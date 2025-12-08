English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bhairav Batalion: శత్రు దేశాలకు భద్రతా దళాల సరికొత్త సవాల్.. భైరవ్ బెటాలియన్ తో శతృ దేశాల వెన్నులో వణుకు..

Bhairav Batalion:  భారత సైనికబలగాలు శత్రుదేశాలకు వణుకు పుట్టిస్తున్నాయి. సుశిక్షితులైన సైనికులతో భారత సైనిక బలగాలు అద్భుతాలను ఆవిష్కరించ బోతున్నాయి. కేంద్ర రక్షణశాఖ ఉన్నతాధికారుల పర్యవేక్షణలో శక్తి సామర్థ్యాలతో సైనిక బృందాలు సన్నద్ధమయ్యాయి. క్లిష్ట పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొంటూ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా పనిచేసే భారత సైనిక బలగాలపై జీ తెలుగు న్యూస్ స్పెషల్ ఫోకస్  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 8, 2025, 07:25 AM IST

మారిన రోజులకు అనుగుణంగా సైనిక బలగాల్లోనూ విప్లవాత్మక మార్పులు వచ్చాయి. కేంద్ర రక్షణశాఖ ఉన్నతాధికారులు అనుభవాలు.. ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకుని సైనికుల్ని శక్తివంతంగా తీర్చిదిద్దారు. ఆధునిక టెక్నాలజీని వినియోగించి శత్రు దేశ స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని విరుచుకుపడే విధంగా తర్ఫీదిచ్చే యుద్ధానికి సన్నద్ధం చేశారు. రక్షణశాఖ బలోపేతానికి తీసుకున్న చర్యల్లో భాగంగా  కఠోర శిక్షణతో భారత సైన్యాన్ని సమర్థవంతంగా తీర్చిదిద్దారు. భైరవ్,  రుద్రా బ్రిగేడ్, శక్తిబాణ్, దివ్యాస్త్ర అనే పేర్లతో సైనిక బలగాలు సర్వసన్నద్ధమవుతున్నాయి. పరిస్థితులను బట్టి శత్రు స్థావరాలపై విరుచుకుపడి తిరుగులేని విజయాలను సాధించే లక్ష్యంతో భైరవ్ బెటాలియన్లను సిద్ధం చేస్తున్నారు. భారత సైన్యంలో తేలికపాటి కమాండో బలగాలుగా భైరవ్ సేన పనిచేస్తోంది. ఒక్కో యూనిట్‌లో 250 మంది సైనికులతో భైరవ్ సేన సిద్ధమవుతోంది. వివిధ అంశాలపై శిక్షణ పొందిన సైనికులను తీసుకుని నెల రోజులపాటు కఠోర శిక్షణతో తొలి భైరవ్ బెటాలియన్ అక్టోబర్  31న రంగంలోకి దిగింది. నవంబరు ఒకటో తేదీ నుంచి భైరవ్ బెటాలియన్ తొలి బ్యాచ్ పూర్తిస్థాయిలో పనిచేయడం మొదలుపెట్టేసింది.  

దేశ సరిహద్దుల్లో వేగవంతంగా ఆకస్మిక దాడులు చేయడానికి చురుకైన, ప్రాణాంతకమైన 'భైరవ్' లైట్ కమాండో బెటాలియన్లను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, శక్తిమంతమైన ఆయుధాలతో శరవేగంగా స్పందించే విధంగా  భైరవ్‌ బెటాలియన్‌ భారత సైన్యంలో కీలక పాత్ర పోషించబోతోంది. భైరవ్ బటాలియన్ అనేది సాధారణ ఇన్ఫాంట్రీ బలగాలు, స్పెషల్ ఫోర్స్‌ల మధ్య ఉన్న ఖాళీని భ‌ర్తీ చేస్తాయి. భైరవ్ సేనతో సరిహద్దు దేశాలు చైనా, పాకిస్తాన్ సరిహద్దుల్లో తక్షణమే స్పందించే శక్తి సామర్థ్యాలను పుణికి పుచ్చుకున్నాయి. సాధారణ పదాతిదళ బెటాలియన్లు చేపట్టలేని, ప్రత్యేక బలగాల అవసరం లేని ఆపరేషన్లను భైరవ్‌ యూనిట్లు చేపడతాయి. రిస్కు అధికంగా ఉన్న, శత్రు భూభాగంలోకి రహస్యంగా లోతుగా చొచ్చుకెళ్లాల్సిన ఆపరేషన్లపైనే దృష్టి సారించబోతున్నాయి.

