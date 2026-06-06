/Mobile Recharge: మొబైల్‌ వినియోగదారులకు షాక్.. త్వరలోనే పెరగనున్న రీఛార్జ్ ధరలు!

Mobile Recharge Price Hike News: దేశంలోని మొబైల్ వినియోగదారులపై మరోసారి రీఛార్జ్ భారం పడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.. ఇప్పటికే నిత్యవసరాల ధరలతో సతమతమవుతున్న సామాన్యుడికి టెలికాం కంపెనీలు త్వరలో షాక్ ఇవ్వబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. రాబోతున్న 3 నుంచి 6 నెలల కాలంలో మొబైల్ టారిఫ్ ధరలు సుమారు 10 శాతం మేర పెరిగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే ఈ అంశానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
పరిమితంగానే టారిఫ్ పెంపు ఉంటుంది!
ప్రముఖ ఆర్థిక సేవల సంస్థ అయిన యాక్సిస్ క్యాపిటల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గౌరవ్ మల్హోత్రా తాజాగా ఈ టారిఫ్ పెంపుపై కీలక విశ్లేషణ చేశారు.. గతంలో టెలికాం సంస్థలు ఒకేసారి 15 నుంచి 20 శాతం వరకు భారీగా ధరలను పెంచి వినియోగదారులపై మోయలేని భారాన్ని మోపాయని ఆయన గుర్తు చేశారు.. అయితే, ఈ సారి అంత భారీ స్థాయిలో కాకుండా పరిమితంగానే ధరల సవరణ జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆయన అభిప్రాయపడుతున్నారు. సుమారు 10 శాతం పెంపుతో కంపెనీలు తమ సగటు ఆదాయాన్ని మెరుగుపరుచుకునే వ్యూహంలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోందని ఆయన వెల్లడించారు..
కారణాలు ఇవేనా?
దేశంలో 5G సేవల విస్తరణ కోసం టెలికాం కంపెనీలు భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టాయి.. ఆశించిన స్థాయిలో ఈ సేవల ద్వారా ఆదాయం రాకపోవడంతో పాటు మౌలిక వసతుల కల్పనకు పెరిగిన ఖర్చుల వల్ల కంపెనీల పై ఆర్థిక ఒత్తిడి పెరుగుతూ ఉందట.. ప్రతి యూజర్ నుంచి వచ్చే సగటు ఆదాయాన్ని పెంచుకుంటేనే భవిష్యత్తు ప్రాజెక్టులు లాభసాటిగా మారుతాయని కంపెనీలు కూడా భావిస్తున్నాయట.. ఈ నేపథ్యంలో రిలయన్స్ జియోతో పాటు భారతి ఎయిర్టెల్ వంటి దిగ్గజ సంస్థలు తారిఫ్ పెంపు వైపు అడుగులు వేస్తున్నట్లు మార్కెట్ వర్గాల సమాచారం..
సామాన్యుడు బడ్జెట్ పై ఊహించని ప్రభావం..
ఈ పెంపు గనుక అమల్లోకి వస్తే నెలవారి, మూడు నెలల ప్లాన్ ధరలు మరింత ప్రియం కాబోతున్నాయి.. ముఖ్యంగా డేటా తో పాటు వాయిస్ కాల్స్ ఎక్కువగా ఉపయోగించే మధ్యతరగతి తో పాటు సామాన్య ప్రజల నెలవారి బడ్జెట్పై ఇది ప్రత్యేక ప్రభావాన్ని చూపబోతోంది. రానున్న రోజుల్లో కంపెనీలు అధికారికంగా ఈ ధరల పెంపును ఎప్పటి నుంచి అమలు చేస్తాయని దానిపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. మార్కెట్ సమాచారాల ప్రకారం.. రాబోయే మూడు నుంచి నాలుగు నెలల లోపే ఈ టారిఫ్ ఉంటుందని తెలుస్తోంది. ఈ టారిఫ్ కారణంగా రీఛార్జ్ ధరలు ఎంతవరకు పెరుగుతాయి అనేది చూడాల్సిందే..
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