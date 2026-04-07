Best Used Car Showrooms In Delhi: సొంత కారు ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ అనుకుంటూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా కారు కొనుగోలు చేయాలని ఎన్నో కలలు కంటూ ఉంటారు. కానీ బడ్జెట్ కారణంగా కొనుగోలు చేయలేకపోతారు. ఒక వైపు కార్ల ధరలు విపరీతంగా పెరగడం వల్ల కార్ల కల మరింత నెరవేరకుండా పోతోంది. అయితే, ఇలాంటి వారి కోసం ఢిల్లీలోని నేతాజీ సుభాష్ ప్లేస్ (NSP)లో ఉండే సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల మార్కెట్ అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తోంది. షోరూమ్ కండిషన్లో ఉన్న సరికొత్త మోడళ్లు కూడా అత్యంత చీప్ ధరల్లో అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..
ఇక్కడ ఉండే సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్లో పాత కార్లే కాకుండా, ఐదు ఆరు నెలల క్రితం కొనుగోలు చేసిన కార్లు కూడా అత్యంత చీప్ ధరల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మార్కెట్లో భారీ డిమాండ్ ఉన్న మహీంద్రా స్కార్పియో-ఎన్ (Scorpio-N) 2025 మోడల్ కార్లు కూడా ఇక్కడ లభిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా వీటిపై దాదాపు రూ.2 లక్షల వరకు తగ్గింపుతో అందుబాటలో ఉండడం విశేషం.. వీటికి ఇక్కడ అదనంగా లక్షల విలువైన యాక్సెసరీస్, పిపిఎఫ్ (PPF) కోటింగ్ వంటివి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు.
ఆఫ్-రోడింగ్ ప్రియుల కోసం ఈ మార్కెట్లో చీప్ ధరలకే మంచి మంచి కార్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మహీంద్రా థార్ (Thar) కార్ల భారీ తగ్గింపు ధరకే లభిస్తున్నాయి. దీంతో పాటు కొత్త మోడల్ మాడిఫైడ్ రాక్స్ (Thar Roxx) ఇక్కడ అత్యంత చీప్ ధరలకు లభించడం విశేషం.. ఈ కార్లకు వెయిటింగ్ పీరియడ్ భరించలేని వారు ఇక్కడ దాదాపు రూ.4 లక్షల తగ్గింపు ధరకే పొందండి.
ఇవే కాకుండా ఇక్కడి మార్కెట్లో లగ్జరీ కార్లు కూడా లభిస్తుంది. దీంతో పాటు రూ.4 లక్షల నుంచి రూ.9 లక్షల బడ్జెట్లో టాటా నెక్సాన్, హ్యుందాయ్ క్రెటా, వెన్యూ వంటి కార్లు కూడా లభిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా అందరూ ఎంతగానో ఇష్టపడే ఎంజీ హెక్టర్ (MG Hector) వంటి ప్రీమియం ఎస్యూవీలపై ఏకంగా రూ.7 నుంచి దాదాపు రూ.8 లక్షల వరకు తగ్గింపుతో విక్రయిస్తున్నారు. దీంతో పాటు మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 700 (XUV 700) వంటి టాప్ ఎండ్ మోడళ్లు కూడా అత్యంత భారీ డిస్కౌంట్తో లభిస్తున్నాయి.
Also Read: Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..
ఈ మార్కెట్లో కార్లు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి కొన్ని సెకండ్ హ్యాండ్ షోరూమ్స్ అద్భుతమైన అవకాశాలను కూడా అందిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా సిబిల్ స్కోర్ తక్కువగా ఉన్న వారికి కూడా లోన్ సదుపాయం కూడా అందిస్తున్నారు. దీంతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడికైనా హోమ్ డెలివరీ చేయబోతున్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది. ఇక్కడ కొనుగోలు చేసేవారికి ప్రతి కారుకు సర్వీస్ హిస్టరీతో పాటు కంపెనీ వారంటీని కూడా అందిస్తున్నారు.
Also Read: Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..