సాధారణ, ప్రత్యేక సైనిక బలగాలకంటే భైరవ్ బెటాలియన్ కొంచెం పెద్దవి. ఆధునిక టెక్నాలజీని వినియోగించి.. శతృవుల కదలికలను గుర్తించడం, లక్ష్యానికి అనుగుణంగా గురి తప్పకుండా విరుచుకుపడటంలో చురుగ్గా పనిచేస్తాయి. వేగంగా స్పందించడం, ఆకస్మికంగా దాడులకు పాల్పడటంలో ముందుంటాయి. ఇప్పటిదాకా ఐదు భైరవ్ బెటాలియన్లను శిక్షణలోకి తీసుకొచ్చారు. రాబోయే ఆరు నెలల వ్యవధిలో మరో 20 బెటాలియన్లను సిద్ధం చేస్తున్నారు.

ప్రతి భైరవ్ యూనిట్‌లో 7–8 మంది అధికారుల పర్యవేక్షణ ఉంటుంది. ఒక్కో బెటాలియన్లో 250 మంది సైనికులు ఉంటారు. మొదట 2–3 నెలలు రీజిమెంటల్ సెంటర్లలో శిక్షణ ఇస్తారు. ఆ తర్వాత స్పెషల్ ఫోర్స్‌లతో కలిసి ఒక నెల అధనపు శిక్షణ ఇస్తారు. శత్రు కదలికలను గమనించడం, ఆకస్మిక దాడులకు విరుచుకుపడటం, సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో భద్రత, తక్షణమే స్పందించేందుకు సమగ్ర శిక్షణతో సిద్ధం చేశారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సహాయక చర్యల్లోనూ శిక్షణ ఇచ్చారు.

ఆధునిక టెక్నాలజీతో రూపుదిద్దుకున్న సైనిక ఆయుధ సామాగ్రిని వినియోగించడం, డ్రోన్లు, నిఘా నేత్రాలతో సైనిక కదలికలను పసిగడుతాయి. క్లిష్టమైన పర్వతాలు, అడవులు, సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో కూడా భైరవ్ సేన స్వతంత్రంగా పనిచేసే విధంగా తర్ఫీదిచ్చారు. భైరవ్ సేన రక్షణకోసం యాంటీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మిసైళ్లు, గురితప్పని విధంగా లక్ష్యాలను ఛేదించే శక్తి సామర్థ్యాలతో ఆర్టిలరీ సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది.

RUDRA BRIGADE
==============
భారత సైన్యంలో శక్తివంతమైన సైనిక బలగంగా రుద్ర బ్రిగేడ్ సర్వసన్నద్ధమవుతోంది. ప్రత్యేక లాజిస్టికల్  పంథాతో పోరాటం  సాగించే విధంగా రుద్ర బ్రిగేడ్ శక్తి సామర్థ్యాలతో రూపుదిద్దుకుంటోంది. భారత సైన్యం పదాతిదళం, టెక్నికల్ పదాతి దళం, కవచం, ఫిరంగి దళం, ప్రత్యేక దళాలు, మానవ రహిత వైమానిక వ్యవస్థలను కలిపి రుద్ర పేరుతో ఆయుధాల బ్రిగేడ్‌లను సృష్టిస్తోంది. ఇన్ఫర్మేషన్, డిజిటలైజేషన్, ఆటోమేషన్, ఖచ్చితత్వం, ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌తో పనిచేస్తాయి. సైనికదళ పునర్వ్యవస్థీకరణతో పాకిస్తాన్, చైనా సరిహద్దుల వెంబడి కార్యాచరణ సామర్థ్యాలను మెరుగుపరుస్తున్నారు. భవిష్యత్తు-ఆధారిత శక్తిగా మార్చడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుని రుద్ర బ్రిగేడ్ వ్యవస్థ పనిచేయబోతోంది. రుద్ర బ్రిగేడ్లలో వివిధ రకాల రెజిమెంట్లు, బెటాలియన్లు ఉంటాయి. కార్యాచరణ అవసరాల ఆధారంగా బెటాలియన్ల కూర్పుతో శక్తిసామర్థ్యాలను పెంపొందిస్తున్నారు. ఆధునిక టెక్నాలజీతో డ్రోన్ నిఘా పరికరాలతో సర్వశక్తి సంపన్నంగా రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. 

