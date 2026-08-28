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ప్రధాని మోదీకి రాఖీ కట్టిన తెలుగు విద్యార్థిని..

Telugu Student Ties Rakhi To Pm Modi: ఢిల్లీలో చదువుతున్న తెలుగు ఇంటర్ విద్యార్థిని రాఖీ పండగ సందర్భంగా లోక్ కళ్యాణ్ మార్గ్ లోని ప్రధానమంత్రి అధికారిక నివాసంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి రాఖీ కట్టారు.. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మంత్రి మోది ఆమెతో ఎంతో ఆప్యాయంగా మాట్లాడారని తెలిపారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 28, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 05:24 PM IST
ప్రధాని మోదీకి రాఖీ కట్టిన తెలుగు విద్యార్థిని..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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