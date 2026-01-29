Prices Decrease: భారత్‌ చారిత్రక ఒప్పందం.. లిక్కర్‌, నూనెల ధరలు అమాంతం తగ్గుముఖం

Liquor And Wine Prices: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టనున్న బడ్జెట్పై ప్రజల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. దేశంలో అన్నింటి ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి.. బంగారం, వెండి అయితే అడ్డూ అదుపు లేకుండా పెరిగిపోతోంది. ఈ క్రమంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనుంది. అయితే బడ్జెట్కు ముందే ఓ కీలక పరిణామం జరిగింది. భారత్, యూరోపియన్ యూనియన్ మధ్య కీలక ఒప్పందం జరిగింది. ఇరు దేశాల మధ్య చారిత్రాత్మక ఒప్పందంగా పరిగణిస్తుండగా.. ఈ ఒప్పందంతో ఆర్థిక వ్యవస్థకు బలోపేతం చేస్తుందని.. చాలా వాటి ధరలు తగ్గుముఖం పడతాయని తెలుస్తోంది.
ఈయూతో భారత్ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం చేసుకుంది. ఈ ఒప్పందంతో దిగుమతి చేసుకునే వస్తువులపై సుంకాలు తగ్గనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని ప్రభావంతో ఈయూ నుంచి భారత్కు వచ్చే వస్తువుల ధరలు తగ్గుముఖం పడతాయని వాణిజ్య వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ ఒప్పందంతో దేశంలోనే పలు వస్తువుల ధరలు తగ్గనున్నాయని.. యూరోపియన్ యూనియన్తో చేసుకున్న కీలక వాణిజ్య ఒప్పందం ఎంతో దోహదం చేస్తుందని తెలుస్తోంది.
ఈ ఒప్పందంపై నరేంద్ర మోదీ స్పందిస్తూ.. 'ఇది చారిత్రాత్మక నిర్ణయం. ఇదొక పెద్ద డీల్' అని తెలిపారు. ఈ ఒప్పందంతో రెండు దేశాలకు ప్రయోజనం జరగనుందని.. ఇది ఆరంభం మాత్రమేనని ప్రధాని వెల్లడించారు. రెండు దేశాల మధ్య వ్యూహత్మాక సంబంధాలు బలోపేతమవుతాయని చెప్పారు. అయితే ఈయూతో చేసుకున్న ఈ ఒప్పందంతో భారత్లో వివిధ వస్తువుల ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం ద్వారా భారతదేశంలో కొన్ని వస్తువుల ధరలు తగ్గుతున్నాయని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ధరలు తగ్గే జాబితాలో కార్లు, మద్యం ప్రధానంగా ఉన్నాయి. బీర్, విస్కీ, వోడ్కా, వైన్తోపాటు నూనె ధరలు (ఆలివ్ ఆయిల్, కూరగాయల నూనె) తగ్గుతాయని తెలుస్తోంది. కివీస్, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్, ఫ్రూట్ జ్యూస్ వంటి ధరలు తగ్గే అవాకశం ఉంది. ఈయూ దేశాల నుంచి భారతదేశం దిగుమతి చేసుకునే వస్తువుల ధరలు భారీగా తగ్గే అకాశాలు ఉన్నాయి.
ఈయూ నుంచి దిగుమతి చేసుకునే 96.6 శాతం వస్తువులపై ఎలాంటి సుంకాలు ఉండకపోవడంతో వాటి ధరలు తగ్గనున్నాయి. దీంతోపాటు ఈయూకి భారతదేశం నుంచి ఎగుమతి అయ్యే వస్తువులపై కూడా సుంకాలు తగ్గుతాయి. 96.6 శాతం సుంకాలను తొలగిస్తామని యూరోపియన్ యూనియన్ తెలిపింది.
వీటిపై తగ్గనున్న సుంకాలు
స్పిరిట్లపై 40 శాతం సుంకాలు
అఫ్టికల్, సర్జికల్, మెడికల్ పరికరాలపై 90 శాతం సుంకాలు
భారత్ నుంచి వెళ్లే ఈయూ విమానాలు, అంతరిక్ష నౌక ఎగుమతులపై సుంకాల తొలగింపు
యంత్రాలు 44 శాతం
రసాయనాలు 22 శాతం
ఔషధాలు 11 శాతం