మైదానాల్లో యాంత్రిక పదాతిదళ బెటాలియన్, సాయుధ రెజిమెంట్, దాడి కార్యకలాపాలకు మరింత సన్నద్ధమైన సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ ఫిరంగి రెజిమెంట్ ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నారు. అంతేకాదు  పర్వతాల్లో, దీనికి రెండు పదాతిదళ బెటాలియన్లు, ఒక ఫిరంగి రెజిమెంట్ ఉండే విధంగా సైనిక అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పదాతిదళ బెటాలియన్లను రంగంలోకి దింపుతారు. ఈ యూనిట్లు నియంత్రణ రేఖ వద్ద సర్వశక్తులను ఒడ్డి సమర్థవంతంగా పోరాడుతాయి. ఇంటిగ్రేటెడ్ బ్యాటిల్ గ్రూప్స్ ఆలోచనను అభివృద్ధి చేయడానికి సైన్యం ఇటీవల చేసిన ప్రయత్నాల ఫలితంగా రుద్ర బ్రిగేడ్‌లను తీర్చిదిద్దారు. ఏదైనా ఉగ్రవాద దాడిని యుద్ధ చర్యగా పరిగణిస్తామని భారతదేశం ప్రకటించింది. ఇది సిద్ధాంతంలో గణనీయమైన మార్పును సూచిస్తుంది.

భైరవ్ బెటాలియన్, రుద్ర బ్రిగేడ్‌లు సమీకృత ఆయుధాలతో వేగవంతమైన, బహుమూలాల్లో విరుచుకుపడుతాయి. రుద్ర బ్రిగేడ్‌లు కార్యాచరణపరంగా అనుకూలత కలిగి ఉండేలా రూపొందించబడ్డాయి. సాంకేతికంగా, ప్రాణాంతకంగా విస్తృత శ్రేణి ముప్పులను నిరోధించడానికి, ఎప్పటి కప్పుడు ప్రతిస్పందించడానికి స్వాభావిక సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఒక బ్రిగేడ్ సాధారణంగా సాయుధ దళాలు, ఫిరంగిదళాలు, ఇంజనీర్ల నుండి మూడు పదాతిదళ బెటాలియన్లు, రెజిమెంట్లతో ఉంటుంది. రుద్ర బ్రిగేడ్ దళంలో దాదాపు 3వేల మంది సైనికులు ఉంటారు. దీనికి బ్రిగేడియర్ నాయకత్వం వహిస్తారు. బ్రిగేడ్‌ల మాదిరిగానే, విభాగాలు కూడా పదాతిదళ విభాగం, సాయుధ విభాగం, ఫిరంగి విభాగం వంటి ఆయుధ-నిర్దిష్టంగా ఉంటాయి.

SHAKTHI BAN
============
 
ప్రతి పదాతిదళ బెటాలియన్‌లో ఇప్పుడు డ్రోన్ ప్లాటూన్ ఉంటుంది. ఫిరంగిదళంలో, శక్తిబన్ రెజిమెంట్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇది డ్రోన్, కౌంటర్-డ్రోన్, లోయిటర్ మందుగుండు సామగ్రితో అమర్చబడి ఉంటుంది. ప్రతి రెజిమెంట్‌లో యంత్ర సామగ్రితో కాంపోజిట్ బ్యాటరీ ఉంటుంది. సాంకేతికంగా అభివృద్ధి చెందిన ఈ ఫిరంగి నిర్మాణం భారత సైన్యం యొక్క మందుగుండు సామగ్రి మరియు కౌంటర్-డ్రోన్ సామర్థ్యాలను గణనీయంగా పెంచుతుందని భావిస్తున్నారు.

