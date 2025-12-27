English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Thackeray Brothers: మహారాష్ట్రలో ఒక్కటైన థాక్రే బ్రదర్స్.. మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం..!

Thackeray Brothers Politics In Maharastra :మహారాష్ట్ర రాజకీయ ముఖచిత్రంలో విప్లవాత్మక మార్పు చోటుచేసుకుంది. రెండు దశాబ్ధాలుగా ఎడమొహం… పెడమొహంతో ఉన్న దాయాది అన్నదమ్ములు ఒకే వేదికపైకి రావడంతో రాజకీయాల్లో అరుదైన సన్నివేశం చోటుచేసుకుంది. శివసేన అధినేత ఉద్ధవ్ థాక్రే, మహారాష్ట్ర నవనిర్మాణ్ సేన అధినేత రాజ్ థాక్రే చేతులు కలపడంతో అరుదైన సన్నివేశం ఆవిష్కృతమైంది. కొత్త కలయికతో రాజకీయంగా బృహణ్ ముంబయి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో తలపడబోతున్నారు. రెండు దశాబ్ధాల పాటు శివసేనలో చీలికలు ఎందుకు వచ్చాయి? అన్నదమ్ములిద్ధరికీ ఎందుకు విభేదాలొచ్చాయి? ఇపుడు ఈ ఇద్దరి కలయికకు కారణాలేంటి?

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 27, 2025, 06:00 AM IST

Thackeray Brothers: మహారాష్ట్రలో ఒక్కటైన థాక్రే బ్రదర్స్.. మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం..!

మహారాష్ట్రలో హిందుత్వాన్ని ఉద్ధరించాలని, మాతృభాష మరాఠీని కాపాడుకోవాలని బాల్ థాక్రే సారథ్యంలో శివసేన అవతరించింది. 1966 జూన్ 19తేదీన ఏర్పాటైన శివసేన మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో సంచలనం సృష్టించింది. కాలక్రమంలో ప్రజాధరణ పొందింది. ముంబై మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మెజారిటీ సీట్లను సాధించింది. ఆ తర్వాత రాష్ట్ర రాజకీయాల్లోనూ దూసుకుపోయింది. హిందుత్వ ఎజెండా, మాతృ భాష పరిరక్షణ ప్రాధాన్యత అంశాలతో భారతీయ జనతాపార్టీతో ప్రత్యేక అనుబంధాన్ని కొనసాగించారు. బాల్ థాక్రే మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లోనే కాదు.. దేశ రాజకీయాల్లోనూ ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు. 

మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పెద్ద పులిలా శివసేన అధినేత బాల్ థాక్రే రాణించారు. మొదట వారసుడిగా  బాల్ థాక్రే తమ్ముడి కొడుకు రాజ్ థాక్రే అని అంతా అనుకునేవారు. బాల్ థాక్రేని అచ్చుగుద్దినట్లుగా ఆయన అన్ని విషయాల్లో పోలి ఉండేవారు. బాల్ థాక్రే డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ పొలిటికల్ స్టైల్ రాజ్ థాక్రేకు వచ్చింది. అలాగే ఆయన ఆవేశపూరితమైన స్పీచులు అలాగే బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆయన వేసే సెటైర్లు మరాఠీ భాష మీద పట్టు ఇవన్నీ రాజ్ థాక్రే పుణికి పుచ్చుకున్నారు.బాల్ థాక్రే మార్క్ రాజకీయ వ్యూహాలు కూడా రాజ్ థాక్రేకు అలవడ్డాయి. 1990 దశకంలో శివసేన ఎక్కువగా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది. ఆ సమయంలో బాల్ థాక్రే వెన్నంటి రాజ్ థాక్రే ఉండేవారు. బాల్ థాక్రే  సొంత కొడుకు ఉద్ధవ్ థాక్రే  1985 బృహణ్ ముంబై ఎన్నికల్లో శివసేన పార్టీ తరపున ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్ని పార్టీ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆ తర్వాత 1990లో ఉద్ధవ్ థాక్రే ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి అడుగు పెట్టారు.

ఉద్ధవ్ థాక్రే 2002లో బొంబాయి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో పార్టీని ఒంటి చేత్తో విజయ తీరాలకు చేర్చారు. 2003లో శివసేన అధినేత బాల్‌ థాక్రే ఆయనను పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌గా నియమించారు. 2004లో శివసేన పార్టీ అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టారు. బాల్ థాక్రే తన సొంత కుమారుడు ఉద్ధవ్ థాక్రేకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. ఆయననే తన అసలైన వారసుడిగా ప్రకటించారు. దీంతో రాజ్ థాక్రే కి బాల్ థాక్రేకి కొంత గ్యాప్ వచ్చింది. 2005 నవంబరు 27న శివసేనకు రాజీనామా చేసిన రాజ్ థాక్రే సొంత పార్టీని పెట్టుకున్నారు. దానికి మహారాష్ట్ర నవ నిర్మాణ్ సేన అని పేరు పెట్టుకున్నారు. అయితే రాజ్ థాక్రే సొంతపార్టీ స్థాపించిన తర్వాత రాజకీయాల్లో పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయారు. ఏ ఎన్నికల్లోనూ ఆయన గెలవలేకపోయారు. ఎంతో బలమైన నాయకుడిగా విద్యార్థి దశ నుంచే రాజకీయాల్లో కనిపించిన రాజ్ థాక్రే ఇప్పటిదాకా చట్ట సభలలో కాలు మోప లేకపోయారు.

