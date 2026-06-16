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Telegram Ban: కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం.. టెలిగ్రామ్‌పై జూన్ 22 వరకు బ్యాన్.. ఎందుకంటే?

Telegram Ban: నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ కమ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (NEET) రీ-ఎగ్జామ్ నిర్వహణ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రముఖ సోషల్ మీడియా మెసేజింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ 'టెలిగ్రామ్' యాప్‌పై కేంద్రం తాత్కాలికంగా నిషేధం విధిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ నెల 22వ తేదీ వరకు ఈ నిషేధం అమలులో ఉంటుందని ప్రభుత్వం తెలిపింది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 16, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:38 AM IST
Telegram Ban: కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం.. టెలిగ్రామ్‌పై జూన్ 22 వరకు బ్యాన్.. ఎందుకంటే?
Image Credit: Telegram App Banned In India Until June 22 Ahead OF Neet Re Exam 2026 (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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