/Raksha Bandhan: రాఖీ కట్టడం మహాపాపం.. ఈ వింత గ్రామం కథేంటో తెలుసా?

The 205-year-old Mystery News: భారతదేశవ్యాప్తంగా అన్నాచెల్లెళ్లు.. అక్క తమ్ముళ్ల అనుబంధానికి ప్రతీకగా రక్షాబంధన్ ఎంతో ఘనంగా.. ఆనందోత్సాహాల మధ్య జరుపుకుంటున్నారు.. సోదరుడి మణికట్టుపై సోదరీ రాఖీ కట్టి.. అతని దీర్ఘాయుష్షును కోరుకుంటుంది.. అయితే, దేశమంతా ఒకే రోజు ఈ పండగను జరుపుకుంటే.. ఓ గ్రామంలో మాత్రం రక్షాబంధన్ రోజున రాఖీ కట్టడాన్ని మహా అపచారంగా భావిస్తూ ఉంటారు.. వినడానికి ఆశ్చర్యం కలిగిస్తున్నప్పటికీ.. ఇది అక్షరాల నిజం.. పండగకు సరిగ్గా ఒకరోజు ముందు మాత్రమే ఇక్కడ రాఖీ కడుతూ ఉంటారట... ఇంతకీ ఆ గ్రామం ఏంటి? దీని వెనుక ఉన్న 205 ఏళ్ల నాటి చరిత్ర ఏమిటి? పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని వనస్కాంత జిల్లా.. పాలంపూర్ కు 8 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న చదోతర్ గ్రామంలోని ఈ వింత ఆచారం కొనసాగుతోంది.. ఈ ఊరిలో రక్షాబంధన్ రోజున రాఖీ కట్టడం ఆశుభమని నమ్ముతూ ఉంటారట.. అందుకే దేశవ్యాప్తంగా పండగ జరుపుకోవడానికి సరిగ్గా ఒకరోజు ముందే ఇక్కడ మహిళలు తమ అన్నదమ్ములకు రాఖీ కట్టి ఘనంగా పండగ జరుపుకుంటూ ఉంటారు.. ఈ సాంప్రదాయం ఈనాటిది కాదట.. దాదాపు 205 ఏళ్ల నాటి క్రితం ప్రారంభమై నేటికీ కొనసాగుతూ వస్తోందట..
స్థానిక కథనాల ప్రకారం.. 205 ఏళ్ల నాటి ఈ గ్రామంలో ఒక భయంకరమైన అంటువ్యాధి ప్రబలించిందట.. ఆ మహమ్మారి దెబ్బకు పెద్ద సంఖ్యలో మనుష్యులతో పాటు మూగజీవాలు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయాయట.. ప్రాణ భయంతో వనికిపోయిన గ్రామస్తులంతా కలిసి ఊరి శివాలయంలో ఉన్న ఒక సాధు వద్దకు వెళ్లి ఊర్లో ఉన్న పాలనంత ఒక చోటుకు చేర్చి.. ఆ పాలను ఊరి నలుమూలల చల్లుమని చెప్పారట.. ఆయన చెప్పినట్లుగానే గ్రామస్తులు ఆ పాలనంత ఊరంతా చల్లారు.. ఆశ్చర్యకరంగా.. కొద్దిసేపటికి పరిస్థితి అంతా శాంతించిందట.. వ్యాధి ఉధృతి తగ్గిపోయి గ్రామ సురక్షితంగా మారిపోయిందట..
ఆ తర్వాత ఆ సాధువు గ్రామస్తులతో మాట్లాడుతూ.. ఇకపై ఈ గ్రామంలో ఏ సోదరి కూడా రక్షాబంధన్ రోజున తన సోదరుడి చేతికి రాఖీ కట్టకూడదని ఆదేశించారట.. ఒకవేళ అలా చేస్తే గ్రామానికి కీడు జరుగుతుందని కూడా హెచ్చరించారట.. అప్పటినుంచి ఈ గ్రామంలో ఏ ఆడపడుచు రాఖీ పౌర్ణమి రోజున సోదరుడికి రాఖీ కట్టదట..
ఈ ఆచారం కారణంగా.. పండగకు ముందు రోజే గ్రామంలోని ఆడపడుచులంతా పుట్టింటికి వచ్చి.. అన్నదమ్ములకు రాఖీ కడతారు.. ఆ రోజున ఆ ఇంటి కోడళ్ళతో పాటు తమ ఆడపడుచులకు ఘనంగా స్వాగతం పలికి ఆతిథ్యం ఇస్తారు.. ఇక అసలు పండగ రోజున ఈ కోడళ్ళు తమ పుట్టింటికి వెళ్లి.. తమ సోదరులకు రాఖీ కడతారు.. ఇలా 205 ఏళ్ల క్రితం నాటి తమ పూర్వీకుల నమ్మకాన్ని ఆచారాన్ని ఈ గ్రామస్తులు నేటికీ ఎంతో శ్రద్ధగా కొనసాగిస్తూ వస్తున్నారు.. ఆధునిక యుగంలోనూ పాత నమ్మకాలను ఏమాత్రం వదలకుండా పాటిస్తున్న ఈ గ్రామస్తుల తీరు నిజంగా ఆశ్చర్యం కదా..
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