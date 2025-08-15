Red Fort Flag Hoisting: ఎర్రకోటపై మువ్వన్నెల జాతీయ జెండాను ఎగురవేయని ఇద్దరు ప్రధానమంత్రులు ఎవరో తెలుసా..?

Independence Day 2025: ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు 15న మనం మన దేశ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని.. భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఢిల్లీలోని ఎర్రకోటపై 11వ సారి జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు. అనంతరం దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. అయితే ఎర్రకోటపై త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసే ఈ ఆనవాయితీ.. మనకు స్వాతంత్ర్యం వచ్చినప్పటి నుండి కొనసాగుతోంది. అయితే భారతదేశ చరిత్రలో ఇప్పటివరకూ ఇద్దరు ప్రధానమంత్రులు ఎర్రకోట నుండి జాతీయ పతాకాన్ని ఎగురవేయలేదు. గుల్జారీలాల్ నందా మరియు చంద్రశేఖర్ అనే ఇద్దరు ప్రధానమంత్రులు ఎర్రకోటపై జెండా ఎగురవేయలేదు.
తాత్కాలిక ప్రధానమంత్రిగా చేసిన గుల్జారీలాల్ నందా..
గుల్జారీలాల్ నందా రెండు సార్లు తాత్కాలిక ప్రధానమంత్రిగా పనిచేశారు. మొదట 1964లో జవహర్లాల్ నెహ్రూ మరణం తర్వాత, రెండవసారి 1966లో లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి మరణం తర్వాత ప్రధానిగా చేశారు. గుల్జారీలాల్ నందా పదవీ కాలం చాలా తక్కువ. కేవలం 13 రోజులు మాత్రమే ఆయన ప్రధానమంత్రిగా పనిచేయగా.. ఆ సమయంలో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం రాకపోవడంతో ఎర్రకోటపై త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసే అవకాశం రాలేదు.
8వ ప్రధానిగా చేసిన చంద్రశేఖర్..
1990ల చివరలో దేశం రాజకీయ అస్థిరతను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు.. చంద్రశేఖర్ భారతదేశ 8వ ప్రధానమంత్రిగా పనిచేశారు. ఆయన పదవీకాలం నవంబర్ 10, 1990 నుండి జూన్ 21, 1991 వరకు 6 నెలలకు పైగా కొనసాగింది. ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్తో ఆయన సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కూలిపోవడంతో చంద్రశేఖర్ ఎన్నికలను ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది. ఆయన పదవీకాలంలో ఉన్నప్పుడు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం రాకపోవడంతో.. జాతీయ జెండాను ఎర్రకోటపై ఎగురవేయలేదు.
* ఆగస్టు 15, 1947లో భారతదేశం బ్రిటిష్ పాలన నుండి స్వాతంత్ర్యం పొందినప్పుడు మొదటి ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఎర్రకోటపై జెండాను ఎగురవేసి.. దేశాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఈ సంప్రదాయం అప్పటి నుండి కొనసాగుతోంది. ప్రతి సంవత్సరం ప్రధానమంత్రి ఈ వేదిక నుండి దేశ ప్రజలకు ప్రభుత్వ పథకాలను, లక్ష్యాలను వివరిస్తారు.