భారతదేశం-పాకిస్తాన్ సైనిక వివాదం, ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతాలలో జరుగుతున్న యుద్ధాలలో కనిపిస్తున్నట్లుగా, ఆధునిక యుద్ధంలో డ్రోన్‌ల వినియోగం పెరుగుతోంది. ఈనేపథ్యంలో శక్తిబన్ రెజిమెంట్ ఏర్పాటు చేశారు. భారత సైన్యంలో నెట్‌వర్క్ వార్‌ఫేర్,వేగంగా ఖచ్చితమైన స్ట్రైక్ సామర్థ్యానికి సంకేతంగా నిలిచింది. మానవ రహిత వ్యవస్థల వంటి ఆధునిక యుద్ధ ముప్పులను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడంలో శక్తిబన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

Divyastra
భారత సైనిక బలగాల అంబులపొదిలో దివ్యాస్త్ర బ్రహ్మాస్త్రంగా పనిచేయబోతుంది. డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ DRDO, మల్టిపుల్ ఇండిపెండెంట్లీ టార్గెట్‌బుల్ రీ-ఎంట్రీ వెహికల్ MIRV  టెక్నాలజీతో స్వదేశీంగా అభివృద్ధి చేసిన అగ్ని-5 క్షిపణి యొక్క మొదటి విజయవంతమైన విమాన పరీక్షను నిర్వహించింది. మిషన్ దివ్యాస్త్ర అనే విమాన పరీక్షను ఒడిశాలోని డాక్టర్ APJ అబ్దుల్ కలాం ద్వీపం నుండి నిర్వహించారు. వివిధ టెలిమెట్రీ , రాడార్ స్టేషన్లు బహుళ పునఃప్రవేశ వాహనాలను ట్రాక్ చేసి పర్యవేక్షించాయి. అద్భుత ఫలితాలను సాధించవచ్చని శాస్త్రనిపుణులు, సైనిక అధికారులు స్వయంగా తెలుసుకున్నారు.

సంక్లిష్ట మిషన్ నిర్వహణలో పాల్గొన్న DRDO శాస్త్రవేత్తల కృషిని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ ప్రశంసించారు. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ లో భాగంగా మల్టిపుల్ ఇండిపెండెంట్లీ టార్గెట్ చేయగల రీ-ఎంట్రీ వెహికల్ MIRV టెక్నాలజీతో స్వదేశీంగా అభివృద్ధి చేసిన అగ్ని-5 క్షిపణి  మిషన్ దివ్యస్త్ర  దేశానికే గర్వకారణమని అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు.

AGNI
ఒకేసారి బహుళ లక్ష్యాలను ఛేదించగల బహుళ వార్‌హెడ్‌లను మోసుకెళ్లగల అగ్ని క్షిపణిని విజయవంతంగా పరీక్షించారు. MIRV ఒకే క్షిపణితో వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న బహుళ లక్ష్యాలను లక్ష్యంగా చేసుకోగలదు. ప్రస్తుతానికి, యునైటెడ్ స్టేట్స్, రష్యా, చైనా, ఫ్రాన్స్, యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ దేశాలు మాత్రమే కలిగి ఉన్న మల్టిఫుల్ ఇండిపెండెంట్లీ టార్గెట్ చేయగల రీ-ఎంట్రీ వెహికల్ అమర్చిన క్షిపణులను కలిగిన దేశాల సరసన తాజాగా భారత్ చేరువైంది. అగ్ని క్షిపణులను భూ ఉపరితలంనుంచి క్షిపణిలా, సముద్ర గర్భం నుంచి జలాంతర్గామిలా ప్రయోగించే విధంగా తీర్చి దిద్ధారు. 

మారిన టెక్నాజీకి అనుగుణంగా పరిస్థితులను బట్టి వినియోగించే విధంగా అగ్ని క్షిపణులను ఐదు రకాలుగా రూపొందించారు. పాకిస్థాన్ నుంచి గానీ, చైనానుంచి గాని విపత్కర పరిస్థితులు తలెత్తినపుడు 5వేలనుంచి 8వేల కిలోమీటర్ల మేర రాకెట్ తరహాలో దూసుకెళ్లే అంతర, ఖండాంతర క్షిపణులను తీర్చిదిద్ధారు.

