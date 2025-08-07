India's most iconic railway stations: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నెట్వర్క్లలో భారతదేశంలోని రైల్వేలు ఒకటి. కొన్ని రైల్వే స్టేషన్లు బ్రిటిష్ కాలం నుండి వంద సంవత్సరాలకు పైగా పనిచేస్తున్నాయి. అవి ఇప్పటికీ తమ ఐడెంటిటీని కోల్పోకుండా.. అలాగే ప్రత్యేక ఆకర్షణను కలిగి ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ రైల్వేలు యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశాలుగా కూడా గుర్తింపును పొందాయి.
డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే..
డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే భారతదేశంలోని మొదటి పర్వత రైల్వే. 1879–1881 మధ్య నిర్మించిన ఈ రైలు జల్పైగురి నుండి డార్జిలింగ్ వరకు వెళుతుంది. డార్జిలింగ్ స్టేషన్ చుట్టూ టీ తోటలు, వలసరాజ్యాల బోర్డింగ్ పాఠశాలలు ఉన్నాయి. కాంచన్జంగా పర్వతం ఈ స్టేషన్ అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఖుమ్ స్టేషన్ 7,407 అడుగుల ఎత్తులో ఉంది.. ఇది భారతదేశంలోని ఎత్తైన రైల్వే స్టేషన్. ఇక్కడ DHR మ్యూజియం కూడా ఉంది. ఇందులో పాత ఫోటోలు, నమూనాలు, పురాతన DHR లోకోమోటివ్ బేబీ సివోక్తో సహా రైల్వే చరిత్రను ప్రదర్శిస్తుంది.
ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ టెర్మినస్..
ముంబైలోని ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ టెర్మినస్ ఒక అద్భుతమైన స్టేషన్. ఇది విక్టోరియన్ గోతిక్ కళ మరియు భారతీయ వాస్తుశిల్పం కలయికతో నిర్మించబడింది. 1887లో పూర్తయిన ఈ స్టేషన్ను FW స్టీవెన్స్ రూపొందించారు. భారతీయ కళాకారులు సృష్టించిన అందమైన తోరణాలు, రాతి గోపురాలు, రంగు రంగుల గ్లాస్ కిటికీలు ఈ స్టేషన్కు ప్రత్యేక గుర్తింపును ఇస్తాయి. సూర్యాస్తమయ సమయంలో ఈ స్టేషన్ బంగారు రంగులో మెరిసిపోతుంది. ఈ స్టేషన్ మీకు జీవిత వేగాన్ని అనుభూతి చెందేలా చేస్తుంది.
నీలగిరి పర్వత రైల్వే..
ఈ నీలగిరి పర్వత రైల్వే.. తమిళనాడులోని నీలగిరి జిల్లాలో ఉంది. ఇది మరో అద్భుతమైన రైలు ప్రయాణం. 1908 నుండి నడుస్తున్న ఈ రైలు మెట్టుపాలయం నుండి ఊటీ వరకు ప్రయాణిస్తుంది. కెల్లార్, కూనూర్, వెల్లింగ్టన్, లవ్డేల్ వంటి ప్రదేశాల గుండా వెళుతూ.. అందమైన కొండలు, టీ తోటల దృశ్యాలను అందిస్తుంది. 2005లో యునెస్కో వారసత్వ గుర్తింపు పొందిన ఈ రైలు ప్రయాణంలో.. 16 సొరంగాలు, 250 బ్రిడ్జ్లు, 208 వంపులను దాటుతారు. ఈ ప్రయాణం సహజ సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించేలా చేస్తుంది.
కల్కా సిమ్లా రైల్వే..
కల్కా సిమ్లా రైల్వే శివాలిక్ పర్వతాల గుండా వెళుతుంది. సిమ్లా స్టేషన్ 1903లో చెక్క గోడలు.. ఇనుప పైకప్పుతో నిర్మించబడింది. తర్వాత 1921లో ఇటుక భవనంగా మార్చారు. ఈ స్టేషన్ వలసరాజ్యాల శైలిలో ఉంటుంది. ఇక్కడ పాత సెమాఫోర్ సిగ్నల్స్, హిమాలయన్ క్వీన్ లేదా శివాలిక్ డీలక్స్ కోచ్లను చూడవచ్చు. బ్రిటిష్ కాలంలో సిమ్లా భారతదేశ వేసవి రాజధానిగా ఉండేది. ఈ రైల్వే లైన్ కూడా యునెస్కో వారసత్వ గుర్తింపు పొందింది.
