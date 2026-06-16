Neet Re Exam Telegram Banned: నీట్ 2026 రీ-ఎగ్జామ్కు ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎగ్జామ్కు సంబంధించిన ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీ, తప్పుడు ప్రచారం లేదా ఇతర అవకతవకలను అరికట్టే లక్ష్యంతో భారతదేశంలో టెలిగ్రామ్ ఇన్స్టంట్ మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫారమ్పై జూన్ 22 వరకు తాత్కాలిక ఆంక్షలు విధించింది. జాతీయ పరీక్షల ఏజెన్సీ (NTA) సిఫార్సుల మేరకు ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. పరీక్ష నిర్వహణ సమయంలో మాత్రమే ఈ ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయని.. అవి శాశ్వత నిషేధం కాదని స్పష్టం చేశారు.
ఈ నెల 21వ తేదీన నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ జరగాల్సి ఉంది. ఈ పరీక్షకు సంబంధించి ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఉండేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. గతంలో నీట్ పరీక్షలకు సంబంధించిన పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారాలు, లీకైన ప్రశ్నపత్రాల సర్క్యులేషన్, వివిధ రకాల గ్రూపుల ద్వారా అక్రమ సమాచారం చేరవేయడంలో టెలిగ్రామ్ యాప్ పెద్ద ఎత్తున దుర్వినియోగం అయినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే ముందు జాగ్రత్త చర్యగా పరీక్షకు ఒక రోజు ముందు నుంచి.. పరీక్ష ముగిసిన మరుసటి రోజు వరకు ఈ యాప్ను పూర్తిగా అందుబాటులో లేకుండా చేయాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది.
సాధారణంగా టెలిగ్రామ్ యాప్లో పెద్ద పెద్ద ఫైళ్లను, ప్రశ్నపత్రాలను, స్టడీ మెటీరియల్స్ను.. గ్రూపులు, ఛానళ్ల ద్వారా ఒకేసారి వేలాది మందికి షేర్ చేయడానికి వీలుంటుంది. పైగా ఇందులో పంపించే వారి వివరాలు అంత త్వరగా బయటకు తెలియవు. ఈ ఫీచర్లను కొందరు కేటుగాళ్లు తప్పుడు పనులకు, పరీక్ష పేపర్లు లీక్ చేయడానికి వాడుకుంటున్నట్లు నిఘా వర్గాలు గుర్తించాయి. రీ-ఎగ్జామ్ సమయంలో ఎలాంటి లీకేజీ పుకార్లు రాకుండా అడ్డుకోవడానికి, అక్రమాలకు తావులేకుండా పరీక్షను ప్రశాంతంగా జరగడానికి ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
BREAKING: Telegram banned in India until June 22, 2026, until the completion of the NEET re-exam. pic.twitter.com/OecdydPtID
— Treeni (@treeni) June 16, 2026
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