/TVK Vs AMMK: ఫోర్జరీ జరిగిందని విజయ్ పార్టీపై దినకరన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు.. ఆరోపణలపై TVK వీడియోతో అదిరిపోయే రిటార్ట్!

AMMK Rules Out Supporting Vijay TVK Counters: 108 స్థానాలతో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించిన టీవీకే (TVK), కమ్యూనిస్టులు ఇతర మిత్రపక్షాల మద్దతుతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు సిద్ధమైంది. మే 9 ఉదయం 11 గంటలకు ఆయన ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉందనే వార్త వైరల్ అయింది. కానీ, బలం కాస్త 116 కు పడిపోయింది. ఈ తరుణంలో ఏఎంఎంకే (AMMK) చీఫ్ టీటీవీ దినకరన్ బాంబు పేల్చారు. తమ పార్టీకి ఉన్న ఏకైక ఎమ్మెల్యే కామరాజ్ సంతకాన్ని ఫోర్జరీ చేసి, విజయ్ గవర్నర్కు నకిలీ మద్దతు లేఖ సమర్పించారని ఆయన ఆరోపించారు. దీనిపై ఆయన పోలీసులకు కూడా ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రస్తుతం తమిళనాడు రాజకీయాలు విజయ్ వర్సెస్ దినకరన్గా మలుపు తిరిగింది.
అసలు స్టోరీ ఏంటి?
విజయ్ బలనిరూపణ కోసం సమర్పించిన 116 మంది ఎమ్మెల్యేల జాబితాలో కామరాజ్ పేరు ఉండటంపై దినకరన్ తీవ్రంగా స్పందించారు. దీనికి సంబంధించిన పత్రాన్ని కూడా స్వయంగా విజయ్ గవర్నర్కు అందించాడు. అక్కడే మొదలైంది రచ్చ.. మా ఎమ్మెల్యే కామరాజ్ ప్రస్తుతం పుదుచ్చేరి రిసార్ట్లో ఉన్నారు, ఆయన సంతకాన్ని టీవీకే మోసపూరితంగా వాడింది అంటూ గిండి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు కూడా చేశారు దినకరన్. ఎమ్మెల్యేలను ప్రలోభపెట్టేందుకే విజయ్ ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడుతున్నారని మండిపడ్డారు. మాకు ఒక్క ఎమ్మెల్యే మాత్రమే ఉన్నారు కాబట్టి అతన్ని లొంగదీసుకునేందుకు సంతకం ఫోర్జరీ చేశారని ఆరోపించారు.
వీడియోతో టీవీకే అదిరిపోయే కౌంటర్..
దినకరన్ ఆరోపణలను టీవీకే పార్టీ చాలా తేలికగా కొట్టిపారేయడమే కాకుండా, ఒక పవర్ఫుల్ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో రిలీజ్ చేసింది. ఆ వీడియోలో ఎమ్మెల్యే కామరాజ్ స్వయంగా మద్దతు లేఖపై సంతకం చేస్తూ కనిపించారు. అంతేకాదు ఆయన ఆ వీడియోలో ఆనందంగానే ఉన్నారు. తాను దినకరన్ సమ్మతితోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన పేర్కొనడం గమనార్హం.
#WATCH | AMMK general secretary T.T.V. Dhinakaran says, "It is a case of horse trading or forgery. It is a mockery of democracy. How can he support Opposition MLA? How can he (Vijay) say I am clean? How can he give good governance, a clean governance? He is getting support from… pic.twitter.com/L3fUJvVC2I
— ANI (@ANI) May 8, 2026
ఎవరిది నిజం?
మరోవైపు, కామరాజ్ మాత్రం తాను ఆ లేఖ రాయలేదని, ఆ సంతకం తనది కాదని మాట మారుస్తుండటం గందరగోళానికి దారితీస్తోంది. విజయ్ నేడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసే అవకాశం ఉందని వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ సంతకాల యుద్ధం తమిళ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
అయితే ప్రధానంగా విజయ్ పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చిన పార్టీలు మంత్రి పదవులు ఇవ్వాలని ఎక్కువగా డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. వీటికి టీవీకే అంగీకరించినట్లు కూడా సమాచారం. ఇక దినకరన్ అర్ధరాత్రి గవర్నర్ ను కలిసి అన్నాడీఎంకే ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవకాశం ఇవ్వాలని లేఖలో కోరారు. టీవీకే బలాన్ని చూపని పక్షంలో పళనిస్వామితో సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయించాలని కోరారు. అంతేకాదు, తమ ఏకైక ఎమ్మెల్యే పేరు మద్దతు ఇస్తున్నట్లు నకలీ లేఖ చక్కర్లు కొడుతుందని తాము మద్దతు ఇవ్వలేదని చెప్పారు. దీనిపై గవర్నర్ ఇంకా ఎలాంటి స్పందన బయటికి రాలేదు.
