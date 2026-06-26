Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /The Subhash Chandra Show: బుల్లితెరపైకి డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర సచ్ సీజన్ 3.. ఈసారి మరింత వినూత్నంగా!

The Subhash Chandra Show: బుల్లితెరపైకి డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర 'సచ్' సీజన్ 3.. ఈసారి మరింత వినూత్నంగా!

Sach The Subhash Chandra Show: జీ గ్రూప్ వ్యవస్థాపకులు, మాజీ రాజ్యసభ సభ్యులు డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తన పాపులర్ టాక్ షో.. "సచ్: ది సుభాష్ చంద్ర షో" మూడో సీజన్‌తో మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. జూన్ 28వ తేదీ నుంచి ప్రతి ఆదివారం రాత్రి 10 గంటలకు జీ న్యూస్ తో పాటు జీ నెట్‌వర్క్‌లోని అన్ని ఛానళ్లలో ప్రసారం కానుంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 26, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:37 PM IST
The Subhash Chandra Show: బుల్లితెరపైకి డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర 'సచ్' సీజన్ 3.. ఈసారి మరింత వినూత్నంగా!
Image Credit: Source: Zee MediaSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
బుల్లితెరపైకి డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర 'సచ్' సీజన్ 3.. ఈసారి మరింత వినూత్నంగా!
Sach15 min ago
2
Zee Telugu27 min ago
3
Isakapatnam Trailer31 min ago
4
Ketan Agarwal murder33 min ago
5
how to get rid of hip cellulite50 min ago