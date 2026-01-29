English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Prices Decrease: భారత్‌ చారిత్రక ఒప్పందం.. లిక్కర్‌, నూనెల ధరలు అమాంతం తగ్గుముఖం

Prices Decrease: భారత్‌ చారిత్రక ఒప్పందం.. లిక్కర్‌, నూనెల ధరలు అమాంతం తగ్గుముఖం

These Prices Will Decrease Including Liquor Wine And Cars: కేంద్ర బడ్జెట్‌ వేళ కీలక పరిణామం జరిగింది. యూరోపియన్ యూనియన్‌తో భారత్ కుదుర్చుకున్న ఒప్పందంతో భారీగా వస్తు సేవల ధరలు తగ్గనున్నాయి. ఇరు దేశాల మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందంతో ధరల్లో భారీ మార్పులు రాబోతున్నాయని తెలుస్తోంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 29, 2026, 05:10 PM IST

Trending Photos

Rules Change: ఫిబ్రవరి 1 అలెర్ట్..! మీ ఖర్చులపై ప్రభావం చూపే 5 కీలక మార్పులు!
5
February rules change India
Rules Change: ఫిబ్రవరి 1 అలెర్ట్..! మీ ఖర్చులపై ప్రభావం చూపే 5 కీలక మార్పులు!
8th Pay Commission Big Updates: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్ బొనంజా.. బేసిక్ పేలో ఊహించని పెంపు..!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission Big Updates: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్ బొనంజా.. బేసిక్ పేలో ఊహించని పెంపు..!
Samantha Name Change: పేరు మార్చుకుంటున్న సమంత.. కొత్త సినిమాలో కొత్త టైటిల్ కార్డ్..!
4
Samantha New Identity
Samantha Name Change: పేరు మార్చుకుంటున్న సమంత.. కొత్త సినిమాలో కొత్త టైటిల్ కార్డ్..!
Allu Arjun First Heroine: ఆర్తీ అగర్వాల్ చెల్లెలు గుర్తుందా? అల్లు అర్జున్ హీరోయిన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందో తెలుసా?
6
Aarthi Agarwal
Allu Arjun First Heroine: ఆర్తీ అగర్వాల్ చెల్లెలు గుర్తుందా? అల్లు అర్జున్ హీరోయిన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందో తెలుసా?
Prices Decrease: భారత్‌ చారిత్రక ఒప్పందం.. లిక్కర్‌, నూనెల ధరలు అమాంతం తగ్గుముఖం

Liquor And Wine Prices: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టనున్న బడ్జెట్‌పై ప్రజల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. దేశంలో అన్నింటి ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి.. బంగారం, వెండి అయితే అడ్డూ అదుపు లేకుండా పెరిగిపోతోంది. ఈ క్రమంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన బడ్జెట్‌ ప్రవేశపెట్టనుంది. అయితే బడ్జెట్‌కు ముందే ఓ కీలక పరిణామం జరిగింది. భారత్‌, యూరోపియన్‌ యూనియన్‌ మధ్య కీలక ఒప్పందం జరిగింది. ఇరు దేశాల మధ్య చారిత్రాత్మక ఒప్పందంగా పరిగణిస్తుండగా.. ఈ ఒప్పందంతో ఆర్థిక వ్యవస్థకు బలోపేతం చేస్తుందని.. చాలా వాటి ధరలు తగ్గుముఖం పడతాయని తెలుస్తోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Gold Prices: బడ్జెట్‌లో కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం? రూ.లక్షలోపు దిగిరానున్న బంగారం ధర

ఈయూతో భారత్‌ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం చేసుకుంది. ఈ ఒప్పందంతో దిగుమతి చేసుకునే వస్తువులపై సుంకాలు తగ్గనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని ప్రభావంతో ఈయూ నుంచి భారత్‌కు వచ్చే వస్తువుల ధరలు తగ్గుముఖం పడతాయని వాణిజ్య వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ ఒప్పందంతో దేశంలోనే పలు వస్తువుల ధరలు తగ్గనున్నాయని.. యూరోపియన్ యూనియన్‌తో చేసుకున్న కీలక వాణిజ్య ఒప్పందం ఎంతో దోహదం చేస్తుందని తెలుస్తోంది.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కీలక నిర్ణయం.. పీఆర్‌సీ, ఈపీఎఫ్‌, డీఏ కోసం పోరాటం

ఈ ఒప్పందంపై నరేంద్ర మోదీ స్పందిస్తూ.. 'ఇది చారిత్రాత్మక నిర్ణయం. ఇదొక పెద్ద డీల్‌' అని తెలిపారు. ఈ ఒప్పందంతో రెండు దేశాలకు ప్రయోజనం జరగనుందని.. ఇది ఆరంభం మాత్రమేనని ప్రధాని వెల్లడించారు. రెండు దేశాల మధ్య వ్యూహత్మాక సంబంధాలు బలోపేతమవుతాయని చెప్పారు. అయితే ఈయూతో చేసుకున్న ఈ ఒప్పందంతో భారత్‌లో వివిధ వస్తువుల ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం ద్వారా భారతదేశంలో కొన్ని వస్తువుల ధరలు తగ్గుతున్నాయని ట్రేడ్‌ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ధరలు తగ్గే జాబితాలో కార్లు, మద్యం ప్రధానంగా ఉన్నాయి. బీర్, విస్కీ, వోడ్కా, వైన్‌తోపాటు నూనె ధరలు (ఆలివ్ ఆయిల్, కూరగాయల నూనె) తగ్గుతాయని తెలుస్తోంది. కివీస్, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్, ఫ్రూట్ జ్యూస్ వంటి ధరలు తగ్గే అవాకశం ఉంది. ఈయూ దేశాల నుంచి భారతదేశం దిగుమతి చేసుకునే వస్తువుల ధరలు భారీగా తగ్గే అకాశాలు ఉన్నాయి.

Also Read: Traffic Challan: ట్రాఫిక్‌ చలాన్లపై ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం.. ఐదు చలాన్లు దాటితే లైసెన్స్‌ రద్దు

ఈయూ నుంచి దిగుమతి చేసుకునే 96.6 శాతం వస్తువులపై ఎలాంటి సుంకాలు ఉండకపోవడంతో వాటి ధరలు తగ్గనున్నాయి. దీంతోపాటు ఈయూకి భారతదేశం నుంచి ఎగుమతి అయ్యే వస్తువులపై కూడా సుంకాలు తగ్గుతాయి. 96.6 శాతం సుంకాలను తొలగిస్తామని యూరోపియన్ యూనియన్ తెలిపింది.

వీటిపై తగ్గనున్న సుంకాలు
స్పిరిట్‌లపై 40 శాతం సుంకాలు
అఫ్టికల్, సర్జికల్, మెడికల్ పరికరాలపై 90 శాతం సుంకాలు
భారత్‌ నుంచి వెళ్లే ఈయూ విమానాలు, అంతరిక్ష నౌక ఎగుమతులపై సుంకాల తొలగింపు
యంత్రాలు 44 శాతం
రసాయనాలు 22 శాతం
ఔషధాలు 11 శాతం

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Prices Fall DownPrices Decreaseeuropean unionIndiaFree Trade Agreement

Trending News