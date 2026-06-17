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Telegram Ban In India: నీట్ పరీక్ష కోసం టెలిగ్రామ్ బ్యాన్… ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన సంస్థ!

Telegram Ban In India:నీట్ యూజీ 2026 రీ-టెస్ట్ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న కీలక నిర్ణయం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రముఖ మెసేజింగ్ యాప్ టెలిగ్రామ్‌పై తాత్కాలికంగా నిషేధం విధించడంతో, ఆ సంస్థ ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఈ అంశంపై నేడు కోర్టులో విచారణ జరగనుంది.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 17, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:36 PM IST
Telegram Ban In India: నీట్ పరీక్ష కోసం టెలిగ్రామ్ బ్యాన్… ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన సంస్థ!
Image Credit: telegram(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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