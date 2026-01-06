Kota Viral Video: ఓర్నాయనో.. చోరికి వచ్చి ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ కన్నంలో ఇరుక్కుపోయిన దొంగ.. వీడియో..

Robbery goes wrong in kota rajasthan: ఇటీవల కాలంలో దొంగతనాలు బాగా పెరిగిపోయాయి. ముఖ్యంగా బంగారం రేట్లు పెరిగిన తర్వాత అమాంతం చోరీలు కూడా పెరిగిపోయాయి. ఎక్కడ గ్యాప్ దొరికిన దొంగలు పేట్రేగిపోతున్నారు. పొరపాటున తాళం ఉంటే ఇల్లును గుల్ల చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్న దొంగలు మాత్రం తమదైన స్టైల్ లో చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. మరోవైపు పోలీసులు కూడా ఇంటి నుంచి ఊరికి వెళ్లే టప్పుడు చుట్టుపక్కల వారికి చెప్పి వినాలని, ఇంట్లో బంగారం, లిక్విడ్ క్యాష్ లు పెట్టుకొవద్దని చెప్పిన కూడా వారు మానుకొవడంలేదు.
Thief Gets Stuck in Exhaust Vent During Burglary Attempt in #Kota
In a bizarre incident, a family from Kota had gone to Khatu Shyam Ji Temple for darshan when thieves broke into their house.
During the burglary attempt, one of the accused got stuck in an exhaust vent while… pic.twitter.com/sCZJkEzRjD
— BNN Channel (@Bavazir_network) January 6, 2026
ఈ నేపథ్యంలో కొన్నిసార్లు దొంగతనాలకు వచ్చిన దొంగలు అడ్డంగా బుక్కైపోయిన ఘటనలు కొకొల్లలు. మరికొంత మంది దొంగతనాలకు వచ్చి అక్కడ ఫుడ్ తిని, లిక్కర్ తాగి మత్తులో నిద్రపోయిన ఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం రాజస్థాన్ లోని కోటాలో వెరైటీ దొంగతనంకు చెందిన వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది.
రాజస్థాన్ లోని కోటా ప్రతాప్ నగర్ ప్రాంతంలో జరిగిన చోరీ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. స్థానికంగా ఉండే కుటుంబం ఖాటు శ్యామ్ జీ దర్శనం కోసం వెళ్లారు. ఇంటికి లాక్ ఉండటంతో ఇద్దరు దొంగలు కిచెన్ లో ఉన్న ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ రంధ్రం గుండా లోపలికి దూరేందుకు ప్రయత్నించారు. ఇంతలో దొంగ ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ రంధ్రంలో చిక్కుకునిపోయాడు.
ముందుకు రాలేక, వెనక్కు వెళ్లలేక మధ్యలో ఇరుక్కునిపోయాడు. ఇక అప్పటికే బైటకు వెళ్లిన సదరు కుటుంబం వారు ఇంట్లోకి వచ్చారు. రాత్రి 1 గంట ప్రాంతంలో కిచెన్ లో ఏదో చప్పుడు కావడంతో వెంటనే అక్కడ చూడగా వారి గుండెలు జారిపోయాయి. వెంటనే చుట్టుపక్కల వారిని పిలిచారు. ఆ రంధ్రంలో చిక్కుకున్న దొంగను బైటకు తీశారు.
ఆ తర్వాత వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. కానీ అప్పటికే దొంగ రంధ్రంలో ఇరుక్కుని నరకం అనుభవించాడు. మరో వ్యక్తి పారిపోయినట్లు దొరికిన దొంగ చెప్పాడు. మొత్తంగా ఇతగాడ్ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనను అక్కడున్న వారు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.
