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Telegram Anti Piracy: టెలిగ్రామ్‌కు మరోసారి కేంద్ర ప్రభుత్వం నోటీసులు..15 రోజుల్లో పైరసీ కంటెంట్‌ను ఆపాల్సిందే!

Telegram Anti Piracy Notice: టెలిగ్రామ్‌కు మరోసారి కేంద్ర ప్రభుత్వం నోటీసులు జారీ చేసింది. సదరు యాప్ ద్వారా పైరసీ సినిమా, ఓటీటీ కంటెంట్‌ను యధేచ్చగా షేర్ చేస్తుండడంపై కేంద్రం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఈ మేరకు టెలిగ్రామ్ యాజమాన్యానికి నోటీసులు జారీ చేస్తూ యాప్ లేదా ప్లాట్‌ఫారమ్‌ స్థాయిలోనే పైరసీ నిరోధక చర్యలు చేపట్టాలని సూచించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 04, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:21 PM IST
Telegram Anti Piracy: టెలిగ్రామ్‌కు మరోసారి కేంద్ర ప్రభుత్వం నోటీసులు..15 రోజుల్లో పైరసీ కంటెంట్‌ను ఆపాల్సిందే!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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