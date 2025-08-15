English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Red Fort Flag Hoisting: ఎర్రకోటపై మువ్వన్నెల జాతీయ జెండాను ఎగురవేయని ఇద్దరు ప్రధానమంత్రులు ఎవరో తెలుసా..?

Independence Day: ప్రతి సంవత్సరం స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం రోజున భారత ప్రధానమంత్రి ఎర్రకోటపై త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. అయితే భారతదేశ చరిత్రలో ఇప్పటివరకూ ఇద్దరు ప్రధానమంత్రులు మాత్రం త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేయలేదు. మరి ఆ ఇద్దరు ప్రధానులు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 15, 2025, 11:52 AM IST

Read Also

Trending Photos

School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
5
Schools Holiday
School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
EPFO Pension: గుడ్‌న్యూస్.. నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. లోక్‌సభలో కేంద్రం నిర్ణయం?
7
EPS Pension
EPFO Pension: గుడ్‌న్యూస్.. నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. లోక్‌సభలో కేంద్రం నిర్ణయం?
Happy Independence Day 2025: తెలుగులో స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, బెస్ట్ గ్రీటింగ్స్.. ఇలా అందరికీ పంపండి..
10
Independence Day 2025
Happy Independence Day 2025: తెలుగులో స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, బెస్ట్ గ్రీటింగ్స్.. ఇలా అందరికీ పంపండి..
Prabhas Marriage: ప్రభాస్‌కు కాబోయే భార్య పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్? ఇదిగో ప్రూఫ్
6
Prabhas marriage
Prabhas Marriage: ప్రభాస్‌కు కాబోయే భార్య పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్? ఇదిగో ప్రూఫ్
Red Fort Flag Hoisting: ఎర్రకోటపై మువ్వన్నెల జాతీయ జెండాను ఎగురవేయని ఇద్దరు ప్రధానమంత్రులు ఎవరో తెలుసా..?

Independence Day 2025: ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు 15న మనం మన దేశ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని.. భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఢిల్లీలోని ఎర్రకోటపై 11వ సారి జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు. అనంతరం దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. అయితే ఎర్రకోటపై త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసే ఈ ఆనవాయితీ.. మనకు స్వాతంత్ర్యం వచ్చినప్పటి నుండి కొనసాగుతోంది.  అయితే భారతదేశ చరిత్రలో ఇప్పటివరకూ ఇద్దరు ప్రధానమంత్రులు ఎర్రకోట నుండి జాతీయ పతాకాన్ని ఎగురవేయలేదు. గుల్జారీలాల్ నందా మరియు చంద్రశేఖర్ అనే ఇద్దరు ప్రధానమంత్రులు ఎర్రకోటపై జెండా ఎగురవేయలేదు.  

తాత్కాలిక ప్రధానమంత్రిగా చేసిన గుల్జారీలాల్ నందా..  
గుల్జారీలాల్ నందా రెండు సార్లు తాత్కాలిక ప్రధానమంత్రిగా పనిచేశారు. మొదట 1964లో జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ మరణం తర్వాత, రెండవసారి 1966లో లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి మరణం తర్వాత ప్రధానిగా చేశారు. గుల్జారీలాల్ నందా పదవీ కాలం చాలా తక్కువ. కేవలం 13 రోజులు మాత్రమే ఆయన ప్రధానమంత్రిగా పనిచేయగా.. ఆ సమయంలో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం రాకపోవడంతో ఎర్రకోటపై త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసే అవకాశం రాలేదు.
 
8వ ప్రధానిగా చేసిన చంద్రశేఖర్..
1990ల చివరలో దేశం రాజకీయ అస్థిరతను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు.. చంద్రశేఖర్ భారతదేశ 8వ ప్రధానమంత్రిగా పనిచేశారు. ఆయన పదవీకాలం నవంబర్ 10, 1990 నుండి జూన్ 21, 1991 వరకు 6 నెలలకు పైగా కొనసాగింది. ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్‌తో ఆయన సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కూలిపోవడంతో చంద్రశేఖర్ ఎన్నికలను ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది. ఆయన పదవీకాలంలో ఉన్నప్పుడు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం రాకపోవడంతో.. జాతీయ జెండాను ఎర్రకోటపై ఎగురవేయలేదు. 

* ఆగస్టు 15, 1947లో భారతదేశం బ్రిటిష్ పాలన నుండి స్వాతంత్ర్యం పొందినప్పుడు మొదటి ప్రధానమంత్రి జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ ఎర్రకోటపై జెండాను ఎగురవేసి.. దేశాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఈ సంప్రదాయం అప్పటి నుండి కొనసాగుతోంది. ప్రతి సంవత్సరం ప్రధానమంత్రి ఈ వేదిక నుండి దేశ ప్రజలకు ప్రభుత్వ పథకాలను, లక్ష్యాలను వివరిస్తారు. 
Also Read: Ashoka Chakra: మన జాతీయ జెండాలోని అశోక చక్రంలో ఉన్న 24 ఆకుల వెనుక ఉన్న అర్థం ఏంటంటే..!!

Also Read: Independence Day 2025 Speech: స్పీచ్ ఇస్తే ఇలానే ఇవ్వాలి.. ఇండిపెండెన్స్ డేకి అదిరిపోయే ప్రసంగం.. ఇక అందరి మనసులు గెలుచుకోవడం ఖాయం..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Two Pms No Flag Hoisting At Red FortIndependence DayPM Modi speechpm ModiRed Fort Flag Hosting

Trending News