఆపరేషన్ పోలో’ పేరు పెట్టారు. సైన్యం రెండు భాగాలుగా నిజాంపై దండెత్తి వచ్చింది. ఒకటి విజయవాడ నుంచి రాగా.. రెండో బెటాలియన్ బీదర్ దిశగా హైదరాబాద్ సంస్థానం దిశగా హైదరాబాద్ సంస్థానంపై దూసుకొచ్చాయి.
నిజాం లొంగుబాటు..
మొదట రజాకార్లు తిరగబడినా ఆ తర్వాత భారత మిలటరీ ముందు చేతులేత్తేసారు. దీంతో లాభం లేదని నిరంకుశుడైన ఏడవ నిజాం నవాబు మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్.. ఏమి చేయాలో పాలు పోకా.. తెలియక లేక్ వ్యూ గెస్ట్ హౌస్ లో బంధించిన అప్పటి భారత ఏజెంట్ కే.ఎం.మున్షీని కలిసి భారత ప్రభుత్వానికి లొంగిపోతున్నట్టు ప్రకటించారు. దీంతో ‘ఆపరేషన్ పోలో’ విజయవంతమైంది. అప్పట్లో సైనిక చర్యకు అధ్యక్షత వహించిన సైనిక గవర్నర్ గా జే.ఎన్. చౌదరీ పదవీ ప్రమాణం చేశారు. ఆ తర్వాత ఎం.కే.వెల్లోడి ముఖ్యమంత్రిగా నియమించబడ్డారు. ఆ తర్వాత జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో బూర్గుల రామకృష్ణరావు ప్రజల చేత ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నుకోబడ్డారు.
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