బాల్ థాక్రే వారసుడిగా ఉద్ధవ్ థాక్రేను ప్రకటించడంతో శివసేన యావత్తూ ఆయన వెంట నడిచింది. రాజకీయాల్లోకి రాజ్ థాక్రే తర్వాత ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన ఉద్ధవ్ థాక్రే మహారాష్ట్ర సీఎం పీఠాన్ని అధిరోహించారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ....లోక్ సభ ఎన్నికల్లోనూ.. విజయం సాధించిన శివసేన బలమైన పార్టీగా అవతరించింది. 1998లో అటల్ బిహారీ వాజ్ పేయి ప్రధానిగా అయ్యేందుకు, 2014లో నరేంద్రమోడీ ప్రధానమంత్రి అయ్యేందుకు శివసేన మిత్రపక్షంగా సహాయ సహకారాలు అందించింది.  అయితే 2019 నుంచి 2022 మధ్యలో ఏక్ నాధ్ షిండే శివసేనను చీల్చేశారు. ఆయన పవర్ ఫుల్ మాస్ లీడర్. దాంతో శివసేన డీలా పడింది. తగిన వ్యూహాలు లేక 2024 లోక్ సభ, అసెంబ్లీలో  పెద్దగా పెర్ఫార్మెన్స్ చూపించలేకపోయింది. ఈ నేపధంలో రాజ్ థాక్రే ఉద్ధవ్ థాక్రే ఇద్దరూ కలిసేందుకు ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. మహారాష్ట్రలో హిందీ భాషను రుద్దుతామని అంటే తాము వ్యతిరేకిస్తామని ఉద్ధవ్ థాక్రే ప్రకటించారు. శివసేన మరాఠీకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. ఈ ఒక్క అంశమే ఈ ఇద్దరినీ ఒకే తాటిపైకి తెచ్చిందనని మహారాష్ట్ర ప్రజలు భావిస్తున్నారు.

మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో 20 ఏళ్లుగా దూరంగా ఉన్న అన్నదమ్ములు ఉద్ధవ్ థాకరే, రాజ్ థాకరే బీజేపీ బూచి కారణంగా  మళ్ళీ చేతులు కలపాల్సి వచ్చింది. 2026 ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో వీరిద్దరూ కలిసి పనిచేయాలని నిర్ణయించుకోవడం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. ముంబైలోని శివాజీ పార్క్ దగ్గర ఉన్న శివసేన వ్యవస్థాపకులు బాలా సాహెబ్ థాకరే స్మారక చిహ్నం వద్ద ఉద్ధవ్ థాకరే, రాజ్ థాకరే కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి నివాళులర్పించారు. ఈ ఇద్దరు నాయకులు ఒకే కారులో రాజ్ థాకరే ఇంటి నుండి రావడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. రాబోయే బృహణ్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్  ఎన్నికల్లో అన్నదమ్ములిద్దరూ  కలిసి పోటీ చేయబోతున్నట్లు సమాచారం. బృహణ్ ముంబై కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో 227 సీట్లలో 157 చోట్ల ఉద్ధవ్ థాక్రే సారథ్యంలో శివసేన  పోటీ చేస్తుందని, రాజ్ థాక్రే సారథ్యంలో మహారాష్ట్ర నవనిర్మాణ సేన 70 సీట్లలో అభ్యర్థులను బరిలో దింపబోతున్నట్లు సర్థుబాట్లు జరిగినట్లు సమాచారం. రాజకీయ వివాదాల వల్ల విడిపోయిన ఈ కుటుంబం మళ్ళీ కలవడం మరాఠీ ఓటర్లలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది. మరాఠీ ప్రజల హక్కుల కోసం, ముంబై ఆత్మగౌరవం కోసం పనిచేసే శివసేన మహారాష్ట్రలో పెద్దపార్టీగా ఆవిర్భవిస్తుందనే విశ్వాసం ఆ పార్టీ శ్రేణుల్లో వ్యక్తమవుతోంది. కానీ హిందూత్వకు దూరంగా జరిగినా.. శివసేన నేత ఉద్ధవ్ థాక్రేను ప్రజలు చీ కొట్టారు. మరి ఈ ఎన్నికల్లో వీరికి ప్రజలు ఎలాంటి తీర్పు ఇస్తారనేది చూడాలి. 

(రచయత.. ముని రాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్ )